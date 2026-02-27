Újabb szál erősíti a magyar-szerb gazdasági együttműködést – a kontinens legnagyobb közúti átkelőjét építik fel a déli határon

A magyar-szerb üzleti fórumon 47 hazai cég képviselteti magát, és összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre fog sor kerülni a helyi partnerekkel, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködéssel mindkét fél jól jár – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-szerb üzleti fórum megnyitóján tudatta, hogy a mostani eseményen összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre fog sor kerülni, ami tanúsítja azt, hogy a két ország közötti együttműködés kölcsönös előnyös, azzal mindkét fél jól jár.
A magyar-szerb gazdasági együttműködés alapját maguk a vállalatok adják
"Mára így eljutottunk oda, hogy a magyar gazdaság teljesítményének növelése, a magyar külgazdasági teljesítmény növelése és a magyar exportteljesítmény növelése nem lenne lehetséges a Szerbiával való szoros együttműködés nélkül" – hangsúlyozta. "Mára kritikus fontosságú és stratégiai jelentőségű területeken váltunk nélkülözhetetlenné egymásnak. A sikeres együttműködés alapját természetesen maguk a vállalatok adják" – fogalmazott.
Kifejtette, hogy a jelen lévő hazai cégek a saját területükön nemzetközileg versenyképesek, olyan ágazatokat képviselnek, amelyekben a megoldásaik a szerbiai gazdasági szereplők számára is előnyösek lehetnek.
- Az energetika,
- az autóipar,
- a fémipar,
- az építőipar,
- a vízipar,
- a mezőgazdasági és élelmiszeripar, illetve
- az egészségipar,
- a logisztika és
- a papíripar
területéről érkeztek a vállalatok. És hogy miért jöttek ennyien, arra magyarázatként szolgálhat az a tény, hogy Magyarország számára a nyugat-balkáni térséggel való együttműködéshez kiemelt gazdasági érdek fűződik. És a Nyugat-Balkánnal folytatott kereskedelem 72 százaléka Szerbiával folytatott kereskedelmet jelenti – mutatott rá.Egyúttal üdvözölte, hogy
2010 óta négy és félszeresére nőtt, s tavaly már meghaladta az ötmilliárd eurót a két ország közötti kereskedelem értéke.
Fontosnak nevezte a különböző zászlóshajó-projekteket, megemlítve egyebek mellett, hogy a Mol például már 73 benzinkutat üzemeltet Szerbiában, valamint az MVM is lényeges szereplővé vált a helyi földgázkereskedésben az elmúlt időszakban.
"Szeretném mondani a magyar vállalatvezetőknek, hogy szerbiai képviseleteinken három külgazdasági diplomata kizárólag azért van itt, hogy őket segítse. A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség külön nyugat-balkáni központot működtet Belgrádban, a kamaránk pedig két szerbiai információs központot hozott létre a közelmúltban" – sorolta.
Két éven belül elkészül az új kőolaj- és termékvezeték Szerbia irányába
A miniszter ezután leszögezte, hogy a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez a két országot összekötő infrastruktúra javítása is szükséges, ezért úgy döntöttek, hogy "toldozgatás-foldozgatás helyett" Európa legnagyobb, legmodernebb, legkulturáltabb határátkelőhelyét építik meg.
Emellett közölte, hogy már elindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, óránként három tehervonatnyi kapacitása van a vasútvonalnak, tehát húszpercenként roboghatnak a tehervonatok, és a személyvonatok mellett tizenhat nemzetközi gyorsvonat fog közlekedni naponta, ebből négy Bécset és Belgrádot fogja összekötni.
"Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy új villamosenergia-vezetéket építünk a két ország között, amely 2030-ra lesz kész, s új kőolaj- és termékvezetéket is építünk a két ország között, amely 2027-28-ra lesz kész" – emlékeztetett. Végül pedig arra is kitért, hogy az együttműködést kiterjesztik a nukleáris energia területére is.