Kiderült, hol épülhet a következő Lidl áruház – fantasztikus látványtervek készültek

A siófoki keleti városrész fejlesztése az elmúlt hetekben szemmel láthatóan új lendületet vett. Az ezen a részen található Ipar utcába tervezett Lidl esetében ugyanis elkészültek a látványtervek.

A Siófokra tervezett új Lidl áruház látványterve

Fotó: Lidl Magyarország

A friss látványtervek alapján egy modern, a környezethez illeszkedő áruház körvonalazódik nagy parkolóval, rendezett zöldfelületekkel és korszerű megoldásokkal. A látványterv már az engedélyezési folyamat egyik alapköve. Vagyis a Lidl ügye most egy olyan szintre lépett, ahonnan már ténylegesen el lehet indulni a megvalósítás felé.

Nagy szükség lenne a Lidlre Siófokon

A Sonline cikk szerint a siófoki keleti városrész kereskedelmi ellátottsága évek óta visszatérő téma.

Az Ipar utcai Lidl ezen változtatna. A tervek szerint:

több mint 15 ezer ember tartozna a vonzáskörzetébe,

a környéken élők jelentős része öt percen belül elérhetné autóval,

az áruház 1300 négyzetméternél nagyobb eladótérrel működne,

és 133 parkolóhely szolgálná ki a vásárlókat.

A projekt jelenleg a jogszabályi, műszaki és városképi egyeztetéseknél tart.

A Lidl áruház felülnézetben

Fotó: Lidl Magyarország

Nemrégiben Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője egy Facebook-videójában részletesen beszélt Siófok keleti városrészének régóta húzódó bevásárlási problémájáról, és két lehetséges áruházlánc – a Lidl mellett az Auchan – megjelenésének esélyeiről.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a keleti városrészben – ahol az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosságszám – évek óta hiányzik a megfelelő, helyben elérhető üzlet. Ez nemcsak a helyiek, hanem a Siófoktól keletre fekvő települések lakói számára is mindennapi nehézséget jelent: a bevásárlás miatt a város másik végébe kell utazniuk, ami dugókat okoz, időt rabol és az egész település forgalmát terheli.

Witzmann szerint nem „vagy-vagy” helyzetről van szó, hanem komoly fejlesztési lehetőségről, akár mindkét lánc megjelenéséről. Elmondta, hogy kitartó lobbitevékenysége nyomán, a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel folytatott egyeztetések után a Somogy Vármegyei Kormányhivatal korábbi negatív állásfoglalását felülvizsgálták, így a Lidl beruházása kivételes eljárásban engedélyezhetővé válhat – feltéve, hogy a siófoki önkormányzat is lépéseket tesz az ügyben.