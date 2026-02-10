Magyarország az EU élmezőnyében a saját tulajdonú lakásokat tekintve

Az Eurostat friss adatai szerint az Európai Unióban továbbra is a lakástulajdon a meghatározó lakhatási forma, bár az arány enyhén csökkent. Az uniós lakosság 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban – a számokat az Aktuality összegezte. Magyarország kiugróan magas értékkel szerepel a rangsorban: a lakosság 92 százaléka él saját tulajdonú lakásban vagy házban, ennél csak Romániában és Szlovákiában magasabb az arány. Ez messze meghaladja az uniós átlagot.

Magyarországon kiugróan magas a saját lakástulajdonnal rendelkezők aránya

A lista másik oldalán Németország áll, ahol mindössze 47,2 százalék a lakástulajdonosok aránya, miközben 52,8 százalék bérlakásban él. Hasonlóan alacsony tulajdonosi arány jellemzi Ausztriát (54,5 százalék), Dániát (60,9 százalék), Franciaországot (61,2 százalék) és Luxemburgot (63,5 százalék) is.

Összességében nő a bérlés súlya: ma már az EU-ban minden harmadik ember bérelt ingatlanban lakik – teszi hozzá az Index.

Az unión kívül is akad példa alacsony lakástulajdonra: Svájcban az adott évben a lakosság csupán 42 százaléka vallotta magát lakás- vagy háztulajdonosnak.

Jelentős változások a lakástulajdon terén Magyarországon

Az elmúlt négy évben jelentős változások mentek végbe a lakástulajdon terén Magyarországon, különösen a középkorúak körében.

A K&H kutatása szerint a 30–59 éves korosztályban a saját lakással rendelkezők aránya 64 százalékról 75 százalékra nőtt.

A lakástulajdonosok többsége – 56 százaléka – önálló családi házban él, míg a lakótelepi panellakások és a társasházak kisebb arányt képviselnek.