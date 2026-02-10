Nagy bejelentést tett a népszerű online élelmiszerbolt, már ezekre a településekre is kiszállítják a termékeiket

A Kifli.hu újabb 150 ezer ember életét teszi könnyebbé Nyugat-Magyarországon február 9-től. Az online szupermarket termékei – köztük azok a sajátmárkás termékek, amelyek árban felveszik a versenyt a diszkontláncok áraival, miközben minőségben a legnagyobb márkákkal versenyeznek – elérhetővé válnak házhoz szállítással a Győrtől Komáromig terjedő régióban, a két nagyváros közötti településeken is. A mostani bővítés nem elszigetelt fejlesztés, hanem régóta tervezett, régiós léptékű nyitás – derül ki a cég által az Origóhoz eljuttatott közleményből.

Újabb 150 ezer ember veheti igénybe a Kifli.hu szolgáltatásait/Fotó: kifli.hu

A Komárom–Győr közötti térség gazdaságilag az ország egyik legaktívabb régiója, ahol sokan ingáznak naponta, több műszakban dolgoznak, a családok ezért természetes módon keresik az időtakarékos megoldásokat. A Kifli.hu házhoz szállításának elindulásával a bevásárlás mostantól nem külön program, hanem a mindennapokba könnyen beilleszthető feladat lesz az itt élőknek. Az online rendeléssel évente akár 200 óra, azaz több, mint egy hét is megtakarítható a hagyományos boltokban vásárláshoz képest. A Kifli-rendelések előre választható idősávban érkeznek meg bármely napon, cipekedés vagy sorban állás nélkül.

„Egy ilyen léptékű bővítés nem csak földrajzi döntés. Az elmúlt időszakban a háttérfolyamatokat, a kapacitásainkat és a raktári működést is átalakítottuk, hogy az újonnan csatlakozó településeken is ugyanazt a frissességet, pontosságot, árat és minőséget biztosítjuk ebben a régióban, amit meglévő vásárlóink már megszokhattak tőlünk” – mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.

A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel. A hazai termelőktől származó friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, kézműves pékáruk mellett hűtött és fagyasztott élelmiszerek, drogériai és patikai cikkek, játékok, babatermékek és állateledelek is rendelhetők.

Február 9-étől az alábbi településekkel bővült a Kifli.hu kiszállítási területe:

Komárom,

Kocs,

Naszály,

Mocsa,

Nagyigmánd,

Kisigmánd,

Csém,

Ács,

Bábolna,

Bana,

Bőny,

Nagyszentjános,

Vének,

Kisbajcs,

Nagybajcs,

Vámosszabadi,

Ikrény,

Börcs,

Abda,

Győrújfalu,

Győrzámoly,

Győrladamér,

Győrújbarát

és Győr.

A Kifli.hu aktuális kiszállítási területei és az érintett települések részletes listája a vállalat honlapján érhető el, a Szállítási terület menüpont alatt.