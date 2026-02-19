Közép-Európa egyik legmodernebb katonai komplexuma épül fel hazánkban

Egy évvel az alapkőletétel után bokréta került a szolnoki Thököly úti különleges műveleti laktanya épületére. A bokréta azt jelzi, hogy alkészült a katonai komplexum szerkezetépítésével a generálkivitelezéssel megbízott ZÁÉV Építőipari Zrt. – számolt be róla a Magyar Építők.

A képen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az új katonai komplexum bokrétaünnepségén. Fotó: MTI/Mészáros János /

Regionális szerepe is lesz az új katonai központnak

A beruházás kizárólag magyar költségvetési forrásból, mintegy 59 milliárd forintból valósul meg – mondta el az eseményen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Hozzátette: a létesítmény a különleges műveleti parancsnokság számára épül, amely a Magyar Honvédség egyik leggyorsabb reagálású, legmagasabban kiképzett és speciálisan felszerelt haderőneme.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év volt a magyar haderőfejlesztés talán leglátványosabb időszaka. "Számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb" - jelentette ki a miniszter, megjegyezve: ennek érdekében a haderő oldalán mindent megtesznek. Emlékeztetett: 2010 előtt a nagyrészt "elkótyavetyélt", rossz állapotú, működésképtelen, szovjet technológiára, eszközökre hagyatkozott a honvédség. Mára az eszközpark - mind a szárazföld, mind a légierő tekintetében - teljesen megújult. Elfelejtett, teljesen kivont képességek épültek újjá, mint a tüzérség, a légierő minden értelemben megújult és töretlenül fejlődik, az eszközök folyamatosan érkeznek be - sorolta.

Az új laktanya a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság, valamint a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthona is lesz.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte: a fejlesztés szorosan kapcsolódik a többnemzeti Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnoksághoz, amely Magyarország mellett Horvátország, Szlovákia, Szlovénia és Ausztria részvételével jön létre.

Fotó: MTI/Mészáros János /

Az új laktanyakomplexum biztosítja a high-tech eszközök, drónok, speciális kommunikációs rendszerek, fegyverek és harci járművek biztonságos tárolását és karbantartását, megfelel a legszigorúbb információvédelmi előírásoknak, valamint korszerű feltételeket teremt a speciális kiképzéshez és az állandó készenléthez.