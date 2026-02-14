Babrálnak a kakaó termelői árával, pedig most múlt el az ársokk

Ghána éves szinten meghatározott kakaótermelői árát eddig a piaci felügyeletet ellátó Cocobod (lényegében a kakaótermesztés kormány által felügyelt tanácsa) állapította meg, amely eddig nagyjából 1,7 millió forintnak megfelelő összeg volt tonnánként. A most bejelentett döntés értelmében az ár a 2025/2026-os szezon hátralévő részében mintegy 41 400 ghánai cediben (kb. 1,2 millió forint) határozzák meg. A lépés akkor történik, amikor az idei, a vártnál lényegesen jobb termés következtében a kakaó ára mérséklődni kezdett az elmúlt évek árupiaci sokkja után.
Felére esett a kakaó piaci ára, a termelőkön maradt egy része
A lépés igen merész, mert az ország kakaótermesztésből élő gazdálkodóinak elevenébe vág. Ugyanakkor a kormányzati logika mögötte az, hogy az olcsóbb ár nagyobb mennyiség iránti keresletet segíthet elő.
Az ország ugyanakkor az elmúlt időszakban komoly nehézségekkel szembesült a termelők kifizetésében, épp a kakaó iránti globális kereslet meredek csökkenése miatt.
Ennek hatására a világpiaci kakaóárak egy év alatt a felére estek vissza, megközelítőleg 4000 dollárra (kb. 1,35 millió forintra) tonnánként.
A kifizetések késedelme miatt termelők ezrei maradtak pénz nélkül, ami az élelmiszer-vásárlást és az alapvető gazdasági munkálatokat is ellehetetlenítette. Eközben az eladatlan kakaóbab-készletek felhalmozódtak a gazdaságokban - számol be arról az Africanews.
Most egy hivatalos forrás szerint a ghánai kormány arra utasította a piacszabályozó hatóságot, hogy haladéktalanul kezdje meg az összes érintett kakaótermelő kifizetését.
A kormány várakozásai szerint így több kakaót tudnak értékesíteni
A kakaó árának meredek emelkedésével, majd a lényegében egyik pillanatról a másikra történő bezuhanásával, valamint ennek a fogyasztói árakra gyakorolt hatásával az Origón több alkalommal foglalkoztunk.
Bár a mostani ghánai döntésnek a globális piacokra egyelőre nincs közvetlen, azonnali hatással bíró következménye – így nem befolyásolja azt sem, mennyiért kaphatjuk meg kedvenc csokoládénkat a közeljövőben a boltban –, a kakaó érzékeny árupiaca miatt óvatosságra inti a kereskedőket.
Az imént ismertetett, Cassiel Ato Forson pénzügyminiszter által bejelentett döntés közelebb hozza Ghána termelői árát az uralkodó nemzetközi szinthez, miután a kakaó referenciaára tonnánként az említett körülbelül 4000 dollárra csökkent, ami nagyjából a fele az egy évvel ezelőtt látott szintnek.
„A jelenlegi helyzetet nagyrészt az okozza, hogy a vásárlók nem hajlandók megvásárolni Ghána kakaóját, mivel az versenyképtelenné és nagyon drágává vált” – mondta a beragadt készletek és a ki nem fizetett gazdálkodókra utalva a miniszter újságíróknak a Business Insider afrikai kiadása szerint.
Forson közölte: a kormány egy új finanszírozási modellt is készített a gazdálkodók számára, amely
- a szabályozó hatóság által kibocsátott és kezelt belföldi kakaókötvényekre lesz érvényes,
- a visszafizetéseket pedig az ugyanazon terméséven belüli értékesítési bevételekhez fogják kötni.
A kormány reményei szerint ez enyhíteni fogja annak a több ezer háztartásnak a pénzügyi nehézségeit, melyek azért kerültek aggasztó helyzetbe, mert kakaójukat nem tudtak értékesíteni. Arra ugyanakkor egyelőre még nem látni rá, a piac hogyan fogadja a döntést, azaz a kereskedők növelik-e a felvásárlásaik mennyiségeit, vagy a gazdálkodók továbbra is eladatlan készleteiken kell, hogy üljenek.