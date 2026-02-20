Már 800 ezer forint közelében jár a bruttó átlagkereset Magyarországon – itt vannak a friss adatok!

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – áll a KSH friss jelentésében.

Bruttó 800 ezer forint közelébe emelkedett 2025 decemberében az átlagkereset (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

Töretlenül növekednek a keresetek

A hivatal által ismertetett adatok között szerepel, hogy a bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Decemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 680 900, a költségvetésben 672 800, a nonprofit szektorban 734 000 forintot tett ki, 9,7 és 9,2, illetve 6,9 százalékkal nőtt egy év alatt – közölte a KSH.

A reálkereset 6,3 százalékkal emelkedett decemberben a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3 százalékos növekedése mellett. 2025. január-decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az előző év adatát.

Czomba Sándor: A béremelkedés 2026-ban is folytatódik

A magyar emberek egyre többet keresnek, tovább emelkedtek a bérek. 2010 óta a bruttó átlagkereset mintegy négyszeresére emelkedett, közel 800 ezer forint, és a családi adócsökkentéseknek köszönhetően a nettó átlagkereset közel 10 százalékkal nőtt egy év alatt – kommentálta a KSH adatait Czomba Sándor, az NGM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A közlemény szerint a béremelkedés 2026-ban is folytatódik. A januári béremelésnek köszönhetően a minimálbért keresők havonta mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatottak pedig 24 ezer forinttal kapnak többet.

Januártól folytatódott a családi adócsökkentés és a közszféra béremelései, emelkedett a pedagógusok, a szociális és kulturális dolgozók bére is.

„A kormány célja, hogy a magyar vállalkozások tovább erősödjenek, és a magyarok munkájából továbbra is a magyar emberek keressenek, hogy

a minimálbér a közeljövőben elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot

– zárul a közlemény.