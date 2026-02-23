Ingatlanvásárlásra, bérfizetésre is fordíthatók az új kkv-programban elérhető összegek

Az SZFP az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít a kkv-szektorban új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig.
Újabb kormányzati lépés a hazai kkv-szektor megerősítésére
A program révén a kormány újabb lépést tesz a regionális különbségek mérséklése, a hazai kkv-szektor stabilitásának és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „A program nem csupán a bérleti kitettség csökkentését és a munkahelyek megőrzését, hanem a jövőbe vetett bizalom megerősítését és a vidéki gazdaság gerincét alkotó szolgáltató vállalkozások növekedési lehetőségeinek kiszélesítését is szolgálja.”
Az NGM a program háttere kapcsán kitér rá, hogy a magyar kkv-k túlnyomó többsége – mintegy 85 százaléka – a szolgáltató szektorban működik, ezen vállalkozások jelentős része bérelt ingatlanban végzi tevékenységét.
Háttér:
A program az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig.
A konstrukció kifejezetten:
- a kevésbé fejlett régiókban székhellyel rendelkező,
- legalább három lezárt üzleti évvel működő,
- 3-100 fős létszámmal,
- és minimum 25 millió forint árbevétellel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások számára érhető el.
A pilot program felhívása a szolgáltató szektoron belül:
- a műszaki,
- informatikai,
- logisztikai, és
- kereskedelmi területen működő vállalkozásokat célozza.
A bértámogatással érintett munkavállalót a támogatási időszak legalább felének megfelelő időtartamig tovább kell foglalkoztatni, ezzel biztosítva a munkahelyek stabilitását.
Az NGM felhívja a figyelmet arra, hogy a program iránt érdeklődők a program részleteiről, valamint a jelentkezés módjáról a program hivatalos kormányzati weboldalán tájékozódhatnak.