2030-ra összeomlás jöhet az EU-ban, olyan hiány lehet, ami fontos célokat tehet semmissé

Pénzügyi, törvényi, és adminsztratív akadályai egyaránt vannak annak, hogy az EU-n belül rövid időn belül megerősödhessen a kritikus fontosságú ásványkincsek kiterelmlése. Ezek olyan kritikus nyersanyagok, melyek jelentős része a technológiai vállalatok, az űripar, a hadiipar, az elektromos átállás miatt is fontos, az EU-nak pedig az energetikai és klímapolitikai céljai miatt lényegesek. Ám mint az Európai Számvevőszék online formában megrendezett, a most bemutatott különjelentést ismertető sajtótájékoztatóján kiderült: az Unió számára nehézséget jelent, hogy biztosítsa az ellátást a céljai megvalósulásához szükséges nyersanyagokból. Az importdiverzifikálásra irányuló uniós intézkedések eddig nem hoztak kézzelfogható eredményeket, a belföldi termelést szűk keresztmetszetek akadályozzák, az újrafeldolgozás pedig még gyerekcipőben jár. Mindezek fényében a számvevők megállapították: nem valószínű, hogy az uniós támogatásban részesülő projektek időben meg fognak valósulni.
Az EU és a kritikus nyersanyagok: erős függőségi viszony
A megújuló energiára való átálláshoz az Unió nagymértékben függ az olyan műszaki berendezésektől, mint az akkumulátorok, a szélturbinák és a napelemek, ezek mindegyikéhez pedig olyan kritikus fontosságú nyersanyagokra van szükség, mint a lítium, a nikkel, a kobalt, a réz és a ritkaföldfémek. Ezeknek az anyagoknak a legnagyobb része jelenleg egy vagy néhány nem uniós országban – például Kínában, Törökországban és Chilében – található. Mindez kiszolgáltatottá teszi az EU-t a beszerzések kapcsán.
Az EU 2024-ben elfogadta a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló rendeletet, amelynek célja, hogy biztosítsa az energetikai átállás szempontjából kritikus fontosságúként meghatározott 26 ásványi anyag hosszú távú és biztonságos ellátását.
Kritikus fontosságú nyersanyagok nélkül nem lesz energetikai átállás, sem versenyképesség, sem stratégiai autonómia. Sajnos jelenleg ezen anyagok beszállítása olyan mértékben függ néhány Unión kívüli országtól, ami már veszélyt is jelenthet”
– nyilatkozta Keit Pentus-Rosimannus, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. Szerinte „alapvető fontosságú, hogy az Unió fellépjen a saját érdekében és csökkentse kiszolgáltatottságát ezen a területen.” Az ellátás
- importdiverzifikálás,
- a belföldi termelés növelése, és
- újrafeldolgozás révén biztosítható.
A kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló rendelet 2030-ig csak nem kötelező erejű célokat határoz meg, ráadásul ezek mindössze néhány, nagy gazdasági jelentősége és ellátási kockázata miatt „stratégiainak” tekintett nyersanyagra vonatkoznak.
A jelentésből kiderül: az sem világos, hogy mi alapján határozták meg a 2030-ig elérendő szinteket.
A számvevők szerint az EU az évtized végéig csak nehézségek árán fogja tudni biztosítani a számára szükséges stratégiai fontosságú nyersanyagokkal való ellátást. Az import diverzifikálására irányuló törekvések azonban a számvevők szerint eddig még nem hoztak kézzelfogható eredményeket.
Az Unió például az elmúlt öt évben 14 stratégiai partnerséget írt alá a nyersanyagok kapcsán, de ezek közül hetet alacsony kormányzati pontszámmal rendelkező országokkal. Az e partnerországokból érkező behozatal 2020 és 2024 között a vizsgált nyersanyagok mintegy fele esetében csökkent. Más országokkal kötött megállapodások pedig még nem valósultak meg, például a kritikus fontosságú nyersanyagokban gazdag Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal kötött EU-Mercosur megállapodás, amelyet egyelőre még nem ratifikált minden uniós ország.
Rendelet van, teljesíteni viszont nehéz az abban foglaltakat
A kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló rendelet azt is előirányozza, hogy 2030-ra az Unióban felhasznált stratégiai fontosságú nyersanyagok legalább 25 százalékának újrafeldolgozott forrásokból kell származnia. A kilátások azonban nem ígéretesek: a dolgok jelenlegi állása szerint az energetikai átálláshoz szükséges 26 anyagból 7 esetében az újrafeldolgozási arány 1 és 5 százalék között van, 10 anyag esetében pedig egyáltalán nem kerül sor újrafeldolgozásra.
E téren egyébként a legtöbb uniós célérték nem tesz különbséget az egyes nyersanyagok között, így azok egyes anyagok – különösen a nehezebben kinyerhetőek, például az elektromos hajtómotorokban használt ritkaföldfémek vagy az elektronikai eszközökhöz fontos palládium – esetében nem is ösztönzik az újrafeldolgozást, és az újrafeldolgozott anyagok használatát sem mozdítják elő.
