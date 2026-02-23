Világszinten a második helyen áll az Örs vezér téri Ikea – mutatjuk, melyik, különleges mutatóban!

A fánk az év minden napján az Örs vezér téri IKEA egyik legkeresettebb édessége, a farsangi időszak pedig még inkább reflektorfénybe helyezi a közönségkedvencet. A vállalat arról adott ki tájékoztatást, hogy az Örs vezér téri IKEA egyik különlegessége, hogy a hálózatban egyedülálló módon dedikált fánk shoppal rendelkezik a svéd kávézón belül, ahol a süteményeket helyben, frissen készítik. Az áruházat pedig csak a pozsonyi üzlet előzi meg a fánkértékesítés tekintetében.

Az IKEA Magyarország szerint a fánok az Örs vezér téri áruház különösen népszerű termékei közé tartoznak

Fotó: IKEA

Az IKEA vezetőit is meglepte a fánkok népszerűsége

A magyar néphagyományban a fánkevés a télűzés és a bőség szimbóluma, így az édesség nem csupán gasztronómiai élmény, hanem kulturális jelentéssel is bír. A lakberendezési lánc közleménye kitér arra, hogy a farsangi időszakban a svéd és a magyar hagyományok bizonyos értelmeben kapcsolódnak egymáshoz: Svédországban a tejszínhabos semla a szezon ikonikus édessége, míg nálunk a farsangi fánk tölti be ugyanezt a szerepet.

Bár a receptek különböznek, a télbúcsúztató édességekhez kötődő szenvedély és a sütés-kóstolás élménye közös kulturális pont. Mindez azt is megmutatja, hogy a konyha nem csupán funkcionális tér, hanem az otthon leginkább élettel telített központja, ahol a hagyományok a mindennapok részévé válnak.

„Tudtuk, hogy a vásárlóink szeretik az édességet, de az, hogy világszinten is a második helyen állunk az eladott darabszámokban, minket is rendkívüli büszkeséggel tölt el. Folyamatosan törekszünk arra, hogy új megoldásokat találjunk ki, és bár a farsang kiemelt időszak, a számok azt mutatják, hogy nálunk a fánk-szezon valójában egész évben tart, mi pedig örömmel és szeretettel készítjük el azokat kedves vásárlóink számára” – mondta hozzá Vizi Beáta, az Örs vezér téri IKEA áruház food managere.

144 milliárd forint felett a vállalat tavalyi pénzügyi évének forgalma

Az egy ideje nem titok, hogy az IKEA globális hálózatán nagy jelentősége van az éttermi kiszolgálásának. Az étteremek és az ételek népszerűsége között régiós eltérések ugyan kimutathatók, de a forgalom mértéke a vállalat egészének teljesítményén is megmutatkozik. Ezt a soroksári áruház kapcsán az Origónak nemrég Peter Tichý, az IKEA Market Managere erősítette meg, aki szerint áruházakban működtetett éttermek globálisan is az áruházak egyik legnagyobb vonzerejét jelentik, de Peter Tichý szerint a magyar vásárlók kifejezetten kedvelik az áruházak ezen szolgáltatását.