Vége az ingyen tévének és mozinak: több millió felhasználó marad műsor nélkül

Nagyszabású nemzetközi akcióban számolták fel a világ egyik legnagyobb illegális streamingszolgáltató hálózatát a hatóságok. Az „Operation Switch Off” fedőnevű művelet közben három ipari méretű kalózszolgáltatást kapcsoltak le, amik több millió felhasználót láttak el lopott tartalommal. A rendőrségi razzia időzítése nem véletlen: Olaszország gőzerővel készül a februári téli olimpiára, ahol a közvetítési jogok védelme kiemelt prioritás.
Az Europol, az Eurojust és az Interpol összehangolt akciójában, amit az olasz hatóságok vezettek, 14 országban csaptak le a kalózoldalakat üzemeletető bűnözőkre. Tizenegy olaszországi városban és többek között Spanyolországban, Romániában, Koszovóban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Indiában, Dél-Koreában és az Egyesült Arab Emírségekben végrehajtott 29 házkutatást követően 31 gyanúsítottat azonosítottak, akik egy jól szervezett, nemzetközi bűnbandát alkottak. A vádak között szerepel a kódolt televíziós adások jogosulatlan sugárzása, számítógépes rendszerek feltörése, csalás és pénzmosás is. 

A lefogalat zemunda.net kalózoldalon megjelent közlemény. / Forrás: BleepingComputer
Milliós bevételű kalózoldalak

A bűnbanda módszerei kifinomultak voltak: kriptovalutás fizetésekkel és fantomcégek beiktatásával próbálták elrejteni a pénzmozgásokat és elkerülni az adófizetést. A lefoglalt infrastruktúrával olyan nagy szolgáltatók tartalmait lopták el és közvetítették tovább, mint a Sky, a DAZN, a Netflix, az Amazon Prime vagy a Disney+.

Az Alliance for Creativity and Entertainment (ACE)  jogvédő szervezet megerősítette, hogy három nagy platformot – az IPTVItalia, a migliorIPTV és a DarkTV nevű oldalakat – sikerült lekapcsolni. Ezek a szolgáltatások ipari méretekben működtek, és havonta több millió eurós illegális bevételt termeltek az üzemeltetőiknek. Csak Olaszországban legalább 100 ezer előfizető maradt szolgáltatás nélkül, de világszerte milliókat érintett a lekapcsolás.

A művelet főbb eredményei a következők:

  • a felhasználók millióit kiszolgáló illegális IPTV infrastruktúra leállítása;
  • körülbelül 250 viszonteladó bezárása Olaszországban;
  • több mint 125 000 végfelhasználó áramtalanítása Olaszországban és több millió felhasználóé világszerte;
  • a főbb illegális IPTV-platformok, köztük az IPTVItalia , a migliorIPTV és a DarkTV lefoglalása ;
  • a kapcsolódó weboldalak és értékesítési csatornák eltávolítása a Telegramból;
  • hat, Olaszországon kívül található szerver lefoglalása.

A sportközvetítések kalózkodása egyre nagyobb problémát jelent a jogtulajdonosoknak. Egy friss tanulmány szerint az Egyesült Államokban és Európában a sportrajongók 69 százaléka ment már fel illegális forrásokra a dráguló előfizetési díjak miatt. Az Egyesült Királyságban 4,7 millió felnőtt vallotta be, hogy illegálisan néz sportközvetítéseket, és sokan ezt már társadalmilag elfogadottnak is tartják.

A kalózoldalak nemcsak a szolgáltatóknak okoznak kárt, hanem a felhasználókra is veszélyt jelentenek. A legtöbb ilyen oldal tele van káros szoftverekkel, kémprogramokkal és adathalász kísérletekkel, amelyek komoly biztonsági kockázatot jelentenek a nézők számára. Az elemzők szerint a sportligák világszerte évente több mint 28 milliárd dolláros bevételkiesést szenvednek el az illegális megtekintések miatt.

 

 

