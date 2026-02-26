Hatalmas szörnyek lepték el az M1-es autópályát

Gőzerővel zajlik az M1-es autópálya bővítése, amelynek során több különleges technológiát is alkalmaznak a pályaszerkezet tartósságának biztosításához.

Az M1-es autópálya bővítése során hatalmas munkagépek dolgoznak

Fotó: Janosa Bence / MKIF

M1-es autópálya: különleges technológiával erősítik az altalajt

Több helyen is találkozhatunk hatalmas, speciális gépekkel, amelyek az ún. tömzsölést végzik.

Ez egy altalajerősítési eljárás, amellyel talajkiszorítással zúzottkövet juttatnak le megadott kiosztásban 6-10 méter mélységbe.

A lejuttatást nagy teljesítményű korszerű cölöpverőgépekkel végzik, melyeken hidraulikus verőszerszámok dolgoznak, 5-10 tonna tömegű verőmaggal - számolt be a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) M1 bővítési naplójának 45. bejegyzésében a közösségi oldalán.

Ezek a gépek nem egyedül dolgoznak: a levert célszerszámba, a zúzottkövet, 50 tonnás kotrógépre szerelt ún. kősurrantó tölcsér segítségével juttatják le.

Erre a hétre az M1-es autópálya mellett már 1600 tömzs készült el.

Ahogy beszámoltunk róla, szeptembertől vette kezdetét minden idők egyik legnagyobb útfejlesztési beruházása Magyarországon. Ekkor indult el az M1-es autópálya bővítése, elsőként az M0 és Bicske közötti szakaszon.

A fejlesztés több ütemben zajlik, a cél egy 2×3 sávos pálya kialakítása, intelligens leállósávokkal kiegészítve.

A munkálatok idején végig biztosított marad a 2×2 sávos közlekedés, de sávelhúzásokra, sebességkorlátozásokra és hídépítésekre kell számítani.