Kiderült, hol épülhet a következő Lidl áruház – fantasztikus látványtervek készültek

A siófoki keleti városrész fejlesztése az elmúlt hetekben szemmel láthatóan új lendületet vett. Az ezen a részen található Ipar utcába tervezett Lidl esetében ugyanis elkészültek a látványtervek.
A friss látványtervek alapján egy modern, a környezethez illeszkedő áruház körvonalazódik nagy parkolóval, rendezett zöldfelületekkel és korszerű megoldásokkal. A látványterv már az engedélyezési folyamat egyik alapköve. Vagyis a Lidl ügye most egy olyan szintre lépett, ahonnan már ténylegesen el lehet indulni a megvalósítás felé.
Nagy szükség lenne a Lidlre Siófokon
A Sonline cikk szerint a siófoki keleti városrész kereskedelmi ellátottsága évek óta visszatérő téma.
Az Ipar utcai Lidl ezen változtatna. A tervek szerint:
- több mint 15 ezer ember tartozna a vonzáskörzetébe,
- a környéken élők jelentős része öt percen belül elérhetné autóval,
- az áruház 1300 négyzetméternél nagyobb eladótérrel működne,
- és 133 parkolóhely szolgálná ki a vásárlókat.
A projekt jelenleg a jogszabályi, műszaki és városképi egyeztetéseknél tart.
Nemrégiben Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője egy Facebook-videójában részletesen beszélt Siófok keleti városrészének régóta húzódó bevásárlási problémájáról, és két lehetséges áruházlánc – a Lidl mellett az Auchan – megjelenésének esélyeiről.
A képviselő hangsúlyozta, hogy a keleti városrészben – ahol az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosságszám – évek óta hiányzik a megfelelő, helyben elérhető üzlet. Ez nemcsak a helyiek, hanem a Siófoktól keletre fekvő települések lakói számára is mindennapi nehézséget jelent: a bevásárlás miatt a város másik végébe kell utazniuk, ami dugókat okoz, időt rabol és az egész település forgalmát terheli.
Witzmann szerint nem „vagy-vagy” helyzetről van szó, hanem komoly fejlesztési lehetőségről, akár mindkét lánc megjelenéséről. Elmondta, hogy kitartó lobbitevékenysége nyomán, a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel folytatott egyeztetések után a Somogy Vármegyei Kormányhivatal korábbi negatív állásfoglalását felülvizsgálták, így a Lidl beruházása kivételes eljárásban engedélyezhetővé válhat – feltéve, hogy a siófoki önkormányzat is lépéseket tesz az ügyben.
Nemrégiben egyik áruházának bezárásáról adott hírt a Lidl, ezzel a témával ebben a cikkünkben foglalkoztunk.