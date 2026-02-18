Meglepő: a magyar óriás-Lidl közelében még egy üzletet nyit a diszkontlánc

Új Lidl áruház megnyitását és nyitási akciókat jelentett be a magyarországi vállalat, a diszkontlánc új üzlete Budapesten a XIX. kerületben, a Szalay utca 14. szám alatt nyílik. A dél-pesti helyszín közelében az M3-as metró Határ úti megállója, valamint a Shopmark bevásárlóközpont található. Az új Lidl áruházzal lényegében szomszédos a Penny Market lánc egyik üzlete is, és pár lépésnyi sétára találhatóan működik egy Aldi is. A helyszínválasztásban azonban talán nem ez a legkülönösebb.

Folytatja áruházai nyitását a magyarországi Lidl (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Lidl: Kispesten nyílik az új budapesti áruház

Az új budapesti Lidl áruház azért is érdemel figyelmet, mert viszonylag közel található egy másik, a parkolóterület elhelyezése miatt kétszintesre épített önálló Lidl-egység, mégpedig a Báthory utca 6. szám alatt. Miként az Origo megírta, ennek nyitvatartása épp az új üzlet megnyitásával azonos napon, február 19-én bővül, és eszerint a nyitvatartási rend szerint fogadja majd a vásárlókat a Szalay utca 14. szám alatti üzlet is.

Az új áruházra a közösségi média oldalain látható korábbi bejegyzések szerint jelentős igény volt, tekintve, hogy a közeli Báthory utcai áruház kifejezetten frekventált elhelyezkedésű, lakótelepi övezetben, főút mentén található. Több vásárló panaszkodott arra, hogy a Lidl áruház annyira népszerű a környékbeliek körében, hogy a bolt néha egyszerűen túlcsordul a vásárlóktól.

Így a fogyasztók szemszögéből nézve bizonyosan indokoltnak tűnik az új áruház megnyitása, és nyilvánvalóan ezt a Lidl Magyarországnál is így látták.

Az új áruházról már annak megnyitása előtt megjelentek az első felhasználói fotók a Google térképszolgáltatásán, valamint közösségi oldalakra is felkerültek azokról felvételek.

A Lidl több mint 210 áruházzal rendelkezik Magyarországon, a tervek szerint a zajló bővítési hullámban üzleteik számát 250-re növelik.

Az áruházlánc a legutóbbi, a tavaly február végén zárult pénzügyi évében 1323,8 milliárd forint árbevételt ért el, ami több mint 14 százalékkal több, mint a korábbi pénzügyi évben elért bevétel.

Az áruházlánc vidéken is terjeszkedik, siófoki áruháznyitási terveikről ebből a cikkből tudhat meg többet.