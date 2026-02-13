Lakások ezreit fogják átadni, kijöttek a számok – az Otthon Start felkavarta az állóvizet

Az Otthon Start program alaposan felkavarta a hazai lakáspiac állóvizét. Miközben a vevői oldalon olcsóbbá és kiszámíthatóbbá tette a finanszírozást, az eladók számára szigorúbb kereteket húzott a lakás négyzetméterárak tekintetében. A kettős hatás már most jól látszik a számokban: a hiteligénylések száma napjainkra meghaladta a 15 ezret, miközben a kínálati oldal is kezd felzárkózni – mutatott rá közleményében az MBH Elemzési Centrum.

Az Otthon Start hatására látványosan megugrott a lakás iránti kereslet – Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az országszerte elindított, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 12 újlakás-beruházásban eddig több mint 6000 épülő lakást jelentettek be. A következő években érkező átadási hullám, valamint az árplafon együttesen fékezheti a fővárosi drágulást, miközben vidéken nagyobb teret engedhet az áremelkedésnek.

Tízezer új lakást adtak el tavaly

Az Otthon Start indulását követően az ingatlanpiaci kereslet látványos ugrást mutatott. A becslések szerint 2025-ben nagyságrendileg 10 ezer körüli új építésű lakást értékesíthettek Magyarországon, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értékének számít. Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a program meghirdetésekor az új lakások piacán mindössze egy-két olyan fejlesztés volt, ahol 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt kínáltak lakásokat. Eközben az Otthon Start hitelszerződések száma – új és használt ingatlanokra együtt – mára jócskán 15 ezer fölé emelkedett.

A hitelkihelyezések szerkezete ugyanakkor egyelőre nem az új lakások felé billen. Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója szerint a szerződések döntő többsége továbbra is használt lakásokhoz kapcsolódik. Az újlakás-vásárlások aránya jelenleg csupán 5-6 százalék, míg az új építésű projektekhez kötődő hitelek részesedése 3-4 százalék körül alakul. A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a piaci magatartás változóban van: egyre több ügyfél kivár, és tudatosan inkább új építésű otthonban gondolkodik. A várható lakásépítési beruházások volumene ezt a trendet erősítheti, hiszen a következő években akár 50-60 ezer új lakás is megjelenhet a piacon.