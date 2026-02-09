Ezekben az európai városokban elszálltak az áram- és gázárak

Az európai lakossági energiaárak meredeken emelkedtek Oroszország 2022 eleji ukrajnai inváziója után. Körülbelül egy évvel később ugyan stabilizálódtak, de a Háztartási Energiaárindex (HEPI) szerint továbbra is a válság előtti szint felett járnak.

Magyarországon továbbra is rendkívül alacsonyak a lakossági energiaárak uniós összehasonlításban

Fotó: MTVA/Faludi Imre

Az energiaszámlák a kis jövedelmű háztartásokat sújtják leginkább, mivel költségvetésük nagyobb hányadát költik erre. Az Eurostat adatai szerint az EU-ban átlagosan a villamos energia, a gáz és más tüzelőanyagok a teljes háztartási kiadás 4,6 százalékát teszik ki. Miként a Magyar Nemzet beszámolt róla,

Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen a múlt héten arról beszélt, hogy az olcsó orosz energia nélkül a rezsicsökkentés fenntarthatatlan lenne, és a magyar családok terhei akár évi egymillió forinttal is nőhetnek.

Hozzátette: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor sokkal magasabb lenne a rezsiszámla. Magyarországon ma 250 ezres az átlagos évi rezsiszámla, Lengyelországban ez nyolcszázezer.

A HEPI adatai szerint az árak Európa-szerte jelentősen eltérnek; az indexet az osztrák Energie-Control, a MEKH és a VaasaETT állítja össze.

Mely európai fővárosokban a legdrágább, és hol a legolcsóbb jelenleg a lakossági áram és a gáz 2026 elején?

2026. január 2-án a lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak 8,8 eurocent/kWh-tól (Kijev) 38,5 eurocent/kWh-ig (Bern) terjedtek, miközben az uniós átlag 25,8 eurocent/kWh volt. Berlin (38,4), Brüsszel (36,5), Dublin (36,5), London (36,4) és Prága (36,4) a lakossági áram tekintetében a legdrágább városok közé tartozott.

Kijev mellett Budapest (9,6), Podgorica (11,1) és Belgrád (11,6) kínálja a legolcsóbb lakossági áramárakat.

A közép- és kelet-európai fővárosokban általában alacsonyabbak az áramárak, Prága azonban kivételt jelent.

Európa öt legnagyobb gazdaságának fővárosaiban a villamosenergia-árak rendszerint meghaladják az uniós átlagot, és ez 2026 januárjában sem volt másképp.

Vásárlóerő alapján más a rangsor

Ha a vásárlóerő-standardban (PPS) korrigáljuk az adatokat, az áramárak rangsora jelentősen átrendeződik. A PPS egy mesterséges pénznem, amely kiszűri az általános árszínvonal-különbségeket, így igazságosabb összehasonlítást tesz lehetővé.