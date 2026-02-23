Hírlevél
Ingatlanvásárlásra, bérfizetésre is fordíthatók az új kkv-programban elérhető összegek

A magyar kkv-k megerősítése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2026 februárjában elindítja a 3 milliárd forintos keretösszegű Szolgáltatóipar-fejlesztési Programot (SZFP). Az SZFP lehetőséget biztosít a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) számára, hogy jelenleg használt ingatlanuk megvásárlásával kapacitásbővítésükhöz és szolgáltatásfejlesztésükhöz megfelelő, saját tulajdonú működési környezethez jussanak, és megerősítsék gazdasági önállóságukat. A program keretében 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 50 százalékos támogatási mérték mellett.
Az SZFP az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít a kkv-szektorban új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig. 

Fix 3 százalék hitelek a magyar kkv-knak, KKVhitelek, illusztráció
Új fejlesztési program indul a kkv-k számára (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Újabb kormányzati lépés a hazai kkv-szektor megerősítésére

A program révén a kormány újabb lépést tesz a regionális különbségek mérséklése, a hazai kkv-szektor stabilitásának és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „A program nem csupán a bérleti kitettség csökkentését és a munkahelyek megőrzését, hanem a jövőbe vetett bizalom megerősítését és a vidéki gazdaság gerincét alkotó szolgáltató vállalkozások növekedési lehetőségeinek kiszélesítését is szolgálja.”

Az NGM a program háttere kapcsán kitér rá, hogy a magyar kkv-k túlnyomó többsége – mintegy 85 százaléka – a szolgáltató szektorban működik, ezen vállalkozások jelentős része bérelt ingatlanban végzi tevékenységét.

Háttér:

A program az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig.

A konstrukció kifejezetten:

  • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel rendelkező,
  • legalább három lezárt üzleti évvel működő,
  • 3-100 fős létszámmal,
  • és minimum 25 millió forint árbevétellel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások számára érhető el.

A pilot program felhívása a szolgáltató szektoron belül:

  • a műszaki,
  • informatikai,
  • logisztikai, és
  • kereskedelmi területen működő vállalkozásokat célozza.

A bértámogatással érintett munkavállalót a támogatási időszak legalább felének megfelelő időtartamig tovább kell foglalkoztatni, ezzel biztosítva a munkahelyek stabilitását.

Az NGM felhívja a figyelmet arra, hogy a program iránt érdeklődők a program részleteiről, valamint a jelentkezés módjáról a program hivatalos kormányzati weboldalán tájékozódhatnak.

 

