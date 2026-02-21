Olyan bevásárlókocsit mutatott a Lidl, hogy a divattervezők is tátott szájjal nézik – képek

A limitált kiadású táskára regisztrálni annak tervezője, Nik Bentel honlapján lehet majd, február 26-tól. A Lidl "Trolley Bag"-je ingyenes lesz, és sorsolás útján döntenek majd annak tulajdonosairól. Aki azonban biztosra menne, az meg is vásárolhatja a táskát. Február 20-21-én kerül forgalomba Londonban, a D'Arblay Street-i The Lidl Fresh Drop üzletben.

Dizájnertáskát dobott piacra a Lidl– képekFotó: Lidl & Nik Bentel

A Lidl-nek nem ez a táska az első sikeres bemutatkozása a divatiparban

A Lidl-nek nem ez az első együttműködése Nik Bentel divattervezővel; 2024-ben már egy croissant idéző táskával is nagy sikert arattak. A "Croissant Bag" a bemutatása után mindössze két perc alatt elfogyott.

Az alábbi képen a Lidl korábbi sikerdarabja, a Croissant bag látható: