Magyar ingatlanfejlesztőé lett Lengyelország egyik legnagyobb logisztika központja

Ingatlanvásárlási tranzakció során az Appeninn Project-TRNW sp. z o.o. 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a három ütemben fejlesztett, összesen 56 343 négyzetméter nettó bérbeadható területtel rendelkező lengyelországi logisztikai központban − írja a Világgazdaság.

A magyar cég világklasszis márkának ad befektetési lehetőséget Lengyelországban

Fotó: Világgazdaság

A lengyelországi ingatlant a Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. bérli hosszú távú - hosszabbítási opciót is tartalmazó - kizárólagos szerződéssel. A központ elhelyezkedése kiváló, a Goodyear egyik legnagyobb európai gumiabroncsgyártó üzemének vonzáskörzetében,

a lengyel A4-es autópálya közvetlen közelében található

A logisztikai központ megvásárlása az Appeninn második lengyelországi befektetése, a varsói Wisniowy Business Park irodaház-komplexumának 2023-as akvizícióját követően - írták a közleményben. Szűcs Györgyi, az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. vezérigazgatója.

A legutóbbi lengyelországi ingatlanvásárlás pedig azért érdekes, mert a cégcsoport bérbeadási bevételeinek 32 százaléka a lengyel, 68 százaléka a magyar piacról származott. A társaság ingatlanportfóliója irodákból, kiskereskedelmi, valamint logisztikai ingatlanokból áll, a befektetésre tartott ingatlanok értéke 168,91 millió euró volt a tavalyi első fél év végén.