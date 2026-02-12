Kirobban a botrány: hamis parfümöket árult az egyik legnagyobb áruházlánc

Hírlevél
Az Estée Lauder beperelte a világ legnagyobb áruházláncát, a Walmartot egy kaliforniai szövetségi bíróságon, azzal vádolva a kiskereskedelmi óriást, hogy a parfüm- és bőrápolási márkáik, köztük a Clinique, a Tom Ford és a Le Labo hamisítványait árulja.
WalmartCliniqueperEstée Lauderhamisítvány

Az Estée Lauder állítása szerint a Walmart hamisított termékeket árult weboldalán keresztül, amelyek márkajelzése megegyezett a Tom Ford és a Le Labo parfümökével, a Clinique és a La Mer bőrkrémjeivel, valamint az Aveda hajkeféivel.

Estée Lauder, Estee Lauder, EsteeLauder, (ARCHIVES) - Photo prise le 16 novembre 1989 ŕ Moscou d'Estée Lauder (C), ŕ la tęte de la société de produits de beauté pour femmes portant sa griffe, pose lors de l'inauguration de sa premičre boutique ŕ Moscou. Estée Lauder est décédée ŕ l'âge de 97 ans, rapporte le 25 avril 2004 le New York Times. Son fils, Leonard Lauder, a confié au quotidien qu'elle était décédée la veille des suites d'un arręt cardio-pulmonaire, dans son appartement new-yorkais. La société Lauder, fondée en 1946 est l'un des plus importants groupes mondiaux de beauté et cosmétiques. Ce groupe pesait plus de deux milliards de dollars en 1995, année de son entrée sur le marché boursier, selon le New York Times. En 2003, elle employait 21.500 employés, pour un chiffre d'affaires de 5,12 milliards de dollars, a poursuivi le journal. Les produits Lauder sont vendus dans plus de 130 pays ŕ travers le monde. AFP PHOTO V. ARMAND (Photo by V. ARMAND / AFP)
Az Estée Lauder beperelte a Walmartot
Fotó: AFP /  

Milyen bírósági ítélettel lenne elégedett az Estée Lauder?

A Reuters cikke szerint az Estée Lauder a periratban az áruházlánccal szemben többek között védjegybitorlást, hamisítást és hamis eredetmegjelölést jelölt meg vádpontként.

A kozmetikai cég meg nem határozott összegű pénzbeli kártérítést és bírósági végzést követel, amely megtiltja a Walmartnak az állítólagos hamisítványok értékesítését.

A kereset szerint a Walmart „nagyon keveset tesz annak érdekében, hogy csak engedélyezett és eredeti termékek legyenek elérhetők” a weboldalán, ami oda vezetett, hogy olyan hamisítványokat árulnak, és ezzel megtévesztik a fogyasztókat.

A New York-i székhelyű Estée Lauder illatszerüzletága növekedett az elmúlt időszakban, mivel a Z generációs vásárlók olyan márkákat részesítenek előnyben, mint a Le Labo és a Tom Ford.

A Bentonville-i székhelyű Walmart az e-kereskedelmi platform bővítése révén egyébként a hónap elején az első kiskereskedelmi céggé lépett elő, amelynek piaci értéke elérte az 1 billió dollárt.

 

