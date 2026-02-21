Ötven tonnányi autót engedtek rá az M7-esnél épült új hídra – meg is lett az eredménye

Autókkal és gyalogosokkal tesztelték a Velence közelében épült, az M7-es autópálya felett átívelő velencei gyalogos-kerékpáros híd gyalogos-kerékpáros hidat a forgalomba helyezés előtt. A próbaterhelés során a szerkezet statikus és dinamikus viselkedését egyaránt részletesen elemezték – írja a Magyar Építők. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatásában leírja, hogy a méréseket statikus terhelésekkel kezdték: több teherállásban, speciális mérőműszerekkel vizsgálták, hogy a híd szerkezete hogyan reagál a rá nehezedő tömegre. Maximum terhelésnél 32 darab személyautó (kb. 50 tonna) állt egyszerre a műtárgyon.
Erre figyeltek a szakemberek az M7-es feletti híd próbaterhelésénél
A híd első ún. megterhelése előtt és után megvizsgálták a híd állapotát, hogy keletkeztek-e az alépítményen, illetve a tartószerkezeteken esetleg káros alakváltozások, repedések vagy elváltozások. A statikus méréseket követően többfajta dinamikus terhelésnek tették ki a hidat: azt is vizsgálták, hogy ha gyalogosok különböző sebességgel haladnak át rajta, annak milyen hatása van a hídra.
A próbaterhelés során figyelték az elmozdulásokat (lehajlásokat), nyúlásokat, saru elmozdulásait, valamint ún. „sajátfrekvenciás” és „gyalogosdinamikai” méréseket is végeztek.
Olyan terhelésnek tették ki a hidat, amelynek valószínűsége a mindennapi használat során nagyon kicsi, de ettől függetlenül a hídnak ilyen hatások alatt is helyt kell állnia és meg kell felelnie a számításokban is szereplő elvárásoknak. A próbaterhelés megfelelőségéről kiállított jegyzőkönyv elengedhetetlen feltétele a forgalomba helyezésnek, amely eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóság folytatja le.
A próbaterhelés sikeres volt, ez fontos lépés a forgalomba helyezéshez
A helyszíni mérési eredmények alapján a próbaterhelés sikeres volt, bár a próbaterhelés kiértékelése és a megfelelőségéről kiállított jegyzőkönyv készítésére még várni kell, amely birtokában kezdhető majd meg a forgalomba helyezési eljárás folyamata. Ezt követően vehetik birtok az arra közlekedők az új hidat.
Bár a híd megfelelt a próbaterhelésen, de az építmény és környéke továbbra is munkaterület, ezért a hídra felmenni tilos
– figyelmeztet a koncessziós társaság.
Miként az Origo a napokban a vállalat által kiadottak alapján megírta, a karcsú szerkezetű, látványosságnak is beillő híd terveit, amely a Budapest-Balaton kerékpárút elemeként annak turisztikai vonzerejét is emeli majd, a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. készítette. A paraméterei szerint
- 193 tonnás,
- 80 méter hosszú,
- 4,5 méter széles építmény szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre.
Ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4-et kellett a helyére emelni daruval.
A próbaterhelés célja igazolni, hogy a tervezés során meghatározott terhelési osztálynak megfelel-e az elkészült híd, valamint az eredményeket összehasonlították a statikai modellel, megvizsgálták, hogy a szerkezet a modellnek megfelelően viselkedik-e, a szerkezet dinamikai jellemzőit is meghatározták, ellenőrizték, emellett a szerkezet statikai viselkedésének elemzését is elvégezték a mérnökök.