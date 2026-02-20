Rendkívüli ülés lesz az EU-ban a kőolajhelyzet miatt – mi várható attól?

Magyarországnak tengeri szállítású kőolajat kellett emelt mennyiségben rendelnie, valamint a stratégiai kőolajkészletéhez is hozzá kell nyúlnia annak érdekében, hogy a MOL biztosítani tudja a kőolajellátás folytonosságát – ezek már biztosan következményei annak, hogy a Barátság vezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj a feldolgozók irányába. A jövő hét szerdára összehívott rendkívüli ülésen várhatóan „technikai részleteket és továbblépési lehetőségeket” tekintenek át, de egyelőre nem világos, hogyan segíti majd az ülés a helyzet megoldását úgy, hogy az Európai Bizottság „konzultál Ukrajnával” a vezeték javításának ügyében, de Anna-Kaisa Itkonen szóvivő szerint a Bizottság tartózkodik attól, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára a javítás ügyében – noha két EU-s tagállam várja, hogy a Barátság vezetéken újra érkezzen az olaj.

Ukrajna a magyar energiaellátást veszi célba – nem először támadják a Barátság kőolajvezetéket

Fotó: AFP

Kőolaj: nincs ellátásbiztonsági aggály, jogerős a stratégiai készletből vételezés

A Barátság vezeték kiürülése komoly, bár egyelőre kezelhető helyzetet eredményez Magyarországon és Szlovákiában, annak áttekintésével az elmúlt napokban több cikkben foglalkoztunk az Origón. Mostanra nemcsak az derült ki, hogy a magyar és a szlovák fél válaszlépéseket tett Ukrajna irányába a vezetékjavítás késedelme, illetve a szállítások el nem indítása miatt (a transzparencia hiánya az egyik kulcseleme a helyzetnek, erre még visszatérünk), hanem a Magyar Közlönyben megjelent az a rendelet is, ami jogerőre emeli a magyar stratégiai olajtartalék egy részének felszabadítását. Ennek értelmében a MOL annak elsődleges felvásárolója, a 250 000 tonna rendelkezésre állása április 15-ig biztosított, és majd idén augusztus 24-ig, ugyancsak a MOL-nak, el kell végeznie a visszapótlást.

Magyarország kőolajtartaléka jelenleg több mint 90 napra elegendő, amivel még túl is haladjuk a vonatkozó EU-s elvárást. (A stratégiai készletezési kötelezettség előírása egész pontosan így szól: „az uniós országoknak legalább 90 napos nettó importnak vagy 61 napos fogyasztásnak megfelelő mennyiségű nyersolaj- és/vagy kőolajtermék-készletet kell fenntartaniuk, attól függően, hogy melyik a magasabb”.) Ám emellett fontos tisztázni, hogy bár közhelynek tűnik, de épp ezért fontos megjegyezni, hogy a kialakult helyzetnek mindenképp lesznek olyan következményei, amiket a bőrünkön fogunk érezni, rendkívüli üléstől függetlenül. Foglaljuk ezeket össze két fő pontban!