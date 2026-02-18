Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

kőolaj

Szijjártó Péter elárulta, mennyi kőolajat rendeltünk tengeri szállítással

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint. A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország tengeri szállítással rendelt kőolaj-készleteket, amiknek a magyarországi finomítókhoz való eljuttatásában számít arra, hogy a horvát fél teljesíti uniós kötelezettségeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kőolajMOLfinomítás

A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátása biztonságban van, annak ellenére, hogy a Barátság-vezetéken egy ideje nem érkezett olaj az országba. Szijjártó Péter szerint ugyanakkor megvannak a feltételei ahhoz, hogy a Barátság-vezetéken újrainduljanak a szállítások, de az ukrán fél részéről politikai döntés az, hogy az eddig a percig nem történt meg. Ezért nem csak a stratégiai készletből kell kivenni, hanem tengeren szállítással érkező kőolajat is vásárolni kell nagyobb mennyiségben. Orbán Viktor kormányfő úgy látja, hogy az ukránok zsarolják Magyarországot. 

szerb, horvát, kőolaj, szerbhorvátkőolaj, olajfinomító, Barátság kőolajvezeték, NIS, szerb olajvállalat, benzinkút, JANAF, kikötő
A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Uniós kötelezettség a horvát fél oldalán a kőolajszállítás vállalása

Szijjártó Péter a magyarországi kőolajellátás kapcsán felidézte, hogy azt két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű. Ezt az adatok is mutatják:  Barátság-vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált Magyarország, míg az Adria-vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között. Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és

Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag.

Szijjártó Péter jelezte cikkünket az Origón itt találja , hogy a magyar fél arra kérte a horvát partnert, hogy uniós kötelezettségeinek eleget téve, biztosítsa az Adria-vezetéken a tengeren érkező kőolaj beszállítását, melyet a horvát nyersolajszállító Janaf bonyolítana le. A magyar kérésből politikai üzenetváltás lett, mely viszont rövid idő alatt kifutott: a magyar külügyi tárca vezetője bejelentette, hogy Budapest Pozsonnyal együtt az Európai Bizottsághoz fordul amiatt, mert úgy tűnik, hogy Zágráb az orosz olajra érvényes szankciók miatt vonakodik teljesíteni a magyar kérést (technikailag a szállítást nem e percben, hanem néhány nap, illetve hét múlva, a szállítmányok beérkezése után kellene megtenni). 

A magyar álláspont szerint a helyzet egyértelmű, mert a szankciós csomag része az, hogy az orosz olaj szállítását a mostani és ahhoz hasonló körülmények miatt a tengeren kell megoldnai.

Ötszázezer tonna kőolaj érkezhet tengeren

A magyar tárcavezető kiemelte, hogy a hivatkozott szabály kapcsán a kitétel az,  miszerint ha az orosz kőolaj szárazföldi tranzitja ellehetetlenül, akkor Budapest és Pozsony tengeri szállítással is vásárolhat Oroszországtól. 

Ezért a szlovák gazdasági miniszterrel a múlt hét végén jeleztük hivatalosan a horvát kormánynak, hogy élünk ezen európai szabály adta lehetőséggel, s az Adria olajvezetéken orosz eredetű kőolajat kívánunk szállítani Magyarországra és Szlovákiába

tudatta.

Szijjártó Péter megosztotta azt az információt is, hogy mekkora mennyiségű olajra lehet számítani tengeri szállítással. Azt mondta, hogy 

a MOL meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát.

Ez a szállítmány nagyjából 

  • március első napjaira érkezhet be a horvátországi kikötőbe, Omišaljba,
  • onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a MOL  két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy így Magyarország kőolajellátása biztonságban van jelenleg, az ország 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha az európai szabályoknak megfelelően a tengeri útvonalon beérkezik az orosz kőolaj, akkor az gyakorlatilag március közepétől elérhetővé válik.

Viszonyításként: a MOL nemrég azt kérte ami a kormányzat jóváhagyását most már bírja , hogy a stratégiai kőolaj-tartalékból 250 ezer tonna váljon felszabadíthatóvá. A január végi adatok szerint a stratégiai kőolajkészlet nagysága 626 900 tonna, míg energia-egyenértéken 541 900 tonnáról beszélünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!