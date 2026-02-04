Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas ukrán lebőgés – Trumpnak kellett cáfolnia Zelenszkij hazugságát

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

Lidl

Újabb boltbezárást jelentett be a Lidl Magyarország – igaz a pletyka

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bezár az egyik magyarországi Lidl áruház, mégpedig a győri aluljáró melletti egység. A Lidl boltbezárásáról már egy ideje találgatások folytak, hiszen egy forgalmas, látogatott üzletről van szó. A vállalat megerősítette: az áruház valóban bezár, ám csak átmeneti jelleggel, és még februárban újra megnyílik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lidláruházbezárásfelújítás

Januárban már munkagépeket lehetett látni a győri Nádor aluljáró közelében található Lidl áruház parkolójában. Ez – derül ki a Kisalföld cikkéből – arra utal, hogy a Lidl felújításba vagy áruházbővítésbe kezd a kérdéses helyszínen, ami esetleg az áruház átmeneti bezárásával járhat. Ez valóban így, és a lap cikkéből az is kiderül, hogy meddig kell nélkülözniük az üzletet a vásárlóknak.

Nyilatkozott a Lidl az Origónak a blokkolós kerekű bevásárlókocsikról (illusztráció)
Bezár a Lidl egyik áruháza Győrben, de csak ideiglenesen, felújítás miatt (illusztráció)
Fotó: Vémi Zoltán / MW

Lidl: egyértelmű információkat tett közzé a vállalat

A lap arról írt, illetve közölt képet, hogy az üzlet homlokzatára kihelyezett molinón szereplő információkról kiderül, hogy mikor zár be a Lidl. Eszerint mintegy két héten át zajlanak az üzlet belső tereit is érintő munkálatok. Emiatt az áruház február 6-án, 21 órakor bezár, azaz február 7-én már nem lehet ott vásárolni.

A molinón szereplő információk szerint az újranyitás február 19-én, 6 óra 30 perckor lesz majd.

Arról egyelőre nincs információ, a Lidl hirdet-e a boltbezárás utáni időszakra újranyitási akciót vagy más promóciót.

Nem a győri az egyetlen Lidl áruház, melyet a magyarországi vállalat átmenetileg, felújítás miatt zár be. Miként az Origo megírta, januárban egy Hajdú-Bihar vármegyei áruházát zárta fel be a vállalat ugyanezen okból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!