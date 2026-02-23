Nagy a baj Ferihegyen: leválhatott egy alkatrész az egyik gépről repülés közben – de hova esett?

Felszállást követően nem sokkal leválhatott egy alkatrész a Hungary Airlines egyik repülőgépéről. Az erről szóló értesülés az Airportal légi közlekedéssel foglalkozó szakportál egyik közösségi oldalon működő csoportjában jelent meg, a portál szerint az esetet bejelentették a cég felé, amely válaszában megerősítette az incidenst. Lapunk megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot is.

A Hungary Airlines egyik repülőgépe

Fotó: Cargo Facts

A Hungary Airlines gépe Kínába indult – a gépen nem észlelték, hogy gond lenne

Egy felhasználói jelzés szerint Budapesten a Keresztúri erdő felett, felszállást követően levált egy aranysárga, legalább 2 méteres darab a Hungarian Airlines , és hosszan sodródott a levegőben. A bejelentés szerint a darab a pestszentlőrinci temető felett süllyedt, és valahol az Üllői úton túl, talán a Gloriett telep környékén (XVIII. kerület, Budapest délpesti része) érhetett földet. A távolság megtételében a vélhetően az erős szél segítette a levált alkatrészt.

A bejelentés az Airportal online közösségi csoportjában jelent meg. A csoport adminisztrátorai jelezték, hogy továbbították a légitársaság felé az észlelést. A portál által a csoportban megosztott visszajelzés szerint kivizsgálják az esetet a katasztrófavédelemmel együttműködésben, egyelőre nem tudták megerősíteni a leírtakat.

A személyzettel felvették a kapcsolatot, akik jelezték, hogy nem észleltek semmilyen hibajelzést, rendellenességet, a járat folytatja útját.

A jelzés szerint a HUA111-es számú járatról van szó, melyet a légicég egy Airbus A330-243F típusú géppel teljesíti.

Lapunk kérdésére az Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, amint válaszolnak, cikkünk frissül.

Erről a repülgépről válhatott le egy alkatrész

Fotó: Flightradar24

Az online elérhető repülési adatok szerint a járatnak ma 11:30-kor kellett volna felszállnia a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, ám az indulásra végül 12:10-kor került sor.

A járat cargo járat a vállalat profiljának megfelelően, azaz légi teherszállítást végez, és Csengcsou kínai városba tart.

Az Origo kereste a Hungary Airlines légitársaságot a részletekről, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.