A jelentés rámutat, hogy az újrafeldolgozást végző európai vállalatok munkáját magas feldolgozási költségek, kis rendelkezésre álló mennyiségek, valamint technológiai és szabályozási akadályok nehezítik, ami miatt csökken a versenyképességük.
Kongó, Grönland, belföldi bányászat: mindenütt kihívásokat látni
A sajtótájékoztatón elhangzott: az ellátás megoldása legalább részben önerőből azért is nehézkes, mert az EU bányászata nem elég fejlett, továbbá elégtelen kapacitású, és csak néhány ásványkincs feldolgozása zajlik a kontinensen belül. Mindössze 20 releváns bányászati projekt működik a közösség határain belül, pusztán ezektől pedig nem várható, hogy a 2030-ra elérendő uniós célt, melynek értelében az előállított energia 42,5 százaléka megújuló energiaforrásokból kell hogy származzon, teljesíteni lehet.
Az orosz-ukrán háború miatt egyelőre az ukrajnai szállításokra sem lehet támaszkodni, ráadásul mint ismert, a Washington és Kijev között 2025 tavaszán létrejött megállapodás kapcsán számolni kell azzal, hogy az amerikai fél is jelentős hozzáférést kap az Ukrajna területén található ásványkincskhez.
Az EU-nak számolni kell a kobaltellátás akadozásával, és a lítiumellátás sem biztosított, de ez utóbbi körülmény legalább lehetőséget ad alternatív technologóiai megoldások iránt kutatni, illetve ilyeneket felgyorsítani – derült ki a sajtótájékoztatón.
Mint Keit Pentus-Rosimannus elmondta: főként a kobalt kapcsán szorosan figyelmmel kísérik a Kongó és Ruanda közötti konfliktus alakulását, jelezve, hogy az EU is erősen kitett a kobalt fő beszállítójának számító Kongó belpolitikai stabilitásának. A számvevő beszét arról is, hogy a kitettség Kína irányába is jelentős, különösen az akkumulátorok és a napelemek beszállítása miatt.
Ha ugyanis Kína leáll ezek európai szállításaival, az szintén vezethet oda, hogy az EU-nak fel kell adnia megújuló energia céljait.
Európa kritikus ásványkincsekkel való ellátásában Gröndlandnak is nagy szerep juthat, ám mint elhangzott:
Grönland ígéretes, de problémás.
Eddig a szigeten mindössze egyetlen EU-s finanszírozású projekt indult el, és a számvevők szerint fel kell gyorsítani az engedélyezési folyamatot újabbak indítására, erre már egy évekkel korábban megjelent jelentésükben felhívták a figyelmet.
Az Origo kérdésére válaszolva Keit Pentus-Rosimannus azt mondta, hogy az EU-nak
gyorsabban és határozottabban kell lépnie a más országokban lévő nyersanyagokhoz való hozzáférésben”
különösen arra gondolva, hogy Washington szintén jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy leépítse Kínától való függését új ellátási források bevonásával.
Az Európai Számvevőszék ugyanakkor ajánlásokat fogalmaz meg a helyzet javítása érdekében, de a jelentésből látható: a helyzet a kritikus ásványkincsekkel való ellátás terén aggasztó.
Az EU emellett törekszik a stratégiai fontosságú anyagok belföldi kitermelésének fokozására, és célja, hogy az uniós felhasználás 10 százalékát ebből a forrásból fedezze. A valóság azonban az, hogy a feltárások nem haladnak kellő mértékben. Még ha találnak is új lelőhelyeket, akár 20 évig is eltarthat, amíg egy uniós bányászati projekt működőképessé válik.
Emiatt nehezen elképzelhető, hogy a 2030-ra kitűzött határidő szempontjából az uniós feltárások érdemben szerepet játszhatnának. A feldolgozás – amely esetében az Unió 2030-ra a fogyasztás 40 százalékát kívánja elérni – gyakran leáll; ezt részben a magas energiaköltségek okozzák, amelyek nagymértékben akadályozzák a versenyképességet. A számvevők figyelmeztetnek: fennáll a veszélye annak, hogy az EU erőfeszítései ördögi körbe kerülnek, mivel az ellátás hiánya akadályozza a feldolgozási projektek megvalósítását, ezzel viszont csökken az ellátás biztosításának lendülete.
A kritikus fontosságú nyersanyagok olyan, gazdasági szempontból fontos nyersanyagok, amely esetében nagy az ellátási kockázat. A legfrissebb jegyzék – amely a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló rendeletben szerepel – 34 kritikus fontosságú anyagot határoz meg, amelyek közül 26 szükséges a legfőbb megújulóenergia-technológiákhoz, 17 pedig stratégiai fontosságú nyersanyagnak minősül. Figyelembe véve az Európai Unió azon kötelezettségvállalását, hogy 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkentse a nettó üvegházhatású gázkibocsátást, és 2050-re elérje a nettó zéró kibocsátást, a kritikus fontosságú nyersanyagok meghatározó szerepet játszanak az energiarendszer sikeres dekarbonizációjában.