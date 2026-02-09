Kiderült, hol épülhet a következő Lidl áruház – fantasztikus látványtervek készültek

Hírlevél
Elkészültek az új siófoki Lidl áruház látványtervei, amivel nagyot lépett előre a régebb óta húzódó projekt. A megvalósulás fontos lenne, mert a városnak egy kiskereskedelmi szempontból gyengébben lefedett részéről van szó.
LidllátványtervengedélyezésLidl Magyarországsiófok

A siófoki keleti városrész fejlesztése az elmúlt hetekben szemmel láthatóan új lendületet vett. Az ezen a részen található Ipar utcába tervezett Lidl esetében ugyanis elkészültek a látványtervek. 

Lidl, Siófok
A Siófokra tervezett új Lidl áruház látványterve
Fotó: Lidl Magyarország

A friss látványtervek alapján egy modern, a környezethez illeszkedő áruház körvonalazódik nagy parkolóval, rendezett zöldfelületekkel és korszerű megoldásokkal. A látványterv már az engedélyezési folyamat egyik alapköve. Vagyis a Lidl ügye most egy olyan szintre lépett, ahonnan már ténylegesen el lehet indulni a megvalósítás felé.

Nagy szükség lenne a Lidlre Siófokon

A Sonline cikk szerint a siófoki keleti városrész kereskedelmi ellátottsága évek óta visszatérő téma. 

Az Ipar utcai Lidl ezen változtatna. A tervek szerint:

  • több mint 15 ezer ember tartozna a vonzáskörzetébe,
  • a környéken élők jelentős része öt percen belül elérhetné autóval,
  • az áruház 1300 négyzetméternél nagyobb eladótérrel működne,
  • és 133 parkolóhely szolgálná ki a vásárlókat.

A projekt jelenleg a jogszabályi, műszaki és városképi egyeztetéseknél tart. 

Lidl, Siófok
A Lidl áruház felülnézetben
Fotó: Lidl Magyarország

Nemrégiben Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője egy Facebook-videójában részletesen beszélt Siófok keleti városrészének régóta húzódó bevásárlási problémájáról, és két lehetséges áruházlánc – a Lidl mellett az Auchan – megjelenésének esélyeiről.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a keleti városrészben – ahol az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosságszám – évek óta hiányzik a megfelelő, helyben elérhető üzlet.  Ez nemcsak a helyiek, hanem a Siófoktól keletre fekvő települések lakói számára is mindennapi nehézséget jelent: a bevásárlás miatt a város másik végébe kell utazniuk, ami dugókat okoz, időt rabol és az egész település forgalmát terheli.

Witzmann szerint nem „vagy-vagy” helyzetről van szó, hanem komoly fejlesztési lehetőségről, akár mindkét lánc megjelenéséről. Elmondta, hogy kitartó lobbitevékenysége nyomán, a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel folytatott egyeztetések után a Somogy Vármegyei Kormányhivatal korábbi negatív állásfoglalását felülvizsgálták, így a Lidl beruházása kivételes eljárásban engedélyezhetővé válhat – feltéve, hogy a siófoki önkormányzat is lépéseket tesz az ügyben.

Nemrégiben egyik áruházának bezárásáról adott hírt a Lidl, ezzel a témával ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

 

