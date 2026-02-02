Több mint 2000 milliárd forintnyit költenek egy gigantikus olajvezetékre, meglepő helyről várják a pénzt

A Kuwait Oil Company (KOC) állami olajvállalat egy hozzávetőleg 7 milliárd dolláros (kb. 2 300 milliárd forint) csővezeték-megállapodás előkészítésén dolgozik, amelyben nemzetközi partnerek is részt vennének – értesült a Reuters. A kuvaiti beruházás része annak az átfogóbb stratégiának, amelynek célja a termelési tevékenységet az export- és feldolgozóközpontokkal összekötő szállítási kapacitások fejlesztése, miközben csökkenti az állam pénzügyi terheit.
Így spórolna Kuvait az állami pénzeken
Kuvait igazi „főnix” a jelentős olajtartalékokkal bíró országok között: miként az Origo bemutatta, a kicsiny közel-keleti állam olajkitermelése néhány évvel ezelőtt jelentősen növekedett, s bár az olaj árának a Covid-19 időszakában látott beszakadása komoly pénzügyi gondokat okozott az olajfüggő országban, egy nemrég azonosított szénhidrogén-mező újabb lendületet adhat az olajipar fejlődésének.
Az ország olajiparának életben tartása ugyanakkor igényli a ráfordításokat, de Kuvaitnak is szüksége van arra, hogy ennek pénzügyi terheitől legalább részben tehermentesítse az államot.
A magántőke bevonását jelentő lépés komoly változást jelez Kuvait gyakorlatában, mivel az ország hagyományosan közpénzekből finanszírozta olajinfrastruktúráját.
A Reuters beszámolója szerint a csővezeték-projektet olyan konstrukcióban tervezik megvalósítani, amely lehetővé teszi a külföldi befektetők részvételét. Kuvait ezzel gyorsítani kívánja az energetikai beruházásokat anélkül, hogy jelentősen növelné az állami kiadásokat.
A csővezeték-fejlesztés illeszkedik Kuvait szélesebb upstream stratégiájába is.
Az ország 2030-ig mintegy 4 milliárd dollárt kíván olajkutatásba fektetni, új készletek feltárását és a kitermelési hatékonyság javítását célozva.
A cél az, hogy
- a nyersolaj-termelési kapacitás a jelen évtized második felében napi 4 millió hordó közelébe emelkedjen, miközben
- a térség más szereplői is versenyeznek a tőkéért és a piaci részesedésért.
Kuvait emellett igyekszik kedvező pozíciót elfoglalni a Közel-Kelet következő nagy olajfelfedezési hullámában. A térség fennmaradó alacsony költségű erőforrás-potenciáljának jelentős része hagyományos szárazföldi és sekély vízi mezőkben található, köztük olyan területeken, ahol Kuvait már meglévő infrastruktúrával rendelkezik – a 2026-ra vonatkozó feltárási előrejelzésekről ebben a cikkben írtunk az Origón.
Kuvait nem akar kimaradni a közelgő közel-keleti „olajboom”-ból
A kuvaiti csővezeték-kapacitás bővítése kulcsfontosságú ezeknek az erőforrásoknak a gazdaságos hasznosításához, valamint a termelés növekedésével járó szűk keresztmetszetek elkerüléséhez – vagyis ahhoz, hogy bár a kitermelés mennyisége növekszik, a szállítási kapacitások befolyásolják a kitermelt nyersanyag piacokra juttatását.
A kuvaiti üzlethez a KOC a JPMorgan és a Centerview Partners mellett a HSBC-t is tanácsadóként bízta meg – közölték a hírügynökséggel forrásai. A HSBC úgynevezett „alapfinanszírozást” is intéz, amelyet a vevők a vásárlásuk fedezésére használhatnak fel.
Az Oilprice arról ír, hogy a nagyívű tervekről egyelőre nem sokat tudni, mert a tulajdonosi struktúrára, a várható hozamokra és az ütemezésre vonatkozó részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és végleges beruházási döntés sem született. Kuvaiti tisztviselők ugyanakkor jelezték:
a külföldi tőke bevonása egyre fontosabbá válik, ahogy a nemzeti olajvállalatok ambiciózus bővítési terveiket egyre szűkösebb költségvetési keretek között próbálják megvalósítani.
A tervezett csővezeték-projekt Kuvait egyik legnagyobb energetikai infrastrukturális beruházása lenne az elmúlt években, és jól illeszkedik abba az öböl menti trendbe, amely szerint az országok külső finanszírozás bevonásával igyekeznek fenntartani az olajtermelés hosszú távú növekedését.