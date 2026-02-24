Lidl, Aldi, Tesco: vannak olyan boltjaik, melyekbe a friss zöldség a Szahara mellől érkezik

Észak-Szenegálban, a Szaharához közel még februárban is meghaladhatja a hőmérséklet 35 Celsius-fokot, és szinte nincs csapadék. A térségben működő két brit illetőségű, zöldségeket termesztő farmon termesztett áru betakarítás és előkészítés után 0 Celsius-fokra hűtve Szenegál fővárosába, Dakarba kerül, majd onnan konténerszállító hajón Európába érkezik. Hat nappal később pedig már a brit szupermarketek polcain – Lidl, Aldi, Tesco, és más nagy láncok üzletei – találkozhatnak velük a vásárlók.
Brit cégek Szenegálban a friss zöldségért: ezt kapja a Lidl, Aldi és más láncok
Január és március között a brit szupermarketek frisszöldség-pultjain a nagy láncok áruházaiban – Tesco, Sainsbury’s, Asda, Aldi vagy Lidl –, nagy eséllyel találkozni újhagymával, retekfélékkel, zöldbabbal, csilivel, sütőtökkel és kukoricacsövekkel. Ezek főként az említett szenegáli farmokból érkeznek oda – derül ki a BBC riportjából. Bár a forró éghajlat és a homokos, száraz talaj elsőre nem tűnik ideálisnak gyümölcs- és zöldségtermesztésre Saint-Louis régiójában, két brit vállalat – a G’s Fresh és a Barfoots – évről évre egyre több terményt állít elő a sivatag szélén. A két gazdaságban együttesen mintegy 9 000 fő dolgozik, többségükben nők.
Ma a farmok 2 000 hektárt fednek le, ami majdnem 3 000 futballpályának felel meg.
A 2 000 hektárból 500-on a cambridgeshire-i G’s Fresh szenegáli leányvállalata, a West African Farms működik. A brit téli szezonban heti kétmillió újhagymát, 100 tonna zöldbabot és 80 tonna retket szállít.
Körülbelül 70 százalékát brit szupermarketeknek, a többit német és holland boltoknak értékesítik.
A nagyobb farm a sussexi Barfoots és a francia vállalkozó által alapított SCL közös vállalkozása. Évente 55 millió kukoricacsövet, zöldbabot, sütőtököt és csilit juttatnak el az Egyesült Királyságba. A betakarított zöldségek teherautóval jutnak el a Dakar mélyvízi kikötőjébe, ahonnan heti egyszer indul a több ezer tengeri kilométeres hajóút a Dorset megyében található Poole felé.
A téli időszakban szinte a teljes zöldségkínálat import
Az Egyesült Királyság élelmiszerimportjának körülbelül 40 százalékát fedezi külföldről, de télen a friss zöldségeknél ez az arány elérheti a 90 százalékot. Korábban a legtöbb import Dél-Európából és Latin-Amerikából érkezett, a zöldbabot például Kelet-Afrikából légi úton szállították.
Nyugat-Afrika azonban új szereplővé vált a piacon. Mike Knowles, a zöldséggel mint árupiaci termékkel foglalkozó elemző szerint több tényező is ezt segíti:
- a Földközi-tenger körüli művelhető földterületekért folytatott gazdasági verseny fokozódik,
- a jelentős termelőnek számító Spanyolországban egyre gyakoribbak a aszályok, és
- a kontinenseken átívelő légi szállítás népszerűsége csökkent.
A Brexit után, amikor az EU-ból származó import előnyei csökkentek, Szenegál egyre vonzóbbá vált a brit cégek számára. Politikai és gazdasági stabilitása kiemelkedő Nyugat-Afrikában, ráadásul a kormány és a közösségek közötti hosszú távú bérleti szerződésekkel lehet földet bérelni, a vízhez pedig helyi engedélyekkel lehet hozzáférni.
„Elég magabiztosak voltunk ahhoz, hogy mintegy 70 millió fontot fektessünk szenegáli működésünkbe” – mondta a döntések hátteréről Julian Marks, a Barfoots csoport vezetője.
A két farm eddig 9 000 munkahelyet teremtett. Szenegál 18 milliós lakosságának munkanélkülisége a pandémia idején nőtt, és továbbra is magas, kb. 19 százalék, a fiatal felnőttek a vidéki területeken a leginkább érintettek. A farmokon dolgozók többsége garantáltan a szenegáli mezőgazdasági minimálbért kapja, napi kb. 2 500 nyugat-afrikai frankot (kb. 1500 forint).
A farmokon dolgozó munkások kalapot viselnek az erős napsütés ellen:
Olcsóbb a munkaerő helyben
Derek Wilkinson, a G’s Fresh ügyvezetője szerint az Egyesült Királyságban a tavaszi hagyma termesztésének 60 százaléka munkaerő-költség, míg Szenegálban a munkaerő a költségek kevesebb mint egyharmadát teszi ki. Így a brit piac számára gazdaságilag egyre ésszerűbb lehet a szenegáli import növelése, még a nyári szezonban is. „A vásárlók dönthetik el, hogy brit vagy importált terméket választanak” – mondja Wilkinson.
Ugyanakkor a környezetterhelés szempontjából egyáltalán nem előnyös a brit cégek megoldása – mondja Tim Lang, a City University professzora emeritus.
Bár a tengeri szállítás környezetterhelése alacsonyabb, mint a légi úton történő szállításé, a kereskedelmi tengerhajózás világ üvegházhatású gázkibocsátásának 3 százalékáért felelős.
„Érdemes lenne étrendünket a szezonokhoz igazítani, és Afrika helyett inkább a brit termények szélesebb kínálatát felfedezni” – javasolja Lang.
A farmok története a 2000-es évek elejére nyúlik vissza. Akkor egy francia vállalkozó és agronóm kezdte el a Google Earth segítségével új termőterületek feltérképezését. Saint-Louis régió a Szahara szélén bőséges napsütéséről, földjéről és munkaerejéről ismert. Bár kevés az eső, a kb. 1600 km hosszú Szenegál-folyó északon határolja az országot Mauritániával, mielőtt az Atlanti-óceánba ömlene. A folyó vizét csatornarendszeren keresztül vezetik a parlagon fekvő földekre, ahol szivattyúk és csövek hálózata öntözi a farmokat, így zölddé varázsolva a sivatagot.