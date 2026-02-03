2030-ra összeomlás jöhet az EU-ban, olyan hiány lehet, ami fontos célokat tehet semmissé

Pénzügyi, törvényi, és adminsztratív akadályai egyaránt vannak annak, hogy az EU-n belül rövid időn belül megerősödhessen a kritikus fontosságú ásványkincsek kiterelmlése. Ezek olyan kritikus nyersanyagok, melyek jelentős része a technológiai vállalatok, az űripar, a hadiipar, az elektromos átállás miatt is fontos, az EU-nak pedig az energetikai és klímapolitikai céljai miatt lényegesek. Ám mint az Európai Számvevőszék online formában megrendezett, a most bemutatott különjelentést ismertető sajtótájékoztatóján kiderült: az Unió számára nehézséget jelent, hogy biztosítsa az ellátást a céljai megvalósulásához szükséges nyersanyagokból. Az importdiverzifikálásra irányuló uniós intézkedések eddig nem hoztak kézzelfogható eredményeket, a belföldi termelést szűk keresztmetszetek akadályozzák, az újrafeldolgozás pedig még gyerekcipőben jár. Mindezek fényében a számvevők megállapították: nem valószínű, hogy az uniós támogatásban részesülő projektek időben meg fognak valósulni.

2030-ra az EU kifogyhat a megújuló energiákhoz szükséges kritikus nyersanyagokból (illusztráció)

Fotó: Pexels

Az EU és a kritikus nyersanyagok: erős függőségi viszony

A megújuló energiára való átálláshoz az Unió nagymértékben függ az olyan műszaki berendezésektől, mint az akkumulátorok, a szélturbinák és a napelemek, ezek mindegyikéhez pedig olyan kritikus fontosságú nyersanyagokra van szükség, mint a lítium, a nikkel, a kobalt, a réz és a ritkaföldfémek. Ezeknek az anyagoknak a legnagyobb része jelenleg egy vagy néhány nem uniós országban – például Kínában, Törökországban és Chilében – található. Mindez kiszolgáltatottá teszi az EU-t a beszerzések kapcsán.

Az EU 2024-ben elfogadta a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló rendeletet, amelynek célja, hogy biztosítsa az energetikai átállás szempontjából kritikus fontosságúként meghatározott 26 ásványi anyag hosszú távú és biztonságos ellátását.

Kritikus fontosságú nyersanyagok nélkül nem lesz energetikai átállás, sem versenyképesség, sem stratégiai autonómia. Sajnos jelenleg ezen anyagok beszállítása olyan mértékben függ néhány Unión kívüli országtól, ami már veszélyt is jelenthet”

– nyilatkozta Keit Pentus-Rosimannus, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. Szerinte „alapvető fontosságú, hogy az Unió fellépjen a saját érdekében és csökkentse kiszolgáltatottságát ezen a területen.” Az ellátás

importdiverzifikálás,

a belföldi termelés növelése, és

újrafeldolgozás révén biztosítható.

A kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló rendelet 2030-ig csak nem kötelező erejű célokat határoz meg, ráadásul ezek mindössze néhány, nagy gazdasági jelentősége és ellátási kockázata miatt „stratégiainak” tekintett nyersanyagra vonatkoznak.

A jelentésből kiderül: az sem világos, hogy mi alapján határozták meg a 2030-ig elérendő szinteket.

A számvevők szerint az EU az évtized végéig csak nehézségek árán fogja tudni biztosítani a számára szükséges stratégiai fontosságú nyersanyagokkal való ellátást. Az import diverzifikálására irányuló törekvések azonban a számvevők szerint eddig még nem hoztak kézzelfogható eredményeket.