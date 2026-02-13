Megnyitotta újabb áruházát a magyarok egyik kedvenc üzletlánca

A Jysk az elmúlt években stabil és kiegyensúlyozott növekedést mutatott Magyarországon: a 2024/25-ös pénzügyi évben a vállalat 16 százalékos árbevétel-növekedéssel 89 milliárd forintos forgalmat ért el, miközben a vásárlók száma közel 10 százalékkal bővült, az online értékesítés pedig több mint 16 százalékkal nőtt. A Jysk áruházai ma már a magyar lakosság 99,7 százaléka számára egy órán belül elérhetők, míg a vásárlók 85 százaléka 30 percen belül eljut egy üzletbe.

Megnyitotta legújabb magyarországi áruházát a Jysk

Fotó: Jysk.hu

A veresegyházi üzlet megnyitása szervesen illeszkedik abba a terjeszkedési stratégiába, amelynek célja, hogy a Jysk minél több magyarországi térségben legyen könnyen elérhető.

Az új Jysk áruház a vállalat 3.0-ás üzletkoncepciója szerint épült, amelynek középpontjában az energiahatékonyság és az átlátható, inspiráló vásárlótér áll.

A belső térben bemutatószobák segítenek elképzelni a bútorok otthoni elhelyezését, a matracstúdióban pedig lehetőség nyílik a termékek kipróbálására.

A Jysk számára az üzletnyitások nem csak a hálózat bővítéséről szólnak: a vállalat minden új áruház megnyitásához kapcsolódóan támogat egy helyi vagy regionális civil szervezetet a Jysk Otthont Teremtünk adományprogram keretében. Ezúttal a Gödöllőn autista otthont működtető Patrónus Ház kapja a támogatást, aminek keretében lecserélik az évek során elhasználódott bútorokat.

Globálisan sikeres évet zárt a Jysk

A dániai gyökerű Jysk egyébként ismét rekordforgalmat ért el a 2024–2025-ös pénzügyi évben: 46,3 milliárd dán koronás (kb. 2356 milliárd forint) árbevételt könyvelhetett el, 11,8 százalékkal többet az előző évinél. Globálisan 12,8 százalékkal több terméket adtak el, mint az előzőben, az új vevők száma pedig 13,7 millióval nőtt.

A tavalyi év tavaszától Magyarországon, Horvátországon, Szlovákián, Szlovénián, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián kívül már Ausztria Jysk üzletei is az ecseri régiós elosztóközpontból kapják az árut. A hét országot és 415 üzletet ellátó központ három éve működik, és az áruházlánc regionális logisztikájának meghatározó alapeleme.