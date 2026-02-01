Kibővül az Otthontámogatás, gazdaságtörténelem Pécsen – heti összefoglaló

A korábbi kormányzati döntés nyomán 2026. január 1-jén elindult a legújabb, lakhatást támogató program, a közszolgák otthontámogatása. Most pedig megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely több ponton is módosítja az évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő Otthontámogatásról szóló korábbi kormányrendeletet. A változásoknak köszönhetően

bővül a jogosultak köre, valamint több finanszírozási forma és reálisabb határidők jelennek meg

a rendszerben.

Ugyanazon a napon három Pécsen megvalósuló beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Jó napja van Pécsnek: három beruházás, 19 milliárd forint, 196 új munkahely

A pécsi stadionban szólaltatták meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki röviden beszámolt arról, miért ez az egyik legjobb napja a városnak. Mint kiderült, Pécs három beruházást kapott ma, ami közel kétszáz új munkahelyet jelent. Mutatjuk, melyek ezek.

Napelemesek figyelem! – alig néhány sort kell kitölteni az ingyen pénzért

Két és fél millió forintos támogatást biztosít a kormány a magyar családok számára házi akkumulátorok beszerzésére és telepítésére. A friss tájékoztatás szerint elég egy 2,5 oldalas nyomtatvány kitöltése ahhoz, hogy az igénylők részesülhessenek állami hozzájárulásban az energiatárolók installációjához.

Februártól minden megváltozik az ATM-eknél: erről sokan még nem hallottak

Februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű volt emelni az eddigi felső határon. A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá.

Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya: már 3 millióan használják

A SZÉP-kártya tavaly decemberben a családok kikapcsolódása mellett ünnepi vásárlásaikat is kiemelten támogatta. A Kormány ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását SZÉP-kártyával. Az intézkedés eredményeként a kártyabirtokosok 15 milliárd forintot költöttek hideg élelmiszerre az év utolsó hónapjában.