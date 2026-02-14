Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csúnyán megsértette Putyint – amit válaszként kapott, azt nem teszi zsebre

Olvasta?

Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

repülés

Nesze neked klímaválság! Viszik, mint a cukrot a luxusjeteket a szupergazdagok

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A WingX légi hírszerző cég adatai szerint 2025-ben a magánrepülőgéppel megtett utak száma elérte a cirka 3,7 milliót, ami 5%-os növekedés 2024-hez képest, és körülbelül 35%-os emelkedés a világjárvány előtti utak számához. A trend ugyanakkor nem meglepő annak tükrében, hogy 2020 és 2025 között a rendkívül magas nettó vagyonnal rendelkező személyek – akiket 30 millió dollárnál (kb.9,5 milliárd forint) nagyobb vagyonnal rendelkezőként definiálnak – száma világszerte több mint 70%-kal nőtt. A repülőgépgyártók pedig felismerték az egyre szaporodó milliárdosokban az üzleti lehetőséget, és csak úgy szórják a piacra a magánrepülőgépeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülésmagángéprepülőgép

Míg a kereskedelmi légitársaságok továbbra is a tömegeket célozzák, addig a magánrepülőgépek gyártói egy sokkal kisebb, de annál gazdagabb ügyfélkörre összpontosítanak. Ahogy, pedig a szupergazdagok száma folyamatosan növekszik, úgy virágzik a luxus légi utazás iránti kereslet is – számolt be róla a BBC.

A magánrepülőgépek több tízmillió dollárba is kerülhetnek. Fotó: Getty Images
A magánrepülőgépek több tízmillió dollárba is kerülhetnek. Fotó:  Getty Images

Egyes magánrepülőgépek akár több tízmillió dollárba is kerülhetnek

A legnagyobb ügyfelek a vállalatok és a kormányok, de a tehetős magánszemélyek is egyre gyakoribb vevők. A gyártók közül a Gulfstream, a Dassault, a Bombardier, az Embraer és a Cessna repülőgépeket gyártó Textron Aviation versenyeznek a piacon, amely mindinkább növekszik. A trendnek azonban nem mindenki örül; a környezetvédelmi aggályok miatt rengeteg kritika éri az iparágat. Valljuk csak be, jogosan. A kritikusok világszerte hangsúlyozzák, hogy a magángépek a leginkább szén-dioxid-kibocsátású utazási módok közé tartoznak. 

Ugyanakkor a BBC-nek Carlos Brana, a Dassault Aviation polgári repülőgépekért felelős vezetője elmondta, hogy a legtöbb vásárlót nem is a luxus, mint inkább a hatékonyság vezérli:

„A vásárlók a lehető leggyorsabban szeretnének eljutni egyik ponttól a másikig, és nem vesztegelni a megállókban, vagy a csatlakozásokkor.”

De, érdekes módon a fáradtság csökkentése is kulcsfontosságú értékesítési ponttá vált a magánrepülőgép-gyártóknál. A cégek azt hirdetik, hogy a modern jeteken javították a kabin légnyomását, csökkentették a zajszintet és finomították a belső tereket is annak érdekében, hogy a hosszú repülőutak kevésbé legyenek fárasztóak.

image
image

Ázsia fontos része a növekedési trendnek

Az Alton Aviation Consultancy friss jelentése szerint az ázsiai-csendes-óceáni térségben a nemzetközi forgalom 8%-kal nőtt 2025-ben, meghaladva a 6,8%-os globális növekedést, és a légitársaságok is több mint 600 új útvonalat nyitottak 2015 óta.  „Itt Ázsiában, főként Délkelet-Ázsiában, most különösen elfoglaltak vagyunk. Piaci részesedésünk növekszik. Több repülőgépet szállítunk a régióba... nagyon elfoglaltak vagyunk Vietnámban, Szingapúrban, Indonéziában, Malajziában, Ausztráliában, Új-Zélandon” – mondta Scott Neal a Gulfstreamtől. A Dassault pedig rámutatott az indiai, thaiföldi és laoszi kereslet növekedésére is. Bár az ázsiai-csendes-óceáni térség továbbra is fejlődő piac a magánrepülőgépek számára, még mindig sokkal kisebb részesedést képvisel a globális flottában mint az Egyesült Államok, amely a piac mintegy 70%-át teszi ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!