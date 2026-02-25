Decathlon nyílik egy IKEA áruházban, nagy dobásra készülnek a svédek

Az IKEA-t működtető Ingka Group ezzel új stratégiát tesztel: más kiskereskedőknek ad bérbe területet, ezzel igyekezve növelni a látogatottságot és jobban kihasználni nagy alapterületű áruházait.

Decathlon nyílik az IKEA egyik brit áruházában

A Reuters úgy tudja, hogy a sportszer-kiskereskedelmi lánc saját bejárattal rendelkező 1188 négyzetméternyi területet kap a 25 ezer négyzetméteres áruházon belül.

Ez lesz az első alkalom, hogy egy nagy nemzetközi márka beköltözik egy klasszikus „blue‑box” IKEA‑ba,

bár a Trade Magazin cikke hozzáteszi, hogy tavaly ősszel két svédországi áruházban már megjelent a skandináv Kjell & Company, egy, a Decathlonnál kisebb elektronikai cikkeket árusító vállalkozás.

Az IKEA több formátumváltást is végrehajtott

Az Ingka Ausztriában is hasonló átalakítást végez: a klagenfurti áruházban a Thomas Philipps lakberendezési és kertészeti szakkereskedés nyit majd üzletet és a vállalat további európai és észak‑amerikai helyszíneken is vizsgálja a modell bevezetésének lehetőségét.

A világ 32 országában jelen lévő cég az elmúlt években több formátumváltást is végrehajtott.

Hazai vonatkozású hír a bútoráruházlánccal kapcsolatban, hogy miközben a legtöbben a svéd húsgolyókkal azonosítják az IKEA éttermeit, a magyar vásárlók egy, az édes ízekkel kapcsolatos rekorddal is felhívták magukra a figyelmet. A legfrissebb értékesítési adatok szerint az Örs vezér téri áruház a globális „fánktérkép” élmezőnyébe került: a hálózaton belül kuriózumnak számító fánkshopban naponta átlagosan 3000 édesség fogy, ez a mennyiség egymás mellé sorakoztatva, több mint két focipálya hosszúságú édességfolyamot alkotna. Ezzel a teljesítménnyel a magyar áruház világszinten a második helyen áll, csupán a pozsonyi IKEA előzi meg.