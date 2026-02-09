A magyar gazdaság szereplői minden nehézség ellenére is komoly bravúrokra képesek

Komárom lesajnált, határ menti kisvárosból mára a magyar gazdaság egyik motorjává vált, ahol a világ legmodernebb technológiáival üzemelő gyárai jöttek létre, rengeteg munkahelyet teremtve – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a városban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nagyadózók Gyűlésén elmondott beszédében kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat év tele volt olyan válságokkal, amelyek megrengették az egész világot, a magyar gazdaság szereplői ugyanakkor minden nehézség ellenére is komoly bravúrokra voltak képesek.

A magyar gazdaság szereplői minden nehézség ellenére is komoly bravúrokra voltak képesek. / Fotó: AFP

Az utóbbi négy év a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka

Szijjártó Péter aláhúzta: ezek nyomán ma egymillióval többen dolgoznak, mint egy évtizeddel ezelőtt, itt kell fizetni a munkát terhelő legalacsonyabb adókat Európában és sikerült megvédeni a rezsicsökkentést is, ráadásul az utóbbi négy év volt a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka a beruházások szempontjából. Ha a magyarországi városok, települések nem lennének elég együttműködőek, nem lennének olyan vezetőik, akik értik, hogy hogyan kell vonzó gazdasági környezetet teremteni, akkor ezen sikereket nem lehetett volna elérni" – mondta.

"Komárom ebből a szempontból egy mintapélda, azt kell mondjam. Ugye, Komárom egy lesajnált, határ menti kisvárosból a magyar gazdaság egyik motorjává vált. Ma a világ legmodernebb technológiáival üzemelő, modern gyárak a világ legmodernebb munkahelyeit tartják fenn Komáromban" – vélekedett. Szijjártó Péter kifejtette, hogy 2014 óta 27 nagy komáromi beruházáshoz jött létre a városban nagyjából 580 milliárd forintnyi összértékben a kormány 51 milliárd forintos támogatásával, 4800 új munkahelyet teremtve.

"Az elmúlt tizenegy évben én unalomig hallgattam azokat a megjegyzéseket, amelyeket most a politikai riválisunk új csodafegyvere felerősít. Ez a lenéző, lesajnáló megjegyzés úgy szól, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Amikor ez a mondat elhangzik, akkor az egy nagyon durva lenézése, megalázása és lesajnálása a magyar munkásoknak és magyar mérnököknek. Mert az asztalra kipakolt Shell-részvények stócai mögül lehet lesajnálóan beszélni az összeszerelésről, csak a helyzet az, hogy még a milliárdosok, még a Shell-részvénytulajdonosok életéhez szükséges eszközöket is mind össze kell szerelni" – szögezte le.