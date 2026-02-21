Olyan bevásárlókocsit mutatott a Lidl, hogy a divattervezők is tátott szájjal nézik – képek

Hírlevél
Nem mindennapi kiegészítővel rukkolt elő a Lidl. A kiskereskedelmi lánc egy saját márkás táskával képviseltette magát a Londoni Divathéten. A rozsdamentes acélból készült dizájner táska kinézetében és tapintásában is hű marad a szupermarketes bevásárlókocsikoz. A formabontó retikül Lidl logós fogantyúval, levehető, láncos pánttal, sőt még egy érmés kulcstartóval is rendelkezik.
Lidltáskadivat

A limitált kiadású táskára regisztrálni annak tervezője, Nik Bentel honlapján lehet majd, február 26-tól. A Lidl "Trolley Bag"-je ingyenes lesz, és sorsolás útján döntenek majd annak tulajdonosairól. Aki azonban biztosra menne, az meg is vásárolhatja a táskát. Február 20-21-én kerül forgalomba Londonban, a D'Arblay Street-i The Lidl Fresh Drop üzletben.

Dizájnertáskát dobott piacra a Lidl– képekFotó: Lidl & Nik Bentel
Dizájnertáskát dobott piacra a Lidl– képekFotó: Lidl & Nik Bentel

A Lidl-nek nem ez a táska az első sikeres bemutatkozása a divatiparban

A Lidl-nek nem ez az első együttműködése Nik Bentel divattervezővel; 2024-ben már egy croissant idéző táskával is nagy sikert arattak. A "Croissant Bag" a bemutatása után mindössze két perc alatt elfogyott. 

image
image
image

Az alábbi képen a Lidl korábbi sikerdarabja, a Croissant bag látható:

Nik Bentel, Lidl, divat, NikBentelLidl, August 26, 2024: Lidl may be best known for its affordable groceries and bizarre bargains, but fashionistas now have a reason to pop in and pick up a luxury â€˜croissant handbagâ€™ designed by Nikolas Bentel...Inspired by the popular bakery item - 122 of which are sold every minute in Lidl - the Croissant Handbag is crafted from luxury leather, and features two straps for both day and night wear. ..Complete with a golden zip and a trolley coin, it is encased within a soft leather â€˜bakery bagâ€™ that mirrors the trendy roll-top clutch style and a traditional paper bag...Nikolas Bentel expressed his excitement about the collaboration, saying: â€œWorking with Lidl, a brand known for its humour and creativity, was a perfect match. Weâ€™ve turned a beloved bakery item into something truly memorable and versatile.â€..While Bentelâ€™s designs typically fetch hundreds of pounds, the Croissant Handbag will be available for Â£50 on his website from 3pm on Thursday, 29 August 2024. ..All proceeds will go to Lidl's official charity partner, the NSPCC. Given the expected demand, fans will need to act fast as the bag is anticipated to sell out in seconds...Joanna Gomer, Marketing Director at Lidl, added: â€œOur bakery has a cult following, and weâ€™re thrilled to bring our most popular item into the fashion world. Nik has transformed our croissant into a high-quality fashion piece thatâ€™s sure to make waves.â€..Where: United Kingdom.When: 26 Aug 2024.Credit: Lidl/Cover Images..**EDITORIAL USE ONLY. MATERIALS ONLY TO BE USED IN CONJUNCTION WITH EDITORIAL STORY. THE USE OF THESE MATERIALS FOR ADVERTISING, MARKETING OR ANY OTHER COMMERCIAL PURPOSE IS STRICTLY PROHIBITED. MATERIAL COPYRIGHT REMAINS WITH STATED SUPPLIER. (Credit Image: © Cover Images via ZUMA Press)
Fotó: Cover Images / Northfoto/Cover Images via ZUMA Press

 

