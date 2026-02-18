A megfizethetőbb áron kínált új lakóingatlanok megjelenése nemcsak az új építésűek szegmensében fékezheti a drágulást, hanem a környékbeli használt lakások árának áremelkedést is visszafoghatja. Ez pedig új és izgalmas fejleményeket tartogathat a használt lakáspiacra lépő vevők és eladók számára is 2026-ban.

Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata Magyarországon. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata

Az érintett tizenegy fejlesztés keretében közel 4300 lakás épülhet meg. A kiemelt projektek közül több beruházás rozsdaövezeti besorolást kapott, ami további kedvezményeket jelenthet a vevők számára, mert ők vissza tudják igényelni az új lakások 5 százalékos áfáját is - derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

„Már hónapok óta számítani lehetett arra, hogy felpörögnek azok a lakásfeljesztések, amik az otthon start program keretében piacra lépő első lakásvásárlókat célozzák. A kiemelt beruházási státusszal rendelkező építkezések gyorsítópályára kerülnek, így a fejlesztők hamarabb tudnak újabb projekteket indítani, ez pedig gyorsabb megtérülést jelent a számukra. A vevők szempontjából pedig a legfontosabb, hogy a szóban forgó beruházások keretében megépülő lakások jelentős része 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz megvásárolható. Így beférnek az Otthon Start Program árplafonja alá, azaz kedvezményes kamatozású, államilag támogatott lakáshitellel is megvehetők” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A kiemelt státuszt kapó beruházások keretében többek között Budaörsön, a III., IV., a XI., a XIV. és XIX. kerületben, valamint Debrecenben épülnek társasházi lakások és ikerházak,

így már nemcsak a főváros külső részein, hanem az olyan népszerűbb városrészekben, mint a XI. és XIV. kerületben is lesznek megfizethetőbb áron elérhető új építésű lakások, ráadásul viszonylag nagy volumenben.

Árverseny jöhet

„Az otthon startos vevőket célzó fejlesztési hullám fordulatot jelent a piacon, hiszen a lakásépítések évtizedes mélypontra estek vissza az elmúlt egy-két évben. A korábban kiemelt státuszt kapott beruházásokkal együtt már 15-20 ezer új lakás jelenhet meg a piacon, ami egyértelműen kínálati nyomást gyakorol a lakásárakra. Ez várhatóan megállíthatja vagy jelentősen lassíthatja a beruházások közelében található használt ingatlanok drágulását, sőt, akár árversenyre is kényszerítheti a lakásukat eladni kívánó tulajdonosokat” – tette hozzá az Balogh László.