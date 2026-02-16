Sarkvidéki amerikai-orosz küzdelem lesz ebből, olyan hajókkal, amiket még nem látott a világ

Az amerikai parti őrség szerződéskötésekről döntött az Arctic Security Cutter nevű programban, ezzel lezárják a 11 új jégtörő hajó beszerzésének megbízási körét. A megállapodás értelmében a Davie Defense nevű vállalat két sarki jégtörőt egy Helsinki melletti üzemben, Finnország területén épít meg, további hármat pedig az Egyesült Államokban, a vállalat texasi létesítményeiben, Galveston és Port Arthur városában. A szerződés a korábbi, december végén bejelentett megbízásokra épül, amelyeket a Bollinger Shipyards és a finn Rauma Marine Constructions kaptak meg, létrehozva egy felgyorsított, amerikai–finn közös gyártási keretrendszert. A gyorsaság pedig kulcsfontosságú, hiszen mint az Origón bemutattuk, Kína és Oroszország most némileg előbbre jár a sarkvidéki befolyásszerzésért folytatott versenyben az Egyesült Államokhoz képest.
Két gyártási helyszín, egy küldetés: épülhetnek az új jégtörők
Kína jég-előrejelző állomást működtet a hajók dolgának könnyítése érdekében, az oroszok pedig – miként az Origón nemrég megírtuk – már teljes jégtörőflottájukat koncentráltan vetik be az Északi-sarkvidék kereskedelmi hajózási útvonalainak felügyelete és fenntartása érdekében. Ezeket a fejleményeket Washingtonban szoros figyelemmel követik. Donald Trump amerikai elnök – részben Grönland kapcsán – világossá tette, hogy eltökélt szándéka, hogy országa helyt álljon a sarkvidék gazdasági lehetőségeiért folyó versenyben, ezért pedig nem csak hadihajók, hanem új jégtörők építését is elrendelte.
„Amerika több mint 150 éve sarkvidéki nemzet, és végre ennek megfelelően is cselekszünk” – ezt Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere mondta a hatalmas jégtörő-üzlet vonatkozásában néhány nappal ezelőtt. Hozzátette: a rivális hatalmak fokozódó sarkvidéki jelenlétével szemben az új jégtörők kulcsszerepet játszanak az amerikai tengeri fölény újbóli megerősítésében.
Ezért a leendő új jégtörők feladata lesz a kormányzati megfogalmazás szerint
- az Egyesült Államok szuverenitásának védelme,
- a kritikus hajózási útvonalak biztosítása,
- az energia- és ásványkincsek védelme, valamint
- a térségben megjelenő ellenséges befolyás ellensúlyozása lesz.
Ne feledjük: ezeket a jégtörő hajókat
a parti őrség számára építik meg, ezért azok alkalmasak lesznek bizonyos védelmi feladatok ellátására is, ideértve akár a fegyveres erővel való fellépését is a számukra előírt feladatok teljesítése kacspán.
Az első hajó átadását 2028 elejére tervezik. A hajók tényleges építési költségét nem hozták nyilvánosságra.
A program három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Finnország – hajóépítő iparának együttműködésére épül - értékeli a megállapodást a gCaptain cikke. A megállapodás egy nagyobb egyezség részeként 2024 júliusában írtak alá az orosz és kínai sarkvidéki aktivitás erősödésére adott válaszként.
Ezek a szerződések biztosítják, hogy az Egyesült Államok megőrizze vezető szerepét sarkvidéki tengeri hatalomként
– hangsúlyozta Kevin E. Lunday, a parti őrség parancsnoka.
A 11 hajóból álló flotta két eltérő konstrukcióra épül. A Bollinger és a Rauma által gyártott egységek a kanadai Seaspan Shipyards többcélú jégtörő-tervén alapulnak, amely a finn Aker Arctic Technology közreműködésével készült.
A Polar Class 4 besorolású hajók akár 1,2 méter vastag jeget is képesek megtörni, több mint 12 000 tengeri mérföldes hatótávval.
A Davie Defense saját jégtörő-terve egy másik, már bizonyított platformra épül, amelynek korábbi változatai már szolgálatban állnak.
Texas mint jégtörő-központ
Az ügylet egyik legkülönösebb részlete az, hogy az új hajók egy része Finnországban készül el (erre vonatkozóan korábban hónapokon át tartott az amerikai-finn egyeztetés, mivel nemzetbiztonsági okokból a jégtörőknek alapszabályként az Egyesült Államokban kell épülnie); a másik része ugyan a Mexikói-öböl révén tengeri kapcsolattal rendelkező, ám egy-egy szélsőséges téli időszakot leszámítva nem feltétlen a sarkvidéki időjárásáról híres Texas államban.
Az amerikai fél úgy látja, hogy a finnországi építés biztosítja a szoros határidők tartását, miközben az amerikai mérnökök közvetlenül tanulhatnak a világ vezető jégtörő-építőitől. Ami pedig a texasi kivitelezést illeti: a Davie Defense anyavállalata, az INOCEA 2025-ben felvásárolta a Gulf Copper & Manufacturing galvestoni és port arthuri eszközeit, és
egymilliárd dolláros fejlesztést tervez az úgynevezett „Amerikai Jégtörőgyár” létrehozására.
„Megtiszteltetés számunkra ez a bizalom” – mondta Kai Skvarla, a Davie Defense vezérigazgatója. Szerinte a finn szakértelem és a texasi gyártás kombinációja lehetővé teszi, hogy a hajók megfeleljenek a világ legkeményebb környezeti kihívásainak.
Számban és technológiában is jégtörő-lemaradásban vannak az amerikaiak
Az amerikai parti őrség jelenleg mindössze három sarkvidéki jégtörőt üzemeltet, köztük az 1976-ban szolgálatba állított Polar Star nevű nehézjégtörőt.
A becslések szerint legalább kilenc, a mostani program paraméterei szerint készülő jégtörőre lenne szükség az egész éves jelenléthez az Északi-sarkvidéken.
A program jelentős finanszírozást kapott Trump elnök az általa„Nagy, Gyönyörű Törvény”-nek nevezett, alapos pénzügyi átrendeződést bevezető költségvetési csomagjából, amely közel 9 milliárd dollárt különít el a sarkvidéki jégtörők építésére.
A kezdeményezés a Force Design 2028 nevű átalakítási program része, amelynek célja egy gyorsabb, ütőképesebb amerikai parti őrség létrehozása.
A Bollinger Shipyards közben tovább építi az első Polar Security Cutter programban készülő hajót is, ebben a programban három új hajót építenek meg, hogy ezekkel a nehézjégtörőkkel frissítsék fel az elöregedett három hajós flottát, mielőtt az új közepes jégtörők érketnének.
A hajók kivitelezése ugyanakkor csúszásban van, miközben a teljes program költsége már a hárommilliárd dollárt közelíti.
A teljes program befejezését, azaz a három hajó átadását jelenleg 2030 májusára várják.