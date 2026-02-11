Hírlevél
Figyelmeztetett a NAV: most kell figyelni – fontos határidő közeleg

Hamarosan be kell nyújtani a KATÁ-s egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat. Azoknak, akik átlépték az éves KATA bevételi keretüket, eddig az időpontig kell megfizetni a kapcsolódó 40 százalékos különadót is.
Itt az idő,  hogy előkészítsék a bevallást azok az egyéni vállalkozók, akik a KATA-s formáját választották az adózásnak. Bár a határidőig még van két hét, érdemes a bevallást már korábban elkészíteni és beküldeni, így elkerülhető a kapkodás. A néhány napos csúszásoknak általában nincs komoly következménye, ám az elmaradást fontos minél hamarabb pótolni. A NAV először felszólít a bevallás pótlására egy határidő megadásával, majd mulasztási bírságot is kiszabhat. Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak bevallást a 2025-ös évre.

adóbevallás, KATA, adóbevallásKATA,Young hipster guy getting new trendy haircut in the modern barbershop. Professional barber cutting long hair of client. Side view. Focus on hairdresser. People visiting barbershop. Web banner
Közeledik a  KATA bevallásának határideje az egyéni vállalkozók számára/ Fotó: 123RF

Ne hagyja utolsó pillanatra a KATA bevallás beadását

Az utolsó pillanatokban való sietség és idegeskedés leginkább azokra jellemző, akik könyvelő nélkül próbálják megoldani a feladatot. A Számlázz.hu belső kutatásából az derült ki, hogy a katások jelentős része nem vesz igénybe könyvelői segítséget, így maga készíti el, és küldi be a bevallását a hatóságnak. Érdemes visszatekinteni az előző év sajátosságaira, mert felmerülhet olyan körülmény az egyéni vállalkozó életében, amely befolyásolja a KATA bevallás adatait:

  • Ilyen lehet például a vállalkozás szüneteltetési időszaka alatt keletkezett bevétel, 
  • vagy ha a vállalkozó a tárgyév egy részében (táppénz, CSED vagy GYED miatt) mentesül a KATA adó megfizetése alól. 
  • Ha esetleg egész évben szünetelt a katás egyéni vállalkozás, úgy bevallást ebben az esetben nem kell benyújtani.

 

