Itt a döntés – eddig csökkennek az árak a boltokban

A legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet, melynek célja az élelmiszerárak és a drogériai termékek árának csökkentésére bevezetett intézkedések időbeli hatályának meghosszabbítása a magyar családok védelme és az élelmiszer-infláció további csökkentése érdekében. Azaz meghosszabbították az árréscsökkentést május 31-ig.

Az árréscsökkentés hatása jelentősen mérsékelte az árnövekedést (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, az intézkedések eredménye már mérhető: a januári inflációs adatok szerint a fogyasztói árak emelkedése éves szinten 2,1 százalékra lassult a decemberi 3,3 százalékról. Az infláció főként az élelmiszerek árának csökkenése miatt mérséklődött az elemzőket is meglepő mértékben.

Az árréscsökkentés működik

Ahogy a Nemzetgazdasági Minisztérium is közölte, a kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben: 3 hónappal, azaz május végéig meghosszabbítják az árréscsökkentést. Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul

az infláció csökkentéséhez,

az árak kordában tartásához.

Minden ágazatban fellépnek az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Mindezek mellett a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával.

A Nemzetgazdasági Minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány a Tiszával ellentétben nem a multik, hanem a magyar emberek pártján áll és mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket (pl. 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések), megvédi a 13. és bevezeti a 14. havi nyugdíjat; csökkenti az adókat (pl. 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása); és az árréscsökkentésen keresztül folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.