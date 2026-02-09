Ezekben az európai városokban elszálltak az áram- és gázárak

Hírlevél
Az áram- és gázárakban Európa-szerte jelentős eltérések tapasztalhatók. Magyarországon a háztartások energia­számlái ezzel szemben hosszabb ideje stabilak és jól tervezhetők, nem követik közvetlenül a nemzetközi piaci árak ingadozását. Az alacsony lakossági energiaárakat a 2013 óta működő rezsicsökkentés is támogatja.
Az európai lakossági energiaárak meredeken emelkedtek Oroszország 2022 eleji ukrajnai inváziója után. Körülbelül egy évvel később ugyan stabilizálódtak, de a Háztartási Energiaárindex (HEPI) szerint továbbra is a válság előtti szint felett járnak.

rezsicsökkentés, Lakossági energiaárak
Magyarországon továbbra is rendkívül alacsonyak a lakossági energiaárak uniós összehasonlításban
Fotó: MTVA/Faludi Imre

Az energiaszámlák a kis jövedelmű háztartásokat sújtják leginkább, mivel költségvetésük nagyobb hányadát költik erre. Az Eurostat adatai szerint az EU-ban átlagosan a villamos energia, a gáz és más tüzelőanyagok a teljes háztartási kiadás 4,6 százalékát teszik ki. Miként a Magyar Nemzet beszámolt róla, 

Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen a múlt héten arról beszélt, hogy az olcsó orosz energia nélkül a rezsicsökkentés fenntarthatatlan lenne, és a magyar családok terhei akár évi egymillió forinttal is nőhetnek.

Hozzátette: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor sokkal magasabb lenne a rezsiszámla. Magyarországon ma 250 ezres az átlagos évi rezsiszámla, Lengyelországban ez nyolcszázezer.

A HEPI adatai szerint az árak Európa-szerte jelentősen eltérnek; az indexet az osztrák Energie-Control, a MEKH és a VaasaETT állítja össze.

Mely európai fővárosokban a legdrágább, és hol a legolcsóbb jelenleg a lakossági áram és a gáz 2026 elején? 

2026. január 2-án a lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak 8,8 eurocent/kWh-tól (Kijev) 38,5 eurocent/kWh-ig (Bern) terjedtek, miközben az uniós átlag 25,8 eurocent/kWh volt. Berlin (38,4), Brüsszel (36,5), Dublin (36,5), London (36,4) és Prága (36,4) a lakossági áram tekintetében a legdrágább városok közé tartozott. 

Kijev mellett Budapest (9,6), Podgorica (11,1) és Belgrád (11,6) kínálja a legolcsóbb lakossági áramárakat.

A közép- és kelet-európai fővárosokban általában alacsonyabbak az áramárak, Prága azonban kivételt jelent.

Európa öt legnagyobb gazdaságának fővárosaiban a villamosenergia-árak rendszerint meghaladják az uniós átlagot, és ez 2026 januárjában sem volt másképp.

Vásárlóerő alapján más a rangsor

Ha a vásárlóerő-standardban (PPS) korrigáljuk az adatokat, az áramárak rangsora jelentősen átrendeződik. A PPS egy mesterséges pénznem, amely kiszűri az általános árszínvonal-különbségeket, így igazságosabb összehasonlítást tesz lehetővé.

PPS-ben számolva az áramárak Oslóban 10,9, Bukarestben pedig 49 egységet tesznek ki.

A legnagyobb elmozdulások közé tartozik Bern, amely euróban számolva az első, legdrágább helyről a PPS szerinti 22. helyre csúszott vissza. Luxemburg városa euróban a 17., PPS-ben a 26. lett, Bukarest viszont a 11. helyről az elsőre lépett elő, Riga pedig euróban mért 14. helyéről az ötödikre jött fel PPS szerint.

A változások azt mutatják, hogy bár számos kelet-európai fővárosban alacsonyabbak a nominális áramárak, a gyengébb vásárlóerő miatt az áram így is nagyobb terhet jelent a háztartásoknak.

Stockholm a legdrágábbak között

2026 januárjában a lakossági végfelhasználói földgázárak 1,6 eurocent/kWh-tól Kijevben 35 eurocent/kWh-ig Stockholmban terjedtek. 

Az EU-n belül a stockholmi ár több mint 13-szorosa volt a budapestinek, ahol a gáz 2,6 eurocent/kWh-ba került.

Rezsistoppal segít a kormány
A magyarországi gázárak jóval az uniós átlag alattiak 
Fotó: Bach Máté

A második helyen Amszterdam áll 17,4 eurocent/kWh-val. Ez azt jelzi, hogy Stockholm gázárai kétszer akkorák, mint a lista második helyezettjéé.

  • Bern (15,8), 
  • Lisszabon (13,8), 
  • Róma (13,6), 
  • Párizs (12,8), 
  • Bécs (12,7), 
  • Dublin (11,7) 
  • és Prága (10,7) 

szintén a drágább városok közé tartozik, ahol a gázárak meghaladják a 10,6 eurocent/kWh-os uniós átlagot.

PPS-ben számolva a svéd főváros továbbra is a legdrágább a lakossági gázárak tekintetében: az érték Budapesten 3,6, Stockholmban pedig 28,5 egység.

A magyarországi lakossági energiaárak továbbra is a legalacsonyabbak 

A Magyar Nemzet cikke mindezzel kapcsolatban rámutat, hogy Nyugat-Európában a lakossági földgázárak piaci alapon alakulnak, ezért szorosan követik a nagykereskedelmi piaci árak mozgását, ami erős havi ingadozást okoz, így a háztartások rezsiköltségei kevésbé kiszámíthatók, és nehezebb előre tervezni a havi kiadásokat. 

Magyarországon ezzel szemben a háztartások energia­számlái hosszabb ideje stabilak és jól tervezhetők, nem követik közvetlenül a nemzetközi piaci árak ingadozását, ezt a 2013 óta működő rezsicsökkentés is támogatja.

Az Origo összefoglalója pedig azt emeli ki, hogy januárban átlagosan 1 százalékkal nőtt a villamos energia bruttó lakossági végfelhasználói ára Európában, a gázé nagyjából változatlan maradt. Az Európai Unión belül továbbra is a magyarországi tarifa volt a legalacsonyabb mindkét termék esetében. Ez persze kézenfekvő azt tudva, hogy a gáz és az áram hazai hatósági árát több mint tíz éve több lépcsőben csökkentették, majd az elért alacsony szinten befagyasztották.

 

