Nagy bejelentést tett a népszerű online élelmiszerbolt, már ezekre a településekre is kiszállítják a termékeiket

Február 9-től újabb 150 ezer embert ér el a Kifli.hu választékával és házhoz szállításával, Komárom és Győr között, egyszerre 24 településen. A Győrben és a régió más részein élő családok számára mostantól elérhetővé válnak a Kifli.hu termékei, sokszor a diszkontláncok árszintjénél is olcsóbban.
kereskedelemkifli.huvásárlás

A Kifli.hu újabb 150 ezer ember életét teszi könnyebbé Nyugat-Magyarországon február 9-től. Az online szupermarket termékei – köztük azok a sajátmárkás termékek, amelyek árban felveszik a versenyt a diszkontláncok áraival, miközben minőségben a legnagyobb márkákkal versenyeznek – elérhetővé válnak házhoz szállítással a Győrtől Komáromig terjedő régióban, a két nagyváros közötti településeken is. A mostani bővítés nem elszigetelt fejlesztés, hanem régóta tervezett, régiós léptékű nyitás – derül ki a cég által az Origóhoz eljuttatott közleményből.

kifli.hu
Újabb 150 ezer ember veheti igénybe a Kifli.hu szolgáltatásait/Fotó: kifli.hu

A Komárom–Győr közötti térség gazdaságilag az ország egyik legaktívabb régiója, ahol sokan ingáznak naponta, több műszakban dolgoznak, a családok ezért természetes módon keresik az időtakarékos megoldásokat. A Kifli.hu házhoz szállításának elindulásával a bevásárlás mostantól nem külön program, hanem a mindennapokba könnyen beilleszthető feladat lesz az itt élőknek. Az online rendeléssel évente akár 200 óra, azaz több, mint egy hét is megtakarítható a hagyományos boltokban vásárláshoz képest. A Kifli-rendelések előre választható idősávban érkeznek meg bármely napon, cipekedés vagy sorban állás nélkül.

„Egy ilyen léptékű bővítés nem csak földrajzi döntés. Az elmúlt időszakban a háttérfolyamatokat, a kapacitásainkat és a raktári működést is átalakítottuk, hogy az újonnan csatlakozó településeken is ugyanazt a frissességet, pontosságot, árat és minőséget biztosítjuk ebben a régióban, amit meglévő vásárlóink már megszokhattak tőlünk” – mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.

A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel. A hazai termelőktől származó friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, kézműves pékáruk mellett hűtött és fagyasztott élelmiszerek, drogériai és patikai cikkek, játékok, babatermékek és állateledelek is rendelhetők. 

Február 9-étől az alábbi településekkel bővült a Kifli.hu kiszállítási területe: 

  • Komárom, 
  • Kocs, 
  • Naszály, 
  • Mocsa, 
  • Nagyigmánd, 
  • Kisigmánd, 
  • Csém, 
  • Ács, 
  • Bábolna, 
  • Bana, 
  • Bőny, 
  • Nagyszentjános, 
  • Vének, 
  • Kisbajcs, 
  • Nagybajcs, 
  • Vámosszabadi, 
  • Ikrény, 
  • Börcs, 
  • Abda, 
  • Győrújfalu, 
  • Győrzámoly, 
  • Győrladamér, 
  • Győrújbarát 
  • és Győr. 

A Kifli.hu aktuális kiszállítási területei és az érintett települések részletes listája a vállalat honlapján érhető el, a Szállítási terület menüpont alatt.

 

