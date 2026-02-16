Hírlevél
Északi-sarkkör

Sarkvidéki amerikai-orosz küzdelem lesz ebből, olyan hajókkal, amiket még nem látott a világ

33 perce
Olvasási idő: 12 perc
Az Egyesült Államok parti őrsége bejelentette: összesen 11 új, közepes kategóriájú sarkvidéki jégtörő megépítésére kötött szerződést, hogy ezzel erősítse az ország képességeit az Északi-sarkvidéken. A hatalmas üzlet utolsó öt jégtörő hajójára a megbízást a Davie Defense nevű vállalalt nyerte el, ezzel teljessé téve az eredetileg Donald Trump által elrendelt flottafejlesztési programot. Az Egyesült Államok most magasabb sebességre kapcsolhat északi-sarki képességeinek fejlesztésében, hogy felzárkózzon Oroszország és Kína mellé a sarkvidékért folyó versenyben.
Északi-sarkkörOroszországjégtörőEgyesült Államok

Az amerikai parti őrség szerződéskötésekről döntött az Arctic Security Cutter nevű programban, ezzel lezárják a 11 új jégtörő hajó beszerzésének megbízási körét. A megállapodás értelmében a Davie Defense nevű vállalat két sarki jégtörőt egy Helsinki melletti üzemben, Finnország területén épít meg, további hármat pedig az Egyesült Államokban, a vállalat texasi létesítményeiben, Galveston és Port Arthur városában. A szerződés a korábbi, december végén bejelentett megbízásokra épül, amelyeket a Bollinger Shipyards és a finn Rauma Marine Constructions kaptak meg, létrehozva egy felgyorsított, amerikai–finn közös gyártási keretrendszert. A gyorsaság pedig kulcsfontosságú, hiszen mint az Origón bemutattuk, Kína és Oroszország most némileg előbbre jár a sarkvidéki befolyásszerzésért folytatott versenyben az Egyesült Államokhoz képest.

A gyártó Davie Defense által kiadott képen az amerikai parti őrség részére építendő jégtörők egyik látványterve
Fotó: Davie Defense

Két gyártási helyszín, egy küldetés: épülhetnek az új jégtörők

Kína jég-előrejelző állomást működtet a hajók dolgának könnyítése érdekében, az oroszok pedig miként az Origón nemrég megírtuk már teljes jégtörőflottájukat koncentráltan vetik be az Északi-sarkvidék kereskedelmi hajózási útvonalainak felügyelete és fenntartása érdekében. Ezeket a fejleményeket Washingtonban szoros figyelemmel követik. Donald Trump amerikai elnök részben Grönland kapcsán világossá tette, hogy eltökélt szándéka, hogy országa helyt álljon a sarkvidék gazdasági lehetőségeiért folyó versenyben, ezért pedig nem csak hadihajók, hanem új jégtörők építését is elrendelte.

„Amerika több mint 150 éve sarkvidéki nemzet, és végre ennek megfelelően is cselekszünk” – ezt Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere mondta a hatalmas jégtörő-üzlet vonatkozásában néhány nappal ezelőtt. Hozzátette: a rivális hatalmak fokozódó sarkvidéki jelenlétével szemben az új jégtörők kulcsszerepet játszanak az amerikai tengeri fölény újbóli megerősítésében.

Ezért a leendő új jégtörők feladata lesz a kormányzati megfogalmazás szerint

  • az Egyesült Államok szuverenitásának védelme, 
  • a kritikus hajózási útvonalak biztosítása, 
  • az energia- és ásványkincsek védelme, valamint 
  • a térségben megjelenő ellenséges befolyás ellensúlyozása lesz.

Ne feledjük: ezeket a jégtörő hajókat 

a parti őrség számára építik meg, ezért azok alkalmasak lesznek bizonyos védelmi feladatok ellátására is, ideértve akár a fegyveres erővel való fellépését is a számukra előírt feladatok teljesítése kacspán.

Az első hajó átadását 2028 elejére tervezik. A hajók tényleges építési költségét nem hozták nyilvánosságra.

A program három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Finnország – hajóépítő iparának együttműködésére épül - értékeli a megállapodást a gCaptain cikke. A megállapodás egy nagyobb egyezség részeként 2024 júliusában írtak alá az orosz és kínai sarkvidéki aktivitás erősödésére adott válaszként.

Ezek a szerződések biztosítják, hogy az Egyesült Államok megőrizze vezető szerepét sarkvidéki tengeri hatalomként

– hangsúlyozta Kevin E. Lunday, a parti őrség parancsnoka.

A 11 hajóból álló flotta két eltérő konstrukcióra épül. A Bollinger és a Rauma által gyártott egységek a kanadai Seaspan Shipyards többcélú jégtörő-tervén alapulnak, amely a finn Aker Arctic Technology közreműködésével készült. 

A Polar Class 4 besorolású hajók akár 1,2 méter vastag jeget is képesek megtörni, több mint 12 000 tengeri mérföldes hatótávval.

A Davie Defense saját jégtörő-terve egy másik, már bizonyított platformra épül, amelynek korábbi változatai már szolgálatban állnak.

Az Északi-sarkvidék tengerterületei egyre átjárhatóbbá válnak a hajók számára (képünkön egy jégtörő hajó)
Fotó: Unsplash / Noaa

Texas mint jégtörő-központ

Az ügylet egyik legkülönösebb részlete az, hogy az új hajók egy része Finnországban készül el (erre vonatkozóan korábban hónapokon át tartott az amerikai-finn egyeztetés, mivel nemzetbiztonsági okokból a jégtörőknek alapszabályként az Egyesült Államokban kell épülnie); a másik része ugyan a Mexikói-öböl révén tengeri kapcsolattal rendelkező, ám egy-egy szélsőséges téli időszakot leszámítva nem feltétlen a sarkvidéki időjárásáról híres Texas államban.

Az amerikai fél úgy látja, hogy a finnországi építés biztosítja a szoros határidők tartását, miközben az amerikai mérnökök közvetlenül tanulhatnak a világ vezető jégtörő-építőitől. Ami pedig a texasi kivitelezést illeti: a Davie Defense anyavállalata, az INOCEA 2025-ben felvásárolta a Gulf Copper & Manufacturing galvestoni és port arthuri eszközeit, és 

egymilliárd dolláros fejlesztést tervez az úgynevezett „Amerikai Jégtörőgyár” létrehozására.

„Megtiszteltetés számunkra ez a bizalom” – mondta Kai Skvarla, a Davie Defense vezérigazgatója. Szerinte a finn szakértelem és a texasi gyártás kombinációja lehetővé teszi, hogy a hajók megfeleljenek a világ legkeményebb környezeti kihívásainak.

Számban és technológiában is jégtörő-lemaradásban vannak az amerikaiak

Az amerikai parti őrség jelenleg mindössze három sarkvidéki jégtörőt üzemeltet, köztük az 1976-ban szolgálatba állított Polar Star nevű nehézjégtörőt. 

A becslések szerint legalább kilenc, a mostani program paraméterei szerint készülő jégtörőre lenne szükség az egész éves jelenléthez az Északi-sarkvidéken.

A program jelentős finanszírozást kapott Trump elnök az általa„Nagy, Gyönyörű Törvény”-nek nevezett, alapos pénzügyi átrendeződést bevezető költségvetési csomagjából, amely közel 9 milliárd dollárt különít el a sarkvidéki jégtörők építésére.

A kezdeményezés a Force Design 2028 nevű átalakítási program része, amelynek célja egy gyorsabb, ütőképesebb amerikai parti őrség létrehozása.

A Bollinger Shipyards közben tovább építi az első Polar Security Cutter programban készülő hajót is, ebben a programban három új hajót építenek meg, hogy ezekkel a nehézjégtörőkkel frissítsék fel az elöregedett három hajós flottát, mielőtt az új közepes jégtörők érketnének. 

A hajók kivitelezése ugyanakkor csúszásban van, miközben a teljes program költsége már a hárommilliárd dollárt közelíti.

A teljes program befejezését, azaz a három hajó átadását jelenleg 2030 májusára várják.

 

