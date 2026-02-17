Áruházi nyitvartáson változtat a Lidl – mutatjuk, mikortól lép életbe!

Változtat nyitvatartási idején az egyik legnagyobb magyarországi Lidl áruház. A Budapesten, a XIX. kerület forgalmas részén, az Üllői úton elhelyezkedő (formailag az arra merőlegesen haladó utcába, a 1191 Budapest, Báthory utca 6. alá bejegyzett áruház) február 19-től kezdődőben a hét hat napján a megszokottakhoz képest korábbi nyitvatartási idővel fogadja a vásárlókat. A változásra az Origo egyik olvasója hívta fel a figyelmet egy fotóval, melyen látható, hogy a nevezett áruház tájékoztatja a vásárlóit a nyitvatartási idő változásáról:

Változik egy forgalmas budapesti Lidl áruház nyitvatartása (Kispest, Báthory u. 6.)

Fotó: olvasói fotó

Február 19-től a korábbi 7 óra helyett már 6 óra 30 perctől kezdődően lehet vásárolni Budapest alighanem egyik legforgalmasabb és legnagyobb Lidl áruházában a Kispesten.

Érdemes megemlíteni, hogy a magyarországi Lidl áruházak nyitvatartási ideje alapvetően hasonló egymáshoz, de korántsem egységes, azok között lehetnek eltérések. Ezeket a vállalat honlapján érdemes ellenőrizni. Sőt: miként az Origo megírta, Budapest központi részének egyik Lidl áruháza – vélhetően a nagyszámú turistára is tekintettel – minden nap 24 óráig nyitva tart úgy, hogy 6 óra 30 perckor kinyit.

Új Lidl áruház nyitása várható Kispesten

Fontos viszont, hogy ez a bővített, korábbi kezdést jelentő nyitvartási idő csak a hét első hat napjára vonatkozik, azaz a diszkontáruházban hétfőtől szombatig lehet 6 óra 30 perctől kezdődően vásárolni. A hét utolsó napján, vasárnap, a nyitvatartás kezdete változatlanul az eddig megszokott 7 óra marad.

A Lidl Magyarország ezen áruháza az egyik legnagyobb létesítménye a vállalatnak, forgalmas út mellett, lakótelepi övezet közepén helyezkedik el. Az épület két szintes, de a második szint parkolóterületként szolgál csak, mivel az utcaszinten korlátozott hely állt rendelkezésre parkolóterület kialakítására. Az alapszintre felhúzott parkolószint viszont távolabbról is jól láthatóvá teszi a Lidl ezen áruházát.

Amely egyébként a vállalattól megszokott kínálat és árak mellett vélhetően épp elhelyezkedése miatt is kiemelkedően forgalmas. Annyira, hogy egyes, a közösségi médiában megjelenő vásárlói értékelések szerint az áruház néha valósággal „túlzsúfolttá” válik, a vásárlói rohamok miatt ezért indokolt lenne a közelben akár még egy Lidl áruház megnyitása.