Babrálnak a kakaó termelői árával, pedig most múlt el az ársokk

Ghána éves szinten meghatározott kakaótermelői árát eddig a piaci felügyeletet ellátó Cocobod (lényegében a kakaótermesztés kormány által felügyelt tanácsa) állapította meg, amely eddig nagyjából 1,7 millió forintnak megfelelő összeg volt tonnánként. A most bejelentett döntés értelmében az ár a 2025/2026-os szezon hátralévő részében mintegy 41 400 ghánai cediben (kb. 1,2 millió forint) határozzák meg. A lépés akkor történik, amikor az idei, a vártnál lényegesen jobb termés következtében a kakaó ára mérséklődni kezdett az elmúlt évek árupiaci sokkja után.

Ghána jelentős mértékben csökkentette a kakaó termelői árát (illusztráció)

Fotó: CRISTINA ALDEHUELA / AFP

Felére esett a kakaó piaci ára, a termelőkön maradt egy része

A lépés igen merész, mert az ország kakaótermesztésből élő gazdálkodóinak elevenébe vág. Ugyanakkor a kormányzati logika mögötte az, hogy az olcsóbb ár nagyobb mennyiség iránti keresletet segíthet elő.

Az ország ugyanakkor az elmúlt időszakban komoly nehézségekkel szembesült a termelők kifizetésében, épp a kakaó iránti globális kereslet meredek csökkenése miatt.

Ennek hatására a világpiaci kakaóárak egy év alatt a felére estek vissza, megközelítőleg 4000 dollárra (kb. 1,35 millió forintra) tonnánként.

A kifizetések késedelme miatt termelők ezrei maradtak pénz nélkül, ami az élelmiszer-vásárlást és az alapvető gazdasági munkálatokat is ellehetetlenítette. Eközben az eladatlan kakaóbab-készletek felhalmozódtak a gazdaságokban - számol be arról az Africanews.

Most egy hivatalos forrás szerint a ghánai kormány arra utasította a piacszabályozó hatóságot, hogy haladéktalanul kezdje meg az összes érintett kakaótermelő kifizetését.

A kormány várakozásai szerint így több kakaót tudnak értékesíteni

A kakaó árának meredek emelkedésével, majd a lényegében egyik pillanatról a másikra történő bezuhanásával, valamint ennek a fogyasztói árakra gyakorolt hatásával az Origón több alkalommal foglalkoztunk.

Bár a mostani ghánai döntésnek a globális piacokra egyelőre nincs közvetlen, azonnali hatással bíró következménye – így nem befolyásolja azt sem, mennyiért kaphatjuk meg kedvenc csokoládénkat a közeljövőben a boltban –, a kakaó érzékeny árupiaca miatt óvatosságra inti a kereskedőket.