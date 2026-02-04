Vége az ingyen tévének és mozinak: több millió felhasználó marad műsor nélkül

Az Europol, az Eurojust és az Interpol összehangolt akciójában, amit az olasz hatóságok vezettek, 14 országban csaptak le a kalózoldalakat üzemeletető bűnözőkre. Tizenegy olaszországi városban és többek között Spanyolországban, Romániában, Koszovóban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Indiában, Dél-Koreában és az Egyesült Arab Emírségekben végrehajtott 29 házkutatást követően 31 gyanúsítottat azonosítottak, akik egy jól szervezett, nemzetközi bűnbandát alkottak. A vádak között szerepel a kódolt televíziós adások jogosulatlan sugárzása, számítógépes rendszerek feltörése, csalás és pénzmosás is.

A lefogalat zemunda.net kalózoldalon megjelent közlemény. / Forrás: BleepingComputer

Milliós bevételű kalózoldalak

A bűnbanda módszerei kifinomultak voltak: kriptovalutás fizetésekkel és fantomcégek beiktatásával próbálták elrejteni a pénzmozgásokat és elkerülni az adófizetést. A lefoglalt infrastruktúrával olyan nagy szolgáltatók tartalmait lopták el és közvetítették tovább, mint a Sky, a DAZN, a Netflix, az Amazon Prime vagy a Disney+.

Az Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) jogvédő szervezet megerősítette, hogy három nagy platformot – az IPTVItalia, a migliorIPTV és a DarkTV nevű oldalakat – sikerült lekapcsolni. Ezek a szolgáltatások ipari méretekben működtek, és havonta több millió eurós illegális bevételt termeltek az üzemeltetőiknek. Csak Olaszországban legalább 100 ezer előfizető maradt szolgáltatás nélkül, de világszerte milliókat érintett a lekapcsolás.

A művelet főbb eredményei a következők:

a felhasználók millióit kiszolgáló illegális IPTV infrastruktúra leállítása;

körülbelül 250 viszonteladó bezárása Olaszországban;

több mint 125 000 végfelhasználó áramtalanítása Olaszországban és több millió felhasználóé világszerte;

a főbb illegális IPTV-platformok, köztük az IPTVItalia , a migliorIPTV és a DarkTV lefoglalása ;

a kapcsolódó weboldalak és értékesítési csatornák eltávolítása a Telegramból;

hat, Olaszországon kívül található szerver lefoglalása.

A sportközvetítések kalózkodása egyre nagyobb problémát jelent a jogtulajdonosoknak. Egy friss tanulmány szerint az Egyesült Államokban és Európában a sportrajongók 69 százaléka ment már fel illegális forrásokra a dráguló előfizetési díjak miatt. Az Egyesült Királyságban 4,7 millió felnőtt vallotta be, hogy illegálisan néz sportközvetítéseket, és sokan ezt már társadalmilag elfogadottnak is tartják.