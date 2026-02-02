Megtámadták a magyar almát – most védelmet kap

Túlzó és megalapozatlan megállapításokat tartalmaz a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) honlapján megjelent, a „Pesticide Action Network Europe” (PAN Europe) által készített jelentés – közölte az Agrárminisztérium, jelezve, hogy egyetértenek a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács álláspontjával. E szerint a természetvédők közlése nélkülözi az objektivitást, a szakmaiságot és a tudományos alaposságot, egyúttal alkalmas a hazai termékek jó hírnevének rontására.

Bátran fogyasszon magyar almát, mert biztonságos és kiváló minőségű

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Nagy István: Elfogadhatatlanok a magyar almára vonatkozó, félelemkeltő és manipulatív állítások

Nem tartalmaz információt a jelentés a mintavétel pontos módszertanáról, továbbá nem tisztázott az sem, hogy a magyarországi áruházakból származó minták ténylegesen Magyarországon termesztett, vagy külföldi eredetű almát jelentenek. Az is kifogásolható, hogy a vizsgált 59 minta közül mindössze 5 származott Magyarországról, ami hozzávetőlegesen 5-10 kilogramm almának felel meg, miközben a magyar étkezési alma éves termelése mintegy 100 millió kilogramm. Egy ilyen csekély mennyiségű minta alapján a teljes hazai almatermesztésre vonatkozó következtetések levonása szakmailag megalapozatlan és felelőtlen. A mintavétel aránytalansága önmagában is megkérdőjelezi a vizsgálat objektivitását és hitelességét, így különösen elfogadhatatlan a magyar almára vonatkozó, félelemkeltő és manipulatív állítások megfogalmazása.

Az alma a kereskedelemben a legnagyobb mennyiségben kínált és a fogyasztók által egész évben rendszeresen fogyasztott gyümölcs. A megfelelő mennyiségű és minőségű termeléshez – a piaci és fogyasztói elvárásoknak megfelelően – elengedhetetlen a növényvédő szerek alkalmazása. Az Európai Unióban, így Magyarországon is, minden engedélyezett növényvédő szer rendelkezik maximális szermaradék-határértékkel (MRL), amely alatt a fogyasztás nem jelent kockázatot az egészségre.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az éves monitoringterv keretében kiemelten magas mintaszámmal ellenőrzi az alma növényvédőszer-maradék tartalmát, valamint rendszeresen végez technológiai ellenőrzéseket a termelőknél is.

A Nébih vizsgálati eredményei alapján az elmúlt három évben nem fordult elő határérték feletti szermaradékot tartalmazó almaminta, így a forgalomba kerülő termékek biztonságosan fogyaszthatók. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) elmúlt három évre vonatkozó jelentései szintén nem tartalmaznak kifogásolt növényvédőszer-maradékot az almában.