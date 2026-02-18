Szijjártó Péter elárulta, mennyi kőolajat rendeltünk tengeri szállítással

A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátása biztonságban van, annak ellenére, hogy a Barátság-vezetéken egy ideje nem érkezett olaj az országba. Szijjártó Péter szerint ugyanakkor megvannak a feltételei ahhoz, hogy a Barátság-vezetéken újrainduljanak a szállítások, de az ukrán fél részéről politikai döntés az, hogy az eddig a percig nem történt meg. Ezért nem csak a stratégiai készletből kell kivenni, hanem tengeren szállítással érkező kőolajat is vásárolni kell nagyobb mennyiségben. Orbán Viktor kormányfő úgy látja, hogy az ukránok zsarolják Magyarországot.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában

Uniós kötelezettség a horvát fél oldalán a kőolajszállítás vállalása

Szijjártó Péter a magyarországi kőolajellátás kapcsán felidézte, hogy azt két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű. Ezt az adatok is mutatják: Barátság-vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált Magyarország, míg az Adria-vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között. Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és

Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag.

Szijjártó Péter jelezte – cikkünket az Origón itt találja –, hogy a magyar fél arra kérte a horvát partnert, hogy uniós kötelezettségeinek eleget téve, biztosítsa az Adria-vezetéken a tengeren érkező kőolaj beszállítását, melyet a horvát nyersolajszállító Janaf bonyolítana le. A magyar kérésből politikai üzenetváltás lett, mely viszont rövid idő alatt kifutott: a magyar külügyi tárca vezetője bejelentette, hogy Budapest Pozsonnyal együtt az Európai Bizottsághoz fordul amiatt, mert úgy tűnik, hogy Zágráb az orosz olajra érvényes szankciók miatt vonakodik teljesíteni a magyar kérést (technikailag a szállítást nem e percben, hanem néhány nap, illetve hét múlva, a szállítmányok beérkezése után kellene megtenni).