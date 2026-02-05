Újabb 450 munkahelyet teremtett a kínai autóipari óriás Jászfényszarura

Az Evoring Precision Manufacturing kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 munkahely jön létre Jászfényszarun, ami ráadásul tovább erősíti Magyarország éllovas pozícióját az elektromos autóipari átállásban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, csütörtökön a helyszínen. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Evoring Precision Manufacturing Kft. gyárának átadásán arról számolt be, hogy az ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromos autóipar számára.
A kínai beruházások a legmodernebb technológiát hozzák el
Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy a 39 milliárd forintos beruházást a kormány hétmilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 450 új munkahely létrehozását. Majd tudatta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt tíz évben
- 99 nagy vállalati beruházás valósult meg
- 130 milliárd forintos állami támogatás mellett,
- összesen 510 milliárd forint értékben, ezzel pedig
- 5200 munkahelyet teremtettek.
Tájékoztatása szerint ennek köszönhetően a térség ipari termelése ez idő alatt évi 1300 milliárd forintról 2400 milliárd forintra nőtt. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban nagy szerepet játszott az, hogy Magyarország a globális elektromos autóipari forradalom egyik éllovasává vált, mivel a kormány először ismerte fel az ebben rejlő lehetőségeket Európában, s megteremtette a szükséges feltételeket a szektor beruházásaihoz.
Aláhúzta, hogy hazánkban továbbra is zavartalan a keleti és nyugati vállalatok együttműködése, aminek nyomán mára Magyarország a világ azon három országa közé tartozik, ahol mindhárom német prémium autómárka gyártóbázissal rendelkezik, és ezek maguk után vonták sok kínai beszállító letelepedését is. A Magyarországra érkező kínai autóipari vállalatok a legmodernebb munkahelyeket hozták létre, és a legmodernebb technológiával ismertettek meg minket – jegyezte meg.
Illetve rámutatott, hogy miközben máig a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, az elmúlt három évben rendre Kínából érkezett ide a legtöbb beruházás. Az elmúlt tizenegy esztendőben nyolcvan kínai vállalati beruházás jött Magyarországra, összességében 7000 milliárd forintnyi beruházással és 36 ezer új munkahelyet hozva létre – tudatta.
A magyar emberek pénzét Magyarországon kell felhasználni
A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte azt, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.
Egymillióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európában itt kell fizetni a legalacsonyabb adókat, és bár a nemzetközi energiapiacon az árak folyamatosan emelkednek, mi itt Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést
– emlékeztetett.
A nagy nehézségek ellenére az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve lett a beruházások szempontjából. Soha annyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, mint az elmúlt négy évben. A tavalyi esztendőben három és fél naponta kötöttünk megállapodást egy-egy nagy beruházás Magyarországra hozataláról – folytatta.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt. Ezért a magyar kormány továbbra is határozottan kiáll a béke mellett, kiállunk amellett, hogy a magyar emberek pénzét Magyarországon kell felhasználni – szögezte le.