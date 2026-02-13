Özönlenek Oroszországba a munkavállalók – meglepő, honnan érkezik az utánpótlás

Munkaerőhiánnyal küzd Oroszország, Indiából toboroz munkásokat. Az orosz hatóságok szerint az országban azonnali jelleggel legalább 2,3 millió munkavállaló hiányzik. A helyzetet tovább súlyosbítja az ukrajnai háború terhe, valamint az a tény, hogy Oroszország hagyományos külföldi munkaerőforrásai, elsősorban a közép-ázsiai országok, már nem képesek fedezni az igényeket – derül ki a Reuters riportjából. Moszkva ezért új munkaerő-utánpótlási forrás után nézett – és Indiára esett a választás, főként az indiai szakképzetlen munkaerőre.
Rengeteg indiai vendégmunkás kapott engedélyt, de ez is kevés
2021-ben, egy évvel Oroszország ukrajnai inváziója előtt mindössze mintegy 5 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki indiai állampolgároknak évente.
Tavaly azonban már közel 72 ezer ilyen engedélyt hagytak jóvá, ami az éves vízumköteles vendégmunkás-kvóta csaknem egyharmadát jelenti.
„Egyéves szerződésem van, hulladékkezeléssel foglalkozom. Jó a fizetés” – mondta angolul egy Ajit nevű férfi, aki Indiából érkezett egy moszkvai repülőtérre, több társával együtt Üzbegisztánon keresztül eljutva Oroszországba. S úgy tűnik, nem hiába, mert az indiai munkavállalókra jelentős az igény az orosz munkaerőpiacon.
„Jelenleg az indiai külföldi munkavállalók a legkeresettebbek” – mondta Alekszej Filipenkov, egy indiai munkavállalók oroszországi közvetítésével foglalkozó vállalat vezetője. Elmondása szerint a volt szovjet közép-ázsiai országokból érkező munkások – akiknek nincs szükségük vízumra – már nem érkeznek elegendő számban, a piac ugyanis jóval többet is felszívna belőlük, mint ahányan ott dolgoznak.
Hivatalos adatok szerint tavaly ők adták a vízummentes, mintegy 2,3 millió legális külföldi munkavállaló többségét, ám számukat visszavetette a gyengülő rubel és a szigorodó migrációs szabályozás.
Mindez arra ösztönözte Moszkvát, hogy más országok számára növelje a vízumkereteket.
Oroszország nagy számban fogad észak-koreai vendégmunkásokat is, miközben az elmúlt hónapokban Phenjan és Moszkva szorosabbra fűzte kapcsolatát, ám őket elsősorban az ország távol-keleti térségeiben foglalkoztatják. Ezért a kiesett munkaerő pótlására más forrásokra is támaszkodni kell.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök decemberben megállapodást írt alá, amely megkönnyíti az indiai állampolgárok oroszországi munkavállalását. Denis Manturov orosz miniszterelnök-helyettes akkor úgy fogalmazott: Oroszország „korlátlan számú” indiai munkást képes lenne fogadni. Elmondása szerint
- legalább 800 ezer emberre lenne szükség a feldolgozóiparban,
- és további 1,5 millióra pedig a szolgáltató- és az építőiparban.
India kiválasztása a szakképzetlen munkaerő forrásaként az Oroszország és Újdelhi közötti szoros védelmi és gazdasági kapcsolatokra is visszavezethető. India jelentős mennyiségben vásárol kedvezményes áron orosz olajat, amelyet Moszkva a nyugati szankciók miatt máshol nehezen tud értékesíteni – bár ennek jövője most kérdésessé válhat, mivel miként megírtuk az indiai vezetés megállapodást kötött Donald Trumppal az orosz olaj vásárlásának leállításáról. Azt ugyanakkor, hogy ez ténylegesen hogyan és milyen időtávon valósul majd meg, egyelőre nem ismert, mert a technikai nehézségek miatt (az orosz olaj helyére akár venezuelai nehézolaj is léphet) további döntések lehetnek ahhoz szükségesek.
Indiaiak dolgoznak az orosz gyárakban és farmokon
A hírügynökség beszámolójában szerepel néhány konkrét, esettanulmány jellegű tapasztalat ismertetése az indiaiak oroszországi munkavállalásáról. Például a moszkvai Brera Intex textilipari vállalat mintegy tíz dél-ázsiai munkavállalót, köztük indiaiakat alkalmaz függönyök és ágyneműk gyártásában. A cég tulajdonosa, Olga Lugovszkaja szerint a munkások minták és felügyelet segítségével gyorsan megtanulták a feladatokat, és rendkívül motiváltak. „Voltak, akik úgy érkeztek, hogy azt sem tudták, hogyan kell bekapcsolni egy varrógépet. Két-három hónap után viszont már nyugodtan rájuk lehetett bízni egy kész termék megvarrását” – mondta.
Moszkván kívül a Szergijevszkij mezőgazdasági vállalkozás is indiai munkásokra támaszkodik. Ők zöldségeket dolgoznak fel és csomagolnak, átlagosan havi 50 ezer rubeles (kb. 217 000 forint) fizetésért – akkora bérért, amekkoráért a mezőgazdasági termelőüzem szerint a helyiek már nem vállalnak munkát.
„Egy éve dolgozom itt, Szergijevszkijben” – mondta a 23 éves Sahil, aki elmondása szerint az indiai Pandzsáb államból származik. „Indiában kevés a pénz, itt viszont sok. Itt van a munka” – nyilatkozott motivációjáról a vendégmunkás.
Ugyanakkor az imént említett, Washington-Újdelhi közötti elvi megállapodás az orosz olaj vásárlásának leállításáról – amit Donald Trump elnök egy, az Egyesült Államok és India között később bejelentett kereskedelmi megállapodáshoz is kapcsolt – hosszabb távon visszafoghatja Moszkva étvágyát az indiai munkaerő iránt. Egyelőre azonban nem világos, mindez miként alakítja át Újdelhi olajbeszerzési politikáját, Moszkva pedig igyekszik eloszlatni a feszültségekről szóló találgatásokat.