Özönlenek Oroszországba a munkavállalók – meglepő, honnan érkezik az utánpótlás

Munkaerőhiánnyal küzd Oroszország, Indiából toboroz munkásokat. Az orosz hatóságok szerint az országban azonnali jelleggel legalább 2,3 millió munkavállaló hiányzik. A helyzetet tovább súlyosbítja az ukrajnai háború terhe, valamint az a tény, hogy Oroszország hagyományos külföldi munkaerőforrásai, elsősorban a közép-ázsiai országok, már nem képesek fedezni az igényeket – derül ki a Reuters riportjából. Moszkva ezért új munkaerő-utánpótlási forrás után nézett – és Indiára esett a választás, főként az indiai szakképzetlen munkaerőre.

Indiai munkavállalók egy textilgyárban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Rengeteg indiai vendégmunkás kapott engedélyt, de ez is kevés

2021-ben, egy évvel Oroszország ukrajnai inváziója előtt mindössze mintegy 5 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki indiai állampolgároknak évente.

Tavaly azonban már közel 72 ezer ilyen engedélyt hagytak jóvá, ami az éves vízumköteles vendégmunkás-kvóta csaknem egyharmadát jelenti.

„Egyéves szerződésem van, hulladékkezeléssel foglalkozom. Jó a fizetés” – mondta angolul egy Ajit nevű férfi, aki Indiából érkezett egy moszkvai repülőtérre, több társával együtt Üzbegisztánon keresztül eljutva Oroszországba. S úgy tűnik, nem hiába, mert az indiai munkavállalókra jelentős az igény az orosz munkaerőpiacon.

„Jelenleg az indiai külföldi munkavállalók a legkeresettebbek” – mondta Alekszej Filipenkov, egy indiai munkavállalók oroszországi közvetítésével foglalkozó vállalat vezetője. Elmondása szerint a volt szovjet közép-ázsiai országokból érkező munkások – akiknek nincs szükségük vízumra – már nem érkeznek elegendő számban, a piac ugyanis jóval többet is felszívna belőlük, mint ahányan ott dolgoznak.

Hivatalos adatok szerint tavaly ők adták a vízummentes, mintegy 2,3 millió legális külföldi munkavállaló többségét, ám számukat visszavetette a gyengülő rubel és a szigorodó migrációs szabályozás.

Mindez arra ösztönözte Moszkvát, hogy más országok számára növelje a vízumkereteket.

Oroszország nagy számban fogad észak-koreai vendégmunkásokat is, miközben az elmúlt hónapokban Phenjan és Moszkva szorosabbra fűzte kapcsolatát, ám őket elsősorban az ország távol-keleti térségeiben foglalkoztatják. Ezért a kiesett munkaerő pótlására más forrásokra is támaszkodni kell.