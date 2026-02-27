Hajóipari remekmű Trump Grönlandra küldött kórházhajója, mutatjuk, hol jár most

Nem sokkal azt követően, hogy kifutott az alabamai hajógyárból, a USNS Mercy kórházhajó déli irányban halad a Mexikói-öböl középső térségében. Az AIS-adatok (Automated Identification System, egy automatizált azonosítási rendszer a hajók számára) szerint a hajó a szokásos, 10-12 csomós utazási sebességgel halad dél-délkeleti irányban a Mexikói-öböl középső részén. Egyelőre tehát a hajó nem indult meg Grönland irányába.
A kórházhajó déli irányba tart
Cikkünk készítésekor a Marine Traffic adatai szerint a 272 méter hosszú hajó továbbra is a Yucatán-csatorna felé tart (Kuba és a Yucatán-félsziget közötti átjáró), és nincs jele keleti fordulónak a Florida-szoros irányába, amely az Egyesült Államok keleti partja felé tartó, nagy merülésű hajók szokásos útvonala.
A hajó AIS-útadatai továbbra is „Mobile” státuszban vannak, mind indulási, mind érkezési oldalon – ezt a jellemzősen ideiglenes bejegyzést akkor látni a hajózási adatoknál, amikor az állomásadatokat a hajó üzemeltetői nem adták meg.
Az irány és az eddigi nyomvonal együttesen nem utal grönlandi küldetésre – írja értékelésben a gCaptain szakportál. Sokkal inkább arra engednek következtetni, hogy
- a hajó a Panama-csatorna felé tart, mégedig
- vélhetően azért, mert átvezényelték a Csendes-óceán térségébe, az Egyesült Államok nyugati partjára.
Ez az értelmezés összhangban áll a Mercy korábban nyilvánosságra hozott menetrendjével.
A hajó márciusban egy 90 millió dolláros karbantartási időszakot kezd a Vigor Industrial portlandi létesítményében, Oregon államban.
Az már korábban kiderült, hogy hajó a Csendes-óceánon tartózkodhat majd a 2026 szeptemberéig tartó hajógyári időszakra.
Az alabamai javítási periódus – amely ezen a héten zárult le – sürgős szárazdokkos munkálatokat foglalt magában egy ballaszttartállyal kapcsolatos probléma miatt, és független az oregoni műszaki ellenőrtzésektől.
Továbbra is kérdések övezik a grönlandi bevetést
A Mercy kifutása annak a hírnek érkezését követően történt, miszerint a hajót esetleg Grönlandra vezényelnék, miután Donald Trump amerikai elnök nemrég közösségi oldalán azt írta: az Egyesült Államok kórházhajót küld a szigethez, melynek megszerzése az amerikai elnök szándéka. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Úton van!!!”, és egy mesterséges intelligenciával generált illusztrációt is közzétett a USNS Mercy-ről, az amerikai kormány tulajdonában lévő két kórházhajó egyikéről.
A The Wall Street Journal ezt követően arról számolt be, hogy amerikai tisztviselők nem adtak ki utasítást kórházhajó – így a Mercy – Grönlandra küldésére. Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen elutasította a felvetést, hangsúlyozva, hogy az ország általános közegészségügyi ellátást biztosít Dániára támaszkodva, a dán védelmi miniszter pedig egyenesen visszautasította, hogy amerikai kórházhajó érezzen a szigetre. A grönlandi küldetés végül az elnök évértékelő beszédében sem került szóba.
Olajszállítóból lett kórházhajó a Mercy, nem barátja a grönlandi jég
Az USNS Mercy-t nem kórházhajónak építették. 1976-ban adta át a National Steel and Shipbuilding Company, SS Worth néven, az olajtankert a haditengerészet 1984-ben vásárolta meg, és 35 hónapos munkával alakították át a ma ismert orvosi hajóvá, amely 1986-ban állt szolgálatba.
Az átalakítás költsége 208 millió dollár volt, ez az inflációt figyelembe véve most kb. 617 millió dolárt jelentene.
A humanitárius segítségnyújtásra és katonai egészségügyi támogatásra átalakított hajó karbantartása és modernizálása folyamatos, például 2024-ben több mint 21 millió dolláros szerződést kötöttek a középtávú karbantartására. A Mercy 1000 ágyas kapacitással bír, és berendezései révén naponta közel 1000 m3 vizet képes szolgáltatni.
Ugyanakkor műveleti szempontból egy északi irányú küldetés komoly akadályokba is ütközhet.
A Mercy egy átalakított olajszállító tartályhajó, jégerősített hajótest nélkül, és soha nem üzemelt sarkvidéki vizeken.
A tél végén Grönland környékén rendszeres a zajló és sodródó jég jelenléte, ami jelentős kockázatot jelent az ilyen képességgel, illetve erősítéssel nem rendelkező hajók számára. Emellett Nuuk kikötőjének hozzávetőleg 10,5 méteres vízmélysége csak igen minimális biztonsági távolságot hagyna egy körülbelül 10 méteres merülésű hajó számára. A Mercy AIS-adatai 9,5 méteres jelentett merülést mutatnak.
Maradva ez utóbbiaknál: az AIS-adatok értelmezésekor ugyanakkor érdemes óvatosnak lenni. Az úticélra vonatkozó mezők gyakran üresen maradnak vagy nem frissülnek, és a hajók műveleti biztonsági okokból korlátozhatják a nyilvánosan látható információkat. Mindazonáltal az új célállomás hiánya – a stabil déli iránnyal együtt – arra utal, hogy hivatalos, nyilvános átirányítás nem történt.
Jelenleg a Mercy továbbra is egyenletesen halad a Yucatán-csatorna felé. Az, hogy átkel-e a Panama-csatornán a tervezett nyugati parti nagyjavítás érdekében, vagy új parancsot kap, a következő napokban derülhet ki.
Eközben testvérhajója, a USNS Comfort továbbra is az alabamai hajógyárban tartózkodik. Az amerikai kormány jelenleg ezzel a két kórházhajóval rendelkezik, más kórházhajójuk nincs, ami Gröndlandra vagy más célra átirányítható lenne.