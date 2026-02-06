Budapesten nyitja meg első magyarországi üzletét a sportruházati óriás – hatalmas tömeg várható

Az elmúlt hetekben több fejlemény is történt a hazai, sportfelszerelést és sportruházatot kínáló szegmensben. Miként megírtuk, a Hervis kivonult a magyar piacról (áruházait várhatóan a brit befektető saját márkanév alatt üzemelteti tovább), míg egy másik szereplő, az Intersport üzletnyitással bővítette hálózatát. Mostanra pedig biztossá vált, hogy a Lululemon is Magyarországra jön. A hazaival egy időben a nagy népszerűségnek örvendő sportruházati márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül.

A budapesti Fashion Streeten nyitja meg első magyarországi boltját a Lululemon. Fotó: Shutterstock/Jonathan Weiss

A Lululemon nemcsak hagyományos üzlettel, hanem webshoppal is beköszön

Az üzletnyitással párhuzamosan a lululemon vásárlói hamarosan Magyarországról is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát online, a lululemon.eu oldalon keresztül. Bár, azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól lesz itthon is elérhető az online rendelés. A régiónkba (velünk együtt öt országba) egy izraeli hátterű, holland székhelyű, prémiumminőségű divatmárkákra specializálódott kiskereskedő, az Irani Corphoz tartozó Arion Retail Group hozza el a Lululemont. A holding magyarországi leányvállalata, az Arion Retail Group Hungary Kft. 2025. szeptember 10-én jött létre. – számolt be róla a Világgazdaság.

Globális piacban gondolkodik a Lululemon

A Lululemont 1998-ban Kanadában alapították, de mostanra globális céggé növekedett. 2024-ben bevétele elérte a 10,6 milliárd dollárt, és a Lululemon papírjai részét képezik az S&P500 részvényindexnek.

A márka jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, az Európát, Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló régióban is, valamint Kínában is. Ugyanakkor a Lululemon egy igen küzdelmes időszakában érkezik Magyarországra. A cég legfontosabb kérdése, hogy képes-e újra globális szintű növekedési sztorivá válni, miközben az alappiacán, az Amerikai Egyesült Államokban, úgy tűnik, hogy erőteljesen lassul a nemzetközi piacokhoz képest.

A folyamatos terjeszkedés mindenesetre a Lululemon nemzetközi növekedésének erős eredményeire épül. A kanadai vállalat 2026-ban hat új piacra lép be – ami rekordszám a márka számára egy év alatt. Az innovatív sport- és életmódruházatáról híres lánc holisztikus szemlélete, amely a fizikai, mentális és társas jóllétet egységben kezeli – állításuk szerint – meghatározó eleme marad annak, ahogyan a Lululemon 2026-ban belép az új piacokra.