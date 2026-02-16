Sarkvidéki amerikai-orosz küzdelem lesz ebből, olyan hajókkal, amiket még nem látott a világ

Az amerikai parti őrség szerződéskötésekről döntött az Arctic Security Cutter nevű programban, ezzel lezárják a 11 új jégtörő hajó beszerzésének megbízási körét. A megállapodás értelmében a Davie Defense nevű vállalat két sarki jégtörőt egy Helsinki melletti üzemben, Finnország területén épít meg, további hármat pedig az Egyesült Államokban, a vállalat texasi létesítményeiben, Galveston és Port Arthur városában. A szerződés a korábbi, december végén bejelentett megbízásokra épül, amelyeket a Bollinger Shipyards és a finn Rauma Marine Constructions kaptak meg, létrehozva egy felgyorsított, amerikai–finn közös gyártási keretrendszert. A gyorsaság pedig kulcsfontosságú, hiszen mint az Origón bemutattuk, Kína és Oroszország most némileg előbbre jár a sarkvidéki befolyásszerzésért folytatott versenyben az Egyesült Államokhoz képest.

A gyártó Davie Defense által kiadott képen az amerikai parti őrség részére építendő jégtörők egyik látványterve

Fotó: Davie Defense

Két gyártási helyszín, egy küldetés: épülhetnek az új jégtörők

Kína jég-előrejelző állomást működtet a hajók dolgának könnyítése érdekében, az oroszok pedig – miként az Origón nemrég megírtuk – már teljes jégtörőflottájukat koncentráltan vetik be az Északi-sarkvidék kereskedelmi hajózási útvonalainak felügyelete és fenntartása érdekében. Ezeket a fejleményeket Washingtonban szoros figyelemmel követik. Donald Trump amerikai elnök – részben Grönland kapcsán – világossá tette, hogy eltökélt szándéka, hogy országa helyt álljon a sarkvidék gazdasági lehetőségeiért folyó versenyben, ezért pedig nem csak hadihajók, hanem új jégtörők építését is elrendelte.

„Amerika több mint 150 éve sarkvidéki nemzet, és végre ennek megfelelően is cselekszünk” – ezt Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere mondta a hatalmas jégtörő-üzlet vonatkozásában néhány nappal ezelőtt. Hozzátette: a rivális hatalmak fokozódó sarkvidéki jelenlétével szemben az új jégtörők kulcsszerepet játszanak az amerikai tengeri fölény újbóli megerősítésében.

Ezért a leendő új jégtörők feladata lesz a kormányzati megfogalmazás szerint

az Egyesült Államok szuverenitásának védelme,

a kritikus hajózási útvonalak biztosítása,

az energia- és ásványkincsek védelme, valamint

a térségben megjelenő ellenséges befolyás ellensúlyozása lesz.

Ne feledjük: ezeket a jégtörő hajókat

a parti őrség számára építik meg, ezért azok alkalmasak lesznek bizonyos védelmi feladatok ellátására is, ideértve akár a fegyveres erővel való fellépését is a számukra előírt feladatok teljesítése kacspán.

Az első hajó átadását 2028 elejére tervezik. A hajók tényleges építési költségét nem hozták nyilvánosságra.