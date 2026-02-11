Figyelmeztetett a NAV: most kell figyelni – fontos határidő közeleg

Itt az idő, hogy előkészítsék a bevallást azok az egyéni vállalkozók, akik a KATA-s formáját választották az adózásnak. Bár a határidőig még van két hét, érdemes a bevallást már korábban elkészíteni és beküldeni, így elkerülhető a kapkodás. A néhány napos csúszásoknak általában nincs komoly következménye, ám az elmaradást fontos minél hamarabb pótolni. A NAV először felszólít a bevallás pótlására egy határidő megadásával, majd mulasztási bírságot is kiszabhat. Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak bevallást a 2025-ös évre.

Ne hagyja utolsó pillanatra a KATA bevallás beadását

Az utolsó pillanatokban való sietség és idegeskedés leginkább azokra jellemző, akik könyvelő nélkül próbálják megoldani a feladatot. A Számlázz.hu belső kutatásából az derült ki, hogy a katások jelentős része nem vesz igénybe könyvelői segítséget, így maga készíti el, és küldi be a bevallását a hatóságnak. Érdemes visszatekinteni az előző év sajátosságaira, mert felmerülhet olyan körülmény az egyéni vállalkozó életében, amely befolyásolja a KATA bevallás adatait: