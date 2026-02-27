Újabb szál erősíti a magyar-szerb gazdasági együttműködést – a kontinens legnagyobb közúti átkelőjét építik fel a déli határon

A magyar-szerb üzleti fórumon 47 hazai cég képviselteti magát, és összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre fog sor kerülni a helyi partnerekkel, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködéssel mindkét fél jól jár – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-szerb üzleti fórum megnyitóján tudatta, hogy a mostani eseményen összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre fog sor kerülni, ami tanúsítja azt, hogy a két ország közötti együttműködés kölcsönös előnyös, azzal mindkét fél jól jár.

A Budapest-Belgrád vasútvonal tovább erősíti a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokat. / Fotó: Facebook

A magyar-szerb gazdasági együttműködés alapját maguk a vállalatok adják

"Mára így eljutottunk oda, hogy a magyar gazdaság teljesítményének növelése, a magyar külgazdasági teljesítmény növelése és a magyar exportteljesítmény növelése nem lenne lehetséges a Szerbiával való szoros együttműködés nélkül" – hangsúlyozta. "Mára kritikus fontosságú és stratégiai jelentőségű területeken váltunk nélkülözhetetlenné egymásnak. A sikeres együttműködés alapját természetesen maguk a vállalatok adják" – fogalmazott.

Kifejtette, hogy a jelen lévő hazai cégek a saját területükön nemzetközileg versenyképesek, olyan ágazatokat képviselnek, amelyekben a megoldásaik a szerbiai gazdasági szereplők számára is előnyösek lehetnek.

Az energetika,

az autóipar,

a fémipar,

az építőipar,

a vízipar,

a mezőgazdasági és élelmiszeripar, illetve

az egészségipar,

a logisztika és

a papíripar

területéről érkeztek a vállalatok. És hogy miért jöttek ennyien, arra magyarázatként szolgálhat az a tény, hogy Magyarország számára a nyugat-balkáni térséggel való együttműködéshez kiemelt gazdasági érdek fűződik. És a Nyugat-Balkánnal folytatott kereskedelem 72 százaléka Szerbiával folytatott kereskedelmet jelenti – mutatott rá.Egyúttal üdvözölte, hogy

2010 óta négy és félszeresére nőtt, s tavaly már meghaladta az ötmilliárd eurót a két ország közötti kereskedelem értéke.

Fontosnak nevezte a különböző zászlóshajó-projekteket, megemlítve egyebek mellett, hogy a Mol például már 73 benzinkutat üzemeltet Szerbiában, valamint az MVM is lényeges szereplővé vált a helyi földgázkereskedésben az elmúlt időszakban.