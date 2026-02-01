Félelmetesen ijesztő ez a híd, sokan pánikrohamot kapnak, akik átkelnek rajta

Sokan pánikrohamot kapnak, miközben áthajtanak ezen a végeláthatatlanul hosszú hídon, és megrekednek a közepén. A 38 kilométer hosszúságú Lake Pontchartrain Causeway bolygónk leghosszabb, megszakítás nélkül víz felett átvezető hídja. Két párhuzamos hídból áll, és átkelőként szolgál a Pontchartrain-tavon Metairie és Mandeville között Louisianában.

A világ egyik legfélelmetesebb hídjaként tartják számon a Lake Pontchartrain Causeway-t

Fotó: Shutterstock/Mark Runde

Akkor építették, amikor New Orleans növekedésnek indult az 1940-es és 50-es években, hogy könnyebbé és kevésbé időigényessé tegyék a tó egyik partjáról a másikra való átjutást. Annak ellenére, hogy ilyen hosszú, az első szakasza mindössze 14 hónap alatt készült el – írja az Express.

Vissza lehet fordulni, ha valaki besokallt a hídon

Az USA és a világ egyik legfélelmetesebb hídjaként emlegetett Causeway-n évente körülbelül 12 millió autós halad át. A Mandeville-ig tartó déli szakasz díjköteles, és körülbelül 30 percig tart átkelni autóval, ha jók az időjárási és közlekedési viszonyok.

Kialakítottak rajta olyan pontokat, ahol a sofőrök visszafordulhatnak, ha elment a bátorságuk a folytatástól, de ehhez meg kell várni a rendőri kíséretet.

A Causeway Rendőrség a Gépjármű-segítő Járőrséggel együtt felügyeli a hidat, és segítséget nyújt vészhelyzetekben, például közúti balesetekben vagy sűrű ködben.

2011-ig ez az átkelőhely számított a Guinness Rekordok Könyve szerint a világ leghosszabb, víz felett átvezető hídjának. Amikor azonban megnyílt a kínai Csingdaóban a Jiaozhou-öböl hídja, a Guinness Rekordok Könyve két kategóriát hozott létre.

A hídon évente körülbelül 12 millió autós halad át

Fotó: Shutterstock

A Pontchartrain-tó hídja ezután a világ leghosszabb, megszakítás nélkül víz felett átvezető hídja lett, míg a Jiaozhou-öböl hídja a bolygó leghosszabb könnyűbeton hídjának címét viseli. Annak ellenére, hogy rendkívül lenyűgöző mérnöki teljesítmény, gyakran az egyik legfélelmetesebb hídként tartják számon. Jó hosszú szakaszán egyik oldalról sem látni a szárazföldet, ami nagyon hátborzongató hangulatot teremt. Talán nem véletlen, hogy a BBC Science Focus a „világ egyik legfélelmetesebb hídjaként” említi.