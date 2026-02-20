Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Ezt látnia kell!

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

átlagkereset

Már 800 ezer forint közelében jár a bruttó átlagkereset Magyarországon – itt vannak a friss adatok!

28 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kommentárjában jelezte: a béremelkedés 2026-ban is folytatódik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
átlagkeresetdecemberKSH

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – áll a KSH friss jelentésében.

gazdaság, fizetőeszköz, pénz, forint, fizetés, hazai átlagkereset, hazaiátlagkereset
Bruttó 800 ezer forint közelébe emelkedett 2025 decemberében az átlagkereset (illusztráció)
Fotó: MTI/Faludi Imre

Töretlenül növekednek a keresetek

A hivatal által ismertetett adatok között szerepel, hogy a bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál. 

Decemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. 

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 680 900, a költségvetésben 672 800, a nonprofit szektorban 734 000 forintot tett ki, 9,7 és 9,2, illetve 6,9 százalékkal nőtt egy év alatt – közölte a KSH

A reálkereset 6,3 százalékkal emelkedett decemberben a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3 százalékos növekedése mellett. 2025. január-decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az előző év adatát.

Czomba Sándor: A béremelkedés 2026-ban is folytatódik

A magyar emberek egyre többet keresnek, tovább emelkedtek a bérek. 2010 óta a bruttó átlagkereset mintegy négyszeresére emelkedett, közel 800 ezer forint, és a családi adócsökkentéseknek köszönhetően a nettó átlagkereset közel 10 százalékkal nőtt egy év alatt kommentálta a KSH adatait Czomba Sándor, az NGM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A közlemény szerint a béremelkedés 2026-ban is folytatódik. A januári béremelésnek köszönhetően a minimálbért keresők havonta mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatottak pedig 24 ezer forinttal kapnak többet. 

Januártól folytatódott a családi adócsökkentés és a közszféra béremelései, emelkedett a pedagógusok, a szociális és kulturális dolgozók bére is.

„A kormány célja, hogy a magyar vállalkozások tovább erősödjenek, és a magyarok munkájából továbbra is a magyar emberek keressenek, hogy

 a minimálbér a közeljövőben elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot

zárul a közlemény.

Gyorsuló ütemben növekedhet a reálbér

A 2025-ös keresetnövekedési adatokat értékelve Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza úgy látja, hogy az inflációt is figyelembe véve elmondható, hogy érdemben emelkedő pályán maradt a bérek vásárlóerejének növekedése az egész tavalyi év folyamán:

  • az év végén 6,3 százalék volt a nettó reálkeresetek bővülése, 
  • míg 2025 egészében számításaik szerint 4,4 százalék volt. 

Bár az elemző szerint a bérek vásárlóerejének ekkora mértékű növekedése sem volt elegendő a magyar gazdaság dinamizálására, de a fogyasztás ennek köszönhetően bővült.

Az infláció januárban látott és februárban folytatódó erős beszakadása és a vélhetően 9-10 százalék közelében maradó átlagbér-emelkedés kombinációja a reálbér-növekedés folytatódó gyorsulását hozhatja magával. 

Talán ennek a hatása tükröződik már a javuló fogyasztói bizalomban, ami tovább élénkítheti a fogyasztást értékelt az elemző.

Az idei évre vonatkozóan Virovácz Péter úgy látja, hogy a januári 11, illetve 7 százalékos minimálbér- és garantáltbérminimum-emelések határozhatják meg a dinamikát. Emellett jelentős hatással lesz a fegyverpénzek februári kifizetése is az éves átlagra: az ING Bank számítása szerint ez önmagában bő 1 százalékpontot is hozzáadhat az átlaghoz. 

Mivel továbbra is strukturális munkaerőhiány jellemzi a gazdaságot, és a vállatok még mindig munkaerőt tartalékolnak, így az év egészében idén 10 százalék körüli éves átlagbér-növekedést várunk

jelezte az elemző.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!