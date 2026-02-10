Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Gyász

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

lakás

Magyarország az EU élmezőnyében a saját tulajdonú lakásokat tekintve

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miközben az Európai Unióban összességében nő a bérelt lakások súlya, addig Magyarországon az Eurostat friss adatai szerint a saját tulajdonú ingatlanban élők aránya 90 százalék feletti, amivel az uniós élmezőnybe tartozunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lakássaját tulajdonúbérlakáslakástulajdonosEurópai Unió

Az Eurostat friss adatai szerint az Európai Unióban továbbra is a lakástulajdon a meghatározó lakhatási forma, bár az arány enyhén csökkent. Az uniós lakosság 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban – a számokat az Aktuality összegezte. Magyarország kiugróan magas értékkel szerepel a rangsorban: a lakosság 92 százaléka él saját tulajdonú lakásban vagy házban, ennél csak Romániában és Szlovákiában magasabb az arány. Ez messze meghaladja az uniós átlagot.

Lakástulajdon, PanelházBudapest,  Panelház, Budapest Budapest, 2022. augusztus 27.Színes tűzfalú panelházak, melyek külső szigetelés után lettek díszitve, az Újpesti lakótelepen, a Pozsonyi utca közelében. Az Újpesti lakótelep (Újpest-Városközpont) mintegy 17 ezer panellakásával Budapest és egyben Magyarország legnagyobb lakótelepe a főváros IV. kerületében.MTVA/Bizományosi: Róka László ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Magyarországon kiugróan magas a saját lakástulajdonnal rendelkezők aránya 
Fotó: MTI/Róka László /  

A lista másik oldalán Németország áll, ahol mindössze 47,2 százalék a lakástulajdonosok aránya, miközben 52,8 százalék bérlakásban él. Hasonlóan alacsony tulajdonosi arány jellemzi Ausztriát (54,5 százalék), Dániát (60,9 százalék), Franciaországot (61,2 százalék) és Luxemburgot (63,5 százalék) is.

Összességében nő a bérlés súlya: ma már az EU-ban minden harmadik ember bérelt ingatlanban lakik – teszi hozzá az Index.

Az unión kívül is akad példa alacsony lakástulajdonra: Svájcban az adott évben a lakosság csupán 42 százaléka vallotta magát lakás- vagy háztulajdonosnak. 

Jelentős változások a lakástulajdon terén Magyarországon

Az elmúlt négy évben jelentős változások mentek végbe a lakástulajdon terén Magyarországon, különösen a középkorúak körében. 

A K&H kutatása szerint a 30–59 éves korosztályban a saját lakással rendelkezők aránya 64 százalékról 75 százalékra nőtt.

A lakástulajdonosok többsége – 56 százaléka – önálló családi házban él, míg a lakótelepi panellakások és a társasházak kisebb arányt képviselnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!