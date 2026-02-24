Lidl, Aldi, Tesco: vannak olyan boltjaik, melyekbe a friss zöldség a Szahara mellől érkezik

Észak-Szenegálban, a Szaharához közel még februárban is meghaladhatja a hőmérséklet 35 Celsius-fokot, és szinte nincs csapadék. A térségben működő két brit illetőségű, zöldségeket termesztő farmon termesztett áru betakarítás és előkészítés után 0 Celsius-fokra hűtve Szenegál fővárosába, Dakarba kerül, majd onnan konténerszállító hajón Európába érkezik. Hat nappal később pedig már a brit szupermarketek polcain – Lidl, Aldi, Tesco, és más nagy láncok üzletei – találkozhatnak velük a vásárlók.

A brit Lidl, Aldi, Tesco polcain a téli hónapokban feltűnő zöldségek egy része a nyugat-afrikai Szenegálból származik (illusztráció)

Fotó: Getty Images/Anjelika Gretskaia

Brit cégek Szenegálban a friss zöldségért: ezt kapja a Lidl, Aldi és más láncok

Január és március között a brit szupermarketek frisszöldség-pultjain a nagy láncok áruházaiban – Tesco, Sainsbury’s, Asda, Aldi vagy Lidl –, nagy eséllyel találkozni újhagymával, retekfélékkel, zöldbabbal, csilivel, sütőtökkel és kukoricacsövekkel. Ezek főként az említett szenegáli farmokból érkeznek oda – derül ki a BBC riportjából. Bár a forró éghajlat és a homokos, száraz talaj elsőre nem tűnik ideálisnak gyümölcs- és zöldségtermesztésre Saint-Louis régiójában, két brit vállalat – a G’s Fresh és a Barfoots – évről évre egyre több terményt állít elő a sivatag szélén. A két gazdaságban együttesen mintegy 9 000 fő dolgozik, többségükben nők.

Ma a farmok 2 000 hektárt fednek le, ami majdnem 3 000 futballpályának felel meg.

A 2 000 hektárból 500-on a cambridgeshire-i G’s Fresh szenegáli leányvállalata, a West African Farms működik. A brit téli szezonban heti kétmillió újhagymát, 100 tonna zöldbabot és 80 tonna retket szállít.

Körülbelül 70 százalékát brit szupermarketeknek, a többit német és holland boltoknak értékesítik.

A nagyobb farm a sussexi Barfoots és a francia vállalkozó által alapított SCL közös vállalkozása. Évente 55 millió kukoricacsövet, zöldbabot, sütőtököt és csilit juttatnak el az Egyesült Királyságba. A betakarított zöldségek teherautóval jutnak el a Dakar mélyvízi kikötőjébe, ahonnan heti egyszer indul a több ezer tengeri kilométeres hajóút a Dorset megyében található Poole felé.