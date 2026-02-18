Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során – fotók

2025. őszén a régészeti feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar kori soros-temető maradványaira bukkantak az M1-es autópálya építési területein. A felvételeket a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozták nyilvánosságra.

Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során. Fotó: MKIF Zrt.

Több mint 100 középkori sírt és Árpád-kori falut is találtak az M1-es autópálya bővítési munkálatai során

A területeken összesen több, mint 100 sír és lelet került elő, melyek a VIII- XI. század közötti időszakból származnak. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szakemberei pedig egy XI. századi Árpád-kori, rövid ideig használt település nyomait tárták fel, házakkal, kemencékkel, árkokkal, jól látható településszerkezettel. A leletek elszállítása után meg is kezdődtek a bővítéshez szükséges földmunkák.

Az alábbi képeken a leletek egy része látható:

Gőzerővel zajlik az M1-es autópálya fejlesztése

Az M1-es autópálya bővítése szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás közel 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig.

A munkálatok ütemezése a következő:

1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés. Arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutnak majd el az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített pályához és mi az a 2+1+1-es terelés, az alábbi animáció nyújt segítséget: