Ezekkel az új vonatokkal 1000 km/órás sebességgel is száguldhatunk majd – képek

Egy innovatív projektnek köszönhetően mindörökre megváltozhat a vasúti közlekedés - számolt be róla a Mirror. Összehasonlításképpen, jelenleg a leggyorsabb vonatút Londonból Párizsba két óra 16 percet vesz igénybe, ha azonban a hyperloop technológival működő projekt megvalósulna, abban az esetben ugyanez az út mindössze 21 percig tartana.

A hyperloop vonatokat tesztelik a hollandiai Veendamban található Európai Hyperloop Központban (EHC)Fotó: JASPAR MOULIJN / ANP via AFP

Sikeres hyperloop tesztek történtek

A hyperloop egy alacsony nyomású csőrendszerben közlekedő kapszulákból álló koncepció. Az utasfülkék mágneses lebegtetéssel és minimális légellenállással haladnának, elméletileg akár közel 1000 km/órás sebességgel. A technológia nem új, 2013-ban került a figyelem középpontjába, amikor Elon Musk közzétett egy tanulmányt egy hyperlooppal operáló lehetséges közlekedési rendszerről. A futurisztikus terv most azonban valósággá is válhat, európai mérnökök ugyanis már a sikeres teszteken is túl vannak. A hollandiai Veendamban található Európai Hyperloop Központban (EHC) egy 420 méteres tesztcsőben vizsgálják a technológia működését. Noha a tesztek során eddig mindössze 88 km/órás sebességet értek el, a szakemberek szerint ez akár 960km/órára is növelhető.

Fotó: AFP

Fotó: AFP

A futurisztikus vonatokon való utazás a repülés érzetét kelti

A The Telegraph beszámolója szerint a hyperloop kapszulákban történő száguldás olyan élmény, mintha repülnénk a vonatozás helyett.

A Hyperloop Center Veendam ügyvezető igazgatója, Kees Mark a Telegraphnak elmondta: „Az a gondolat, hogy kevesebb mint egy óra múlva Párizsban kávézhatunk, hatalmas mérföldkő lenne a közlekedésben.

Az alábbi látványképeken egy lehetséges nagyvárosi hyperloop rendszer:

Még hosszú út áll előttünk az ultragyors közlekedésig

A hyperloop koncepció ugyanakkor még számos technikai nehézséggel néz szembe. 2023-ban az Egyesült Államokban a Virgin Hyperloop biztonsági aggályok, bonyolult szabályozási folyamat és jelentős pénzügyi nehézségek miatt állította le az utasszállítást. A projekt egyik ismert befektetője, Richard Branson is visszalépett, miután a vállalat nem érte el a kitűzött 1100 km/órás célt. Az első, emberekkel végzett teszt során "csupán" kb. 275 km/órás sebességet sikerült elérniük.

Ez alapján tehát még hosszú évekbe telhet, mire a közlekedési mód bevezetésre kerül.