Újabb jelentős változások az ingyenes készpénzfelvételben

Február elsejétől a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján hazánkban havonta két alkalommal legfeljebb 300 ezer forint összegben díjmentesen lehet felvenni készpénzt bármely magyarországi bankautomatából. Ezen dátumot megelőzően az ingyen felvehető készpénz összege havonta legfeljebb 150 ezer forint volt. Fontos tudni, hogy minden lakossági ügyfél egy számlájánál élhet ezzel a lehetőséggel, méghozzá annál, ahol nyilatkozat tesz az ingyenes készpénzfelvételről. Jó hír, hogy a megemelt limit miatt nem kell új nyilatkozatot beadnia senkinek, az ide vonatkozó régi kérelem érvényben marad.
Az Alapszámlához is kapcsolódik díjmentes készpénzfelvételi lehetőség:
- Havonta két alkalommal lehet ingyen készpénzt felvenni bankautomatából összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben,
- vagy havonta egy alkalommal lehet díjmentesen készpénzt felvenni a számlavezető bankfiókjában legfeljebb 50 ezer forint összegben.
A jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel megemelésével azon Alapszámlával rendelkezők rosszabb helyzetbe lehetnek jelenleg, akik nem adtak le a csomagjukhoz kapcsolódóan külön a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított lehetőséghez kapcsolódóan nyilatkozatot. Hiszen ők kevesebb készpénzt tudnak felvenni díjmentesen. Ezt a helyzetet orvosolhatja április elsejétől a 27/2026. (II. 19.) Kormányrendelet. Itt ugyanis a kifejezetten az Alapszámlához kapcsolódó díjmentes készpénzfelvétel összegét megemelik 150 ezer forintról 300 ezer forintra. Vagyis egy jogszabályi díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó nyilatkozattal nem rendelkező Alapszámla tulajdonos is fel tud venni havonta legfeljebb két részletben 300 ezer forintot ingyen bankautomatából – írja a Bankmonitor.
Lehet, hogy 350 ezer forintot is fel lehet venni díjmentesen az Alapszámláról?
Az éjszaka megjelent rendeletben van még egy érdekes kikötés:
„(2a) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított ingyenes készpénzfelvétel és készpénzátadás lehetőségét.”
Az Alapszámla ingyenesen biztosított szolgáltatása és a hozzá kapcsolódó díjak nem érintik a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. De mit jelent ez pontosan? Ami biztosnak tűnik, hogy az Alapszámla szabályai nem írhatják felül a másik jogszabály alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget.
Ha valaki az adott hónapban a bankfiókban vesz fel először 50 ezer forint készpénzt, akkor azt Alapszámláról ingyen megteheti. Ezen csomaghoz kapcsolódó lehetőség alapján nem vehetne fel már 300 ezer forintot ingyen bankautomatából, de ha tett nyilatkozatot az ingyenes készpénzfelvételről, akkor az alapján mégis érvényes rá ez a díjmentes készpénzfelvételi lehetőség is. Vagyis így havonta akár 350 ezer forintot is fel lehetne venni mindenféle költség nélkül.
Érdekes, hogy miért is kell nyilatkozni a díjmentes készpénzfelvételről az Alapszámla esetében. Ez az észrevétel jogosnak is tűnik, hiszen az Alapszámlával rendelkezőknek nem lehet másik bankszámlájuk, logikusan ezen csomagnál szeretnék, tudnák csak kihasználni a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget is. Azt azért jó tudni, hogy egyes sima bankszámlák esetében a most említett 350 ezer forintnál magasabb összeget is fel lehet venni ingyen bankautomatából bizonyos feltételek teljesítése esetén.
Mi is az az Alapszámla?
Az Alapszámlát minden banknak a jogszabályi előírások alapján kell biztosítania a lakossági ügyfeleknek, természetes személyeknek.
A csomagban külön díjat az alábbi szolgáltatásokért nem számíthat fel a bank:
- Ingyen kell bankkártyát biztosítani.
- Havi két alkalommal összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben díjmentesen vehet fel készpénzt bármely hatai ATM-ből, VAGY havi egy alkalommal a saját bankfiókban ingyen vehető fel 50 ezer forint készpénzben.
- Havi négy alkalommal, összesen legfeljebb 100 ezer forint díjmentesen átutalható.
- Nem terhelhető díj a forint befizetésekért és a bankkártyás vásárlásokért.
- Ingyenesek a számlára érkező csoportos beszedési megbízások.
Április elsejétől az ATM-ből díjmentesen kivehető készpénz havi limitje megnő 300 ezer forintra, Ingyen vehető fel ez az összeg a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat nélkül is ezen számláról. Természetesen más megbízást is megadhatnak a számlatulajdonosok, de azokért a bank már standard díjat számolhat fel.
A csomag havi díja nem haladhatja meg az előző évre érvényes bruttó minimálbér 0,5 százalékát. Ez az idei évben 1454 forintot jelent havonta. Ezt a havi díjat 2025. tavaszától bankok elengedték addig amíg az infláció nem csökkent 4 százalék alá három egymást követő hónapban. Ez januárban teljesült, vagyis a bankok már újra visszavezethetik a havi díjat. Fontos, hogy Alapszámlát csak az nyithat, akinek nincs másik bankszámlája és nem is rendelkező más bankszámla felett. Illetve az Alapszámlához nem állítható be folyószámlahitel sem.