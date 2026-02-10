Áramütés veszélye miatt hívja vissza több népszerű termékét az IKEA

Gyártási hiba miatt a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn, több az IKEA-banforgalmazott falilámpa esetében. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók - közölte az IKEA.

Áramtés veszélye miatt von ki a forgalomból több falilámpát az IKEA. (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A cég arra kéri az összes vásárlót, hogy ha az érintett NYMÅNE falilámpákat megvásárolta, azokat ne használja és vegye fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes visszatérítés érdekében.

Az érintett IKEA termékek:

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24

NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

A termékvisszahívásban érintett dátumbélyegzők (YYWW): A 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241. A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.

Miért nem biztonságos az IKEA falilámpák használata?

A biztonság elsődleges fontosságú az IKEA számára, ezért áramütés veszélye miatt visszahívunk bizonyos NYMÅNE falilámpákat.

Az IKEA termékek fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik, hogy a termékek minden piacon, ahol az IKEA működik, megfeleljenek a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak. Ennek ellenére a tudomásunkra jutott, hogy bizonyos NYMÅNE falilámpák biztonsági kockázatot jelentenek a nem megfelelően szigetelt kábel miatt, ami áramütést okozhat, ha a kábel megsérül. Ezért az ebben a gyártási hibában érintett NYMÅNE falilámpákat visszahívjuk.

Ezt kell tenni a vásárlóknak az Ikea falilámpák esetében

Az érintett NYMÅNE falilámpákkal rendelkező vásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak.

NYMÅNE fali-/olvasólámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyőben lévő matricán található (az izzót el kell távolítani). NYMÅNE dupla falilámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpa hátoldalán lévő matricákon található.

A vásárlók mindig húzzák ki a falilámpát a konnektorból, mielőtt hozzáérnek. Az IKEA továbbá arra kéri a vásárlókat, hogy terjesszék a visszahívás hírét, különösen, ha a visszahívott terméket valaki másnak ajánlották, kölcsönadták vagy eladták.