Ötven tonnányi autót engedtek rá az M7-esnél épült új hídra – meg is lett az eredménye

Autókkal és gyalogosokkal tesztelték a Velence közelében épült, az M7-es autópálya felett átívelő velencei gyalogos-kerékpáros híd gyalogos-kerékpáros hidat a forgalomba helyezés előtt. A próbaterhelés során a szerkezet statikus és dinamikus viselkedését egyaránt részletesen elemezték – írja a Magyar Építők. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatásában leírja, hogy a méréseket statikus terhelésekkel kezdték: több teherállásban, speciális mérőműszerekkel vizsgálták, hogy a híd szerkezete hogyan reagál a rá nehezedő tömegre. Maximum terhelésnél 32 darab személyautó (kb. 50 tonna) állt egyszerre a műtárgyon.

Lezajlott az M7--es felett átívelő, Velence közelében épült híd próbaterhelése

Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence / MKIF Zrt. / Jánosa Bence

Erre figyeltek a szakemberek az M7-es feletti híd próbaterhelésénél

A híd első ún. megterhelése előtt és után megvizsgálták a híd állapotát, hogy keletkeztek-e az alépítményen, illetve a tartószerkezeteken esetleg káros alakváltozások, repedések vagy elváltozások. A statikus méréseket követően többfajta dinamikus terhelésnek tették ki a hidat: azt is vizsgálták, hogy ha gyalogosok különböző sebességgel haladnak át rajta, annak milyen hatása van a hídra.

A próbaterhelés során figyelték az elmozdulásokat (lehajlásokat), nyúlásokat, saru elmozdulásait, valamint ún. „sajátfrekvenciás” és „gyalogosdinamikai” méréseket is végeztek.

Olyan terhelésnek tették ki a hidat, amelynek valószínűsége a mindennapi használat során nagyon kicsi, de ettől függetlenül a hídnak ilyen hatások alatt is helyt kell állnia és meg kell felelnie a számításokban is szereplő elvárásoknak. A próbaterhelés megfelelőségéről kiállított jegyzőkönyv elengedhetetlen feltétele a forgalomba helyezésnek, amely eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóság folytatja le.