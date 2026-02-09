Így spórolhatunk sokat egy jól időzített lakáshitel-kiváltással

Jelentősen kedvezőbbé vált a lakáshitelek kamatkörnyezete a 2022–2023-as időszak extrém, sokszor kétszámjegyű kamatszintjéhez képest. A money.hu friss elemzése szerint azok a családok, akik a rekordmagas kamatok idején kényszerültek lakáshitel felvételére, egy jól időzített hitelkiváltással havonta tízezreket, a teljes futamidő alatt pedig akár több mint 17 millió forintot is megtakaríthatnak.
A lakáshitel kiváltása komoly könnyítést jelenthet a családi költségvetésben
Míg 2022–23-ban a bankok többsége 9–10 százalék körüli kamattal kínálta lakáshiteleit, addig a jelenlegi piaci környezetben az átlagos kamatszint 6-7 százalék környékére mérséklődött. Tekintve, hogy a magyar lakáshitelek átlagos futamideje 20–25 év, egy 3–4 évvel ezelőtt felvett kölcsön lecserélése ma már komoly könnyítést jelenthet a családi költségvetésben.
A hitelkiváltás lényege, hogy a meglévő kölcsönt egy kedvezőbb feltételekkel elérhető új hitellel váltjuk ki. Ez akkor lehet racionális döntés, ha az új hitel kamata érdemben alacsonyabb, és a kiváltással elérhető megtakarítás meghaladja az egyszeri költségeket.
Fontos szempont, hogy lakáscélú hitel lakáshitellel jellemzően csak az első alkalommal váltható ki. Többszöri kiváltás esetén sok bank már csak szabad felhasználású jelzáloghitelt kínál, ami magasabb kamattal érhető el.
A money.hu számításai szerint egy 2022 végén felvett, 20 millió forintos, 10,44 százalékos kamatozású lakáshitel kiváltása esetén:
- a havi törlesztőrészlet közel 60 ezer forinttal csökkenhet, 198 871 forintról 141 447 forintra;
- a teljes megtakarítás a futamidő végéig – a kiváltás költségeit is levonva – meghaladja a 13,4 millió forintot.
Ha a hitelkiváltással egyidejűleg az adós 15 évre rövidíti a futamidőt, az összesített megtakarítás akár 17 millió forint fölé is nőhet, miközben a havi törlesztő még így is közel 40 ezer forinttal alacsonyabb, mint az eredeti hitelnél volt.
Bizonyos helyzetekben a hitelkiváltás tőkenöveléssel is kombinálható. Ez azt jelenti, hogy a meglévő tartozáson felül további, szabadon felhasználható összeg is igényelhető. Ebben az esetben az ügyfél nemcsak egy kedvezőbb feltételű hitelre cseréli le régi tartozását, hanem egyidejűleg további forráshoz is jut, amely után a lakáshitelre vonatkozó alacsonyabb kamatszintet kell fizetnie.
Mivel a hitelkiváltás gyakorlatilag egy új hitel felvételét jelenti, bizonyos egyszeri költségek felmerülhetnek:
- ilyen a végtörlesztési díj: a fennálló tőketartozás 1–2 százaléka,
- vagy a korábbi díjkedvezmények visszafizetése: ha a hitelt 2–6 éven belül váltják ki, illetve
- az új hitel költségei, mint az értékbecslés, közjegyzői és földhivatali díjak.
Minden esetben érdemes összehasonlítani a régi és az új konstrukció teljes költségét
„A jelenlegi kamatkörnyezet ideális a 3–4 éve felvett lakáshitelek felülvizsgálatára. Egyéni élethelyzettől függően dönthetünk a havi teher csökkentése vagy akár plusz forrás bevonása mellett is, de minden esetben érdemes szakértő segítségével összehasonlítani a régi és az új konstrukció teljes költségét” – hívja fel a figyelmet Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.
A szakértő szerint ugyanakkor a tudatos adósok számára a hitelkiváltás nemcsak a kiadások mérsékléséről szólhat: ha az ügyfél eddig is ki tudta gazdálkodni a magasabb havi törlesztőrészletet, a kiváltással megspórolt összeget érdemes lehet egy Lakástakarékpénztári megtakarításba irányítani. Ezzel nemcsak tovább növelhető a felhalmozott tőke, de a megtakarítási ciklus végén a teljes kamatteher is jelentősen csökkenthető, sőt, akár a hitel teljes lezárása is elérhetővé válik a futamidő lejárta előtt – tette hozzá Garam Dániel.