Már 800 ezer forint közelében jár a bruttó átlagkereset Magyarországon – itt vannak a friss adatok!

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – áll a KSH friss jelentésében.
Töretlenül növekednek a keresetek
A hivatal által ismertetett adatok között szerepel, hogy a bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Decemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 680 900, a költségvetésben 672 800, a nonprofit szektorban 734 000 forintot tett ki, 9,7 és 9,2, illetve 6,9 százalékkal nőtt egy év alatt – közölte a KSH.
A reálkereset 6,3 százalékkal emelkedett decemberben a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3 százalékos növekedése mellett. 2025. január-decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az előző év adatát.
Czomba Sándor: A béremelkedés 2026-ban is folytatódik
A magyar emberek egyre többet keresnek, tovább emelkedtek a bérek. 2010 óta a bruttó átlagkereset mintegy négyszeresére emelkedett, közel 800 ezer forint, és a családi adócsökkentéseknek köszönhetően a nettó átlagkereset közel 10 százalékkal nőtt egy év alatt – kommentálta a KSH adatait Czomba Sándor, az NGM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
A közlemény szerint a béremelkedés 2026-ban is folytatódik. A januári béremelésnek köszönhetően a minimálbért keresők havonta mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatottak pedig 24 ezer forinttal kapnak többet.
Januártól folytatódott a családi adócsökkentés és a közszféra béremelései, emelkedett a pedagógusok, a szociális és kulturális dolgozók bére is.
„A kormány célja, hogy a magyar vállalkozások tovább erősödjenek, és a magyarok munkájából továbbra is a magyar emberek keressenek, hogy
a minimálbér a közeljövőben elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot
– zárul a közlemény.
Gyorsuló ütemben növekedhet a reálbér
A 2025-ös keresetnövekedési adatokat értékelve Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza úgy látja, hogy az inflációt is figyelembe véve elmondható, hogy érdemben emelkedő pályán maradt a bérek vásárlóerejének növekedése az egész tavalyi év folyamán:
- az év végén 6,3 százalék volt a nettó reálkeresetek bővülése,
- míg 2025 egészében számításaik szerint 4,4 százalék volt.
Bár az elemző szerint a bérek vásárlóerejének ekkora mértékű növekedése sem volt elegendő a magyar gazdaság dinamizálására, de a fogyasztás ennek köszönhetően bővült.
Az infláció januárban látott és februárban folytatódó erős beszakadása és a vélhetően 9-10 százalék közelében maradó átlagbér-emelkedés kombinációja a reálbér-növekedés folytatódó gyorsulását hozhatja magával.
Talán ennek a hatása tükröződik már a javuló fogyasztói bizalomban, ami tovább élénkítheti a fogyasztást – értékelt az elemző.
Az idei évre vonatkozóan Virovácz Péter úgy látja, hogy a januári 11, illetve 7 százalékos minimálbér- és garantáltbérminimum-emelések határozhatják meg a dinamikát. Emellett jelentős hatással lesz a fegyverpénzek februári kifizetése is az éves átlagra: az ING Bank számítása szerint ez önmagában bő 1 százalékpontot is hozzáadhat az átlaghoz.
Mivel továbbra is strukturális munkaerőhiány jellemzi a gazdaságot, és a vállatok még mindig munkaerőt tartalékolnak, így az év egészében idén 10 százalék körüli éves átlagbér-növekedést várunk
– jelezte az elemző.