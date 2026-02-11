Stopjelzést kapott a magyarok kedvenc ketchupmárkájának ügylete – ez váratlan hír

A Kraft Heinz szerdán bejelentette, hogy felfüggeszti a korábban meghirdetett tervének előkészítését, amely a vállalat szétválasztására irányult – írja a CNBC. A januárban kinevezett vezérigazgató, Steve Cahillane közleményében úgy fogalmazott: a cég előtt álló problémák jelentős része „orvosolható és a saját hatáskörünkön belül kezelhető”, részleteket azonban nem árult el. Ezzel egyelőre együtt marad a ketchupjáról is ismert Heinz a Krafttal.

Leállították a Kraft Heinz szétválasztásának előkészítését, a ketchupjáról is ismert Heinz egyelőre együtt marad a Krafttal (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ketchup és minden más: ezt tudja most a világ legnagyobb élelmiszergyártója

A vállalat tervezet felosztása tavaly az élelmiszeripar egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó híre volt. Miként az Origo szeptemberben megírta, a cégnél azt a döntést hozták, hogy az amerikai Kraft Heinz, a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártója két független nyilvános részvénytársaságra válik szét.

Az akkori bejelentés szerint az egyik vállalat, a Global Taste Elevation, a szószokra összpontosít és olyan márkákat fog össze, mint a Heinz, a Philadelphia és a Kraft Mac & Cheese. A másik vállalat, a North American Grocery fogja gyártani a többi terméket, beleértve a Kraft Singles (ömlesztett sajt), az Oscar Mayer (húskészítmények) és a Lunchables (reggelizőpelyhek) márkákat.

Ebben a szétválasztási tervben, pontosabban ennek előkészítésében jön most szünet. „Az a prioritásom, hogy visszaállítsuk a vállalatot a nyereséges növekedés pályájára, amihez elengedhetetlen, hogy minden erőforrásunkat teljes mértékben a működési tervünk végrehajtására összpontosítsuk” – mondta erről az új vezérigazgató. „Ennek eredményeként úgy véljük, körültekintő döntés a szétválással kapcsolatos előkészületek felfüggesztése, és az idén már nem számolunk az ezzel összefüggő többletköltségekkel.”

A Kraft Heinz emellett 600 millió dolláros beruházást tervez az amerikai üzletág fellendítése érdekében.

A vállalat a forrásokat marketingre, értékesítésre, valamint kutatás-fejlesztésre fordítja. Cahillane szerint a befektetés célja a „termékek versenyképességének javítása és szelektív árazási lépések” támogatása is.

A cég szeptemberben bejelentett szétválási szándéka lényegében visszatérést jelentett a tíz évvel ezelőtti, 46 milliárd dolláros, nagy visszhangot kiváltó egyesülés előtti állapotokhoz.

Az egyesülési megállapodás a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatát hozta létre.