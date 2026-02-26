Kettős képet mutat a hazai lakásállomány, érdemes figyelni

A hazai lakásállomány minősége szoros összefüggést mutat az adott térség gazdasági helyzetével és az ipari beruházásokkal. Bár az elmúlt években rengeteg modern lakópark épült, a hazai ingatlanok jelentős része még mindig felújításra szorul. A Zenga.hu adatai alapján a legjobb állapotú lakások ott koncentrálódnak, ahol a legnagyobb a fizetőképes kereslet.

Az újépítésű, jó energiahatékonyságú lakások az élen. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A lakás állapota az ármeghatározó tényező

Futó Péter, az ingatlanportál elemzési vezetője rámutatott a területi különbségekre.

Nagyobb arányban találunk korszerű, jó energetikai besorolású lakásokat például a nyugat-dunántúli régióban Győrben és környékén, de olyan egyetemvárosokban is, mint Szeged vagy Pécs

– mondta a szakértő.

A Balaton partjához kötődő fejlesztések miatt Somogy vármegye is bekerült az élmezőnybe. Az ingatlan állapota az egyik legfontosabb szempont az árazásnál. A különbség jelentős: Budapesten egy újszerű lakást átlagosan 62 százalékkal drágábban kínálnak, mint egy olyat, ami teljes felújítást igényel.

A vármegyeszékhelyeken is szembetűnő az árak eltérése. A lista élén Debrecen áll, ahol az átlagos hirdetési négyzetméterár már meghaladja az 1,06 millió forintot. A cívisvárost Szeged (990 ezer forint) és Győr (970 ezer forint) követi. A legolcsóbb vármegyeszékhelyen, Salgótarjánban viszont ugyanez az érték mindössze 320 ezer forint, ami összefügg a helyi ingatlanállomány korszerűtlenebb állapotával.

Budapest és a kistelepülések

A fővárosban összességében az országos átlagnál jobb a helyzet, de kerületenként eltérő a kép. A XIII. és a XI. kerületben a legmagasabb az újszerű lakások aránya a közelmúltbeli lakópark-építések miatt, ami az árakat is felhúzta (1,79 és 1,86 millió forint/négyzetméter). A külső peremkerületekben, például Csepelen vagy Soroksáron viszont sokkal gyakoribbak a felújítandó ingatlanok.

A kistelepüléseket vizsgálva a Budapest környéki agglomeráció, a Balaton vonzáskörzete, valamint az észak-dunántúli régió büszkélkedhet a legjobb állapotú házakkal. A leginkább felújításra szoruló ingatlanok Nógrád és Békés vármegye kisebb településein találhatók.