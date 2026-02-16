A magyar polgári légi közlekedés biztonságos és folyamatos működtetéséért felelős HungaroControl ismét országos felvételi kampányt indít. A program népszerűsége évről évre növekszik, ami jól mutatja a szakma iránti egyre nagyobb érdeklődést. Az öt állomásos körúton aktív légiforgalmi irányítók és a kiválasztási folyamatért felelős szakemberek várják az érdeklődőket, akik átfogó képet adnak a hivatás mindennapjairól, a képzés felépítéséről, valamint a jelentkezés feltételeiről. Azok a látogatók, akik felkeresik a HungaroControl standját, kötetlen beszélgetés keretében tehetik fel kérdéseiket a szakembereknek és tájékozódhatnak a HungaroControlnál meglévő nyitott IT/mérnöki pozíciókról is.

A HungaroControl 2026-os, országos kitelepülésein, számos nagyvárosban várja a látogatókat. Fotó: Budapest Airport

A HungaroControl 2026-os, országos kitelepülései az alábbi helyszíneken várja a látogatókat:

BME-TMIT TIP állásbörze – február 19.

ÁRKÁD Győr – február 20-21.

FÓRUM Debrecen – február 27-28.

Jobverse Állásbörze, Budapest (BOK „A” Csarnok) – március 4-5.

Műegyetemi Állásbörze, Budapest (BME K épület) – március 10-11.

Szegedi Állásbörze – március 13.

„Számunkra kiemelten fontos, hogy személyesen is találkozzunk a légiforgalmiirányító-képzés iránt érdeklődőkkel, illetve azokkal a műszaki és IT-szakemberekkel, akik a nyitott pozícióink valamelyikére szeretnének pályázni, mert így közvetlenül tudunk információkat cserélni, ami sokszor meggyőzőbb, mint a személytelen digitális tér. A tavalyi pozitív tapasztalatokra támaszkodva úgy döntöttünk, hogy idén ismét ellátogatunk hazánk nagyobb városaiba, népszerűsítve az általunk kínált karrierlehetőségeket és a légiforgalmi irányítói hivatást. A légiforgalom dinamikus növekedése miatt bővítenünk kell a kapacitásunkat, így folyamatosan szükségünk van elkötelezett szakemberekre” – fogalmazott Fluck Benedek, a HungaroControl humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.

A kitelepülések során a látogatók egy saját fejlesztésű, interaktív játékot is kipróbálhatnak, amely szemlélteti a légiforgalmi irányításhoz szükséges készségeket.

A 2-3 perces játékok során, fizikailag is dönthető tabletek segítségével vezérelhető labdákat lehet versenyeztetni egy akadálypályán. Az erre fejlesztett applikáción keresztül egy-egy játszmában akár négyen is részt vehetnek egy időben. Az érdeklődők így tesztelhetik többek között a figyelemmegosztási és a térbeli tájékozódási képességüket is, valamint a reakcióidejüket.