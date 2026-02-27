Hajóipari remekmű Trump Grönlandra küldött kórházhajója, mutatjuk, hol jár most

Nem sokkal azt követően, hogy kifutott az alabamai hajógyárból, a USNS Mercy kórházhajó déli irányban halad a Mexikói-öböl középső térségében. Az AIS-adatok (Automated Identification System, egy automatizált azonosítási rendszer a hajók számára) szerint a hajó a szokásos, 10-12 csomós utazási sebességgel halad dél-délkeleti irányban a Mexikói-öböl középső részén. Egyelőre tehát a hajó nem indult meg Grönland irányába.

A USNS Mercy kórházhajóról korábban készült felvétel

Fotó: Marine Traffic / Eric Forrest

A kórházhajó déli irányba tart

Cikkünk készítésekor a Marine Traffic adatai szerint a 272 méter hosszú hajó továbbra is a Yucatán-csatorna felé tart (Kuba és a Yucatán-félsziget közötti átjáró), és nincs jele keleti fordulónak a Florida-szoros irányába, amely az Egyesült Államok keleti partja felé tartó, nagy merülésű hajók szokásos útvonala.

A hajó AIS-útadatai továbbra is „Mobile” státuszban vannak, mind indulási, mind érkezési oldalon – ezt a jellemzősen ideiglenes bejegyzést akkor látni a hajózási adatoknál, amikor az állomásadatokat a hajó üzemeltetői nem adták meg.

Az irány és az eddigi nyomvonal együttesen nem utal grönlandi küldetésre – írja értékelésben a gCaptain szakportál. Sokkal inkább arra engednek következtetni, hogy

a hajó a Panama-csatorna felé tart, mégedig

vélhetően azért, mert átvezényelték a Csendes-óceán térségébe, az Egyesült Államok nyugati partjára.

Ez az értelmezés összhangban áll a Mercy korábban nyilvánosságra hozott menetrendjével.

A hajó márciusban egy 90 millió dolláros karbantartási időszakot kezd a Vigor Industrial portlandi létesítményében, Oregon államban.

Az már korábban kiderült, hogy hajó a Csendes-óceánon tartózkodhat majd a 2026 szeptemberéig tartó hajógyári időszakra.

Az alabamai javítási periódus – amely ezen a héten zárult le – sürgős szárazdokkos munkálatokat foglalt magában egy ballaszttartállyal kapcsolatos probléma miatt, és független az oregoni műszaki ellenőrtzésektől.

Továbbra is kérdések övezik a grönlandi bevetést

A Mercy kifutása annak a hírnek érkezését követően történt, miszerint a hajót esetleg Grönlandra vezényelnék, miután Donald Trump amerikai elnök nemrég közösségi oldalán azt írta: az Egyesült Államok kórházhajót küld a szigethez, melynek megszerzése az amerikai elnök szándéka. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Úton van!!!”, és egy mesterséges intelligenciával generált illusztrációt is közzétett a USNS Mercy-ről, az amerikai kormány tulajdonában lévő két kórházhajó egyikéről.