Jelzett a NAV: komoly változás jön!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete. A sikeres tesztidőszak után február 19-től élesedik a Vállalkozói Ügysegéd, amely a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) keresztül érhető el. A felkészülést és a zökkenőmentes átállást segíti a NAV azzal, hogy március 1-ig még a régi felület, a Webes Ügysegéd is használható.
adózáskis- és középvállalkozásokNAV

A több mint 600 ezer magyarországi egyéni vállalkozó hivatalos ügyintézéseiben rendszeresen használja a NAV felületeit. Az adatváltozásokkal együtt átlagosan havi 15 ezer egyéni vállalkozói bejelentést fogad és rögzít a hivatal bejelentőfelülete és adatbázisa - közölték pénteken.  Jön a Vállalkozói Ügysegéd. 

Vállalkozói Ügysegéd, pénz, forint, fizetés, hazai átlagkereset, hazaiátlagkereset
Félmilliónál is több vállalkozó használhatja a Vállalkozói Ügysegéd felületet/Fotó: MTI/Faludi Imre

 Az egyéni vállalkozók február19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) intézhetik majd tevékenységüket érintő bejelentéseiket. 

 

A változás minden egyéni vállalkozót érint

A NAV felhívja a figyelmet arra is, hogy február végéig a korábban használt Webes Ügysegéd és az új felület, a Vállalkozói Ügysegéd egyaránt elérhető lesz, ebben az időszakban mindkét elérhetőségen lehet ügyet intézni. A bevezetés újabb lépcsőjeként, március 2-től a Webes Ügysegéd Vállalkozói Moduljával új bejelentés már nem nyújtható be, és ettől az időponttól már csak az ÜPO-s felület szolgál az ügyintézésre. 

Az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb, és könnyebben használható, a NAV-honlapról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület. 

 

Mit tud a Vállalkozói  Ügysegéd? 

Jelentős előrelépés az is, hogy:

  •  az új oldalon a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket,
  • ha rendelkezik Egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos ügyek-re az UJEGYKE-n bejelentett meghatalmazással. 

Az intézhető ügykörök, a bejelenthető adatok, valamint a választható és kötelező nyilatkozatok köre nem változik. Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a megszokott módon és minőségben lehessen bejelenteni a vállalkozói tevékenység szüneteltetését, a szünetelést követő folytatást, valamint a vállalkozás megszüntetését. Az Ügysegéddel továbbra is igényelhető hiteles igazolás az egyéni vállalkozás adatairól. A nyilvántartásba bejegyzett adatok az új felületen is megtekinthetők. A Vállalkozói Ügysegéd használata egyszerű, de a NAV segít az átállásban: előadásokkal, tájékoztatókkal, valamint munkatársaink konkrét kérdésekre válaszolva a 1819-es számú Infóvonalon.

 